19 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» в нынешнем сезоне отчаянно сражаются за место в Лиге чемпионов. На текущий момент они расположились на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» не столь мощно атакует, отличившись 30 забитыми мячами в 21 матче АПЛ. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Лесники» дома расписали мировую с «Ливерпулем» (1:1).

А вот до того команда уверенно расправилась с «Лутон Тауном» (2:0). При этом поединок с «Вулверхэмптоном» также завершился успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 9 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: Ибраим Сангаре — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лесники» нынче пребывают в прекрасных кондициях. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Матчи с «Саутгемптоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ноттингем Форест» победил 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Плюс «Лесники» обыграли «святых» в 3 последних очных поединках.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет в Чемпионшип. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы.

Причем «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в чемпионате. Да и оборона команды дала результативный сбой 47 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Святые» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3).

До того команда уверенно переиграла «Суонси» (3:0). А вот поединок с «Брентфордом» завершился форменным провалом (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Саутгемптон» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы.

Состояние команды: «Святые» имеют серьезные проблемы в плане реализации. Команда забила всего 13 мячей в 21 поединке английского чемпионата.

При этом «Саутгемптон» на 10 очков отстают от спасительного 17 места. «Святые» выглядят без пяти минут обреченными.

Насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Да и проигрывает команда практически всем подряд.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Святые» будут вполне довольны ничьей.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» одолел «святых» в 3 последних очных поединках

«Святые» забивают в среднем реже гола за матч

«Саутгемптон» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Лесники» на голову сильнее аутсайдера, плюс намерены удержаться в группе лидеров.

Номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте, да и оборона «святых» ошибается часто.

Ставка: Фора «Ноттингем Фореста» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75