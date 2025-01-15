Bourgoin Jallieu
Лион
«Бургуан-Жалльё»
Турнирное положение: Эта команда представляет самые низы французского футбола. Зато в Кубке страны она выступает прилично.
При этом «Бургуан-Жалльё» проводит исторический для себя отрезок. В трех кубковых матчах команда настреляла 11 мячей.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. В предыдущем раунде был разгромлен «Мартик» (4:1).
А вот до того команда переиграла «Олимпик Валанс» (3:0). При этом поединок со скромным АСЖР также завершился викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бургуан-Жалльё» забила 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аматоры творят сенсацию за сенсацией. Да и дать бой лионцам команда явно постарается.
Матч с «Лионом» для команды будет настоящим экзаменом. Причем даже в случае провала «Бургуан-Жалльё» — уже герои.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой полпреду Лиги 1. Да и оборона соперника нет-нет, да и допустит просчет.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Лион» настрелял 29 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Ткачи» по всем статьям уступили «Бресту» (1:2).
До того команда нанесла поражение кризисному «Монпелье» (1:0). А вот поединок с «Феньи-Ольнуа» завершился трудной победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лион» проводит довольно-таки продуктивный отрезок. Команда до последней коллизии победила в 2 матчах кряду.
При этом «Лион» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато отставание от третьего места составляет всего 3 очка.
«Ткачи» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке. Да и пора бы вернуться на забивной путь опытнейшему Александру Ляказетту.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Ткачи» выглядят в разы монолитнее оппонента.
Статистика для ставок
- «Лион» до последней коллизии победил в 2 поединках кряду
- «Бургуан-Жалльё» выиграл в 3 своих последних матчах
- «Лион» в среднем забивает менее 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.17 и 5.00.
- 2.00Реймс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.78Аталанта — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Брентфорд — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: «Лион» явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.
«Ткачи» имеют проблемы с надежностью тылов, да и вообще, не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Обе забьют за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее четырех мячей.
Ставка: ТМ 3.5 за 2.75