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    «Ткачи» забьют и… пропустят?!

    «Бургуан-Жалльё» — «Лион». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 15 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на Лион
    Прогноз и ставки на «Бургуан-Жалльё» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    15 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Бургуан-Жалльё» и «Лион». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бургуан-Жалльё» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 15 Января 2025 года

    Bourgoin Jallieu

  • Франция. Кубок
    •  Bourgoin Jallieu 20:00 Лион

    Лион

  • Лион
    •

    «Бургуан-Жалльё»

    Турнирное положение: Эта команда представляет самые низы французского футбола. Зато в Кубке страны она выступает прилично.

    При этом «Бургуан-Жалльё» проводит исторический для себя отрезок. В трех кубковых матчах команда настреляла 11 мячей.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. В предыдущем раунде был разгромлен «Мартик» (4:1).

    А вот до того команда переиграла «Олимпик Валанс» (3:0). При этом поединок со скромным АСЖР также завершился викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бургуан-Жалльё» забила 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Аматоры творят сенсацию за сенсацией. Да и дать бой лионцам команда явно постарается.

    Матч с «Лионом» для команды будет настоящим экзаменом. Причем даже в случае провала «Бургуан-Жалльё» — уже герои.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой полпреду Лиги 1. Да и оборона соперника нет-нет, да и допустит просчет.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Лион» настрелял 29 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Ткачи» по всем статьям уступили «Бресту» (1:2).

    До того команда нанесла поражение кризисному «Монпелье» (1:0). А вот поединок с «Феньи-Ольнуа» завершился трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лион» проводит довольно-таки продуктивный отрезок. Команда до последней коллизии победила в 2 матчах кряду.

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    При этом «Лион» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато отставание от третьего места составляет всего 3 очка.

    «Ткачи» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке. Да и пора бы вернуться на забивной путь опытнейшему Александру Ляказетту.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Ткачи» выглядят в разы монолитнее оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Лион» до последней коллизии победил в 2 поединках кряду

    • «Бургуан-Жалльё» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Лион» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.17 и 5.00.

    Прогноз: «Лион» явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    «Ткачи» имеют проблемы с надежностью тылов, да и вообще, не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Обе забьют за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее четырех мячей.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.75

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    «Бургуан-Жалльё» — «Лион»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. «Ткачи» забьют и… пропустят?!
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