15 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Бургуан-Жалльё» и «Лион». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бургуан-Жалльё» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бургуан-Жалльё»

Турнирное положение: Эта команда представляет самые низы французского футбола. Зато в Кубке страны она выступает прилично.

При этом «Бургуан-Жалльё» проводит исторический для себя отрезок. В трех кубковых матчах команда настреляла 11 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. В предыдущем раунде был разгромлен «Мартик» (4:1).

А вот до того команда переиграла «Олимпик Валанс» (3:0). При этом поединок со скромным АСЖР также завершился викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бургуан-Жалльё» забила 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Аматоры творят сенсацию за сенсацией. Да и дать бой лионцам команда явно постарается.

Матч с «Лионом» для команды будет настоящим экзаменом. Причем даже в случае провала «Бургуан-Жалльё» — уже герои.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой полпреду Лиги 1. Да и оборона соперника нет-нет, да и допустит просчет.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» нынче сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лион» настрелял 29 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Ткачи» по всем статьям уступили «Бресту» (1:2).

До того команда нанесла поражение кризисному «Монпелье» (1:0). А вот поединок с «Феньи-Ольнуа» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лион» проводит довольно-таки продуктивный отрезок. Команда до последней коллизии победила в 2 матчах кряду.

При этом «Лион» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато отставание от третьего места составляет всего 3 очка.

«Ткачи» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке. Да и пора бы вернуться на забивной путь опытнейшему Александру Ляказетту.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Ткачи» выглядят в разы монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

«Лион» до последней коллизии победил в 2 поединках кряду

«Бургуан-Жалльё» выиграл в 3 своих последних матчах

«Лион» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.17 и 5.00.

Прогноз: «Лион» явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

«Ткачи» имеют проблемы с надежностью тылов, да и вообще, не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Обе забьют за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее четырех мячей.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.75