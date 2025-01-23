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    «Андерлехт» удачно слетает в Пльзень

    «Виктория» Пльзень — «Андерлехт». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Андерлехт»
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    Леандер Дендонкер
    23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Андерлехт». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Виктория П

  • Пльзень
    •  Виктория П 20:45 Андерлехт

    Андерлехт

  • Брюссель
    •

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: Чехи в нынешней Лиге Европы выступают относительно неплохо. Нынче команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Виктория» Пльзень в 6 стартовых турах набрала 9 очков. А вот атака команды выглядит не столь ярко, отличившись 10 результативными выстрелами.

    Виктория П — Андерлехт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке чехи добыли викторию. «Виктория» переиграла АИК (2:0).

    При этом «Виктория» Пльзень чуть ранее уверенно переиграла «Пяст». А вот до того команда подписала мировую с «Падерборном» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Чехи крепки, плюс в последних матчах заметно прибавили. Команда выиграла в 2 своих последних поединках.

    Вообще, «Виктория» Пльзень имеет не столь надежные тылы. Хотя парадокс, команда не пропустила в 2 своих последних матчах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Чехи еще имеют математические на попадание в топ-8.

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: Брюссельцы нынешний сезон проводят довольно неплохо. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Андерлехт» в 6 поединках Лиги Европы отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Со счетом 2:0 был обыгран «Кортрейк».

    При этом до того команда минимально переиграла «Антверпен». Зато поединок с «Брюгге» завершился провалом (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Андерлехт» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Каспер Дольберг, Сэмюэль Эдози — травмированы.

    Состояние команды: Брюссельцы чередует успешные поединки с блеклыми. А вот в Лиге Европы команда постарается сохранить место в топ-8.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет аж 12 очков.

    В кадровом плане «Андерлехт» выглядит довольно выгодно. Посмотрим, насколько значимым станет отсутствие датчанина Каспера Дольберга.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. В Лиге Европы бельгийцы в среднем забивают почти 2 гола за матч.

    Статистика для ставок

    • «Андерлехт» в Лиге Европы в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • Обе команды в Лиге Европы забивают в среднем реже 2 мячей за матч

    • И те, и другие выиграли и не пропустили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Даже без Дольберга бельгийцы выглядят симпатично, и уж точно активно понесутся в атаку.

    «Андерлехт» выглядит достаточно монолитно, да и чехи в Лиге Европы не особенно блистают.

    Ставка: Победа «Андерлехта» за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    «Виктория» Пльзень — «Андерлехт»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. «Андерлехт» удачно слетает в Пльзень
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