ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ролан Гусев«Газзаев любил атакующий футбол». Ролан Гусев — о начавшихся сборах «Динамо» и своей невероятной результативности в ЦСКА НеймарСледующий клуб Неймара: воссоединение с Месси, возвращение домой или переход в «Арсенал» Диего СимеонеПримера. «Атлетико» сыграет на выезде с «Леганесом», «Хетафе» примет «Барселону», «Реал» — «Лас-Пальмас»
  • 08:45
    • Касаткина одолела Путинцеву и вышла в четвертый круг Australian Open
  • 08:37
    • Хачанов уступил Михельсену в третьем круге Australian Open
  • 00:37
    • «Рома» разобралась с «Дженоа»
  • 23:55
    • Официально: Хвича Кварацхелия — игрок «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Для «лесников» нет ничего «святого»

    «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, АПЛ, 19 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Саутгемптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крис Вуд
    19 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» в нынешнем сезоне отчаянно сражаются за место в Лиге чемпионов. На текущий момент они расположились на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ноттингем Форест» не столь мощно атакует, отличившись 30 забитыми мячами в 21 матче АПЛ. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Ноттингем Форест — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Лесники» дома расписали мировую с «Ливерпулем» (1:1).

    А вот до того команда уверенно расправилась с «Лутон Тауном» (2:0). При этом поединок с «Вулверхэмптоном» также завершился успехом (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 9 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: Ибраим Сангаре — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Лесники» нынче пребывают в прекрасных кондициях. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

    Матчи с «Саутгемптоном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ноттингем Форест» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Плюс «Лесники» обыграли «святых» в 3 последних очных поединках.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» нынче твердо стоят на вылет в Чемпионшип. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Саутгемптон» набрал всего 6 очков в чемпионате. Да и оборона команды дала результативный сбой 47 раз в 21 поединке.

  • Убойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе
  • Десять лучших игроков атаки, которые могут сменить команды в этом месяце
  • 16/01/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Святые» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    До того команда уверенно переиграла «Суонси» (3:0). А вот поединок с «Брентфордом» завершился форменным провалом (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Саутгемптон» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Джек Стивенс, Росс Стюарт — травмированы.

    Состояние команды: «Святые» имеют серьезные проблемы в плане реализации. Команда забила всего 13 мячей в 21 поединке английского чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Саутгемптон» на 10 очков отстают от спасительного 17 места. «Святые» выглядят без пяти минут обреченными.

    Насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается. Да и проигрывает команда практически всем подряд.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Святые» будут вполне довольны ничьей.

    Статистика для ставок

    • «Ноттингем Форест» одолел «святых» в 3 последних очных поединках

    • «Святые» забивают в среднем реже гола за матч

    • «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Лесники» на голову сильнее аутсайдера, плюс намерены удержаться в группе лидеров.

    Номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте, да и оборона «святых» ошибается часто.

    Ставка: Фора «Ноттингем Фореста» -1.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Шелтон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Синнер — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миллуолл — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Жирона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лада — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бохум — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. Для «лесников» нет ничего «святого»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры