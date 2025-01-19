Ноттингем Форест
Саутгемптон
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» в нынешнем сезоне отчаянно сражаются за место в Лиге чемпионов. На текущий момент они расположились на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Ноттингем Форест» не столь мощно атакует, отличившись 30 забитыми мячами в 21 матче АПЛ. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.
Ноттингем Форест — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Лесники» дома расписали мировую с «Ливерпулем» (1:1).
А вот до того команда уверенно расправилась с «Лутон Тауном» (2:0). При этом поединок с «Вулверхэмптоном» также завершился успехом (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 9 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: Ибраим Сангаре — травмирован.
Состояние команды: «Лесники» нынче пребывают в прекрасных кондициях. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.
Матчи с «Саутгемптоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ноттингем Форест» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Плюс «Лесники» обыграли «святых» в 3 последних очных поединках.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет в Чемпионшип. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы.
Причем «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в чемпионате. Да и оборона команды дала результативный сбой 47 раз в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Святые» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3).
До того команда уверенно переиграла «Суонси» (3:0). А вот поединок с «Брентфордом» завершился форменным провалом (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Саутгемптон» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы.
Состояние команды: «Святые» имеют серьезные проблемы в плане реализации. Команда забила всего 13 мячей в 21 поединке английского чемпионата.
При этом «Саутгемптон» на 10 очков отстают от спасительного 17 места. «Святые» выглядят без пяти минут обреченными.
Насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Да и проигрывает команда практически всем подряд.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Святые» будут вполне довольны ничьей.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» одолел «святых» в 3 последних очных поединках
- «Святые» забивают в среднем реже гола за матч
- «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 1.95Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Брентфорд — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.83Леганес — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: «Лесники» на голову сильнее аутсайдера, плюс намерены удержаться в группе лидеров.
Номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте, да и оборона «святых» ошибается часто.
Ставка: Фора «Ноттингем Фореста» -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75