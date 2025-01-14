Челси
Борнмут
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится вверху турнирной таблицы в зоне Лиги чемпионов (топ-4).
Команда пребывает на четвертой позиции и на один балл отстает от пятой строчки, которую занимает набравший хороший ход «Ньюкасл», а также не два очка «Манчестер Сити».
Челси — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле разгромно победил «Моркамб» (5:0).
В предыдущем поединке в 20-м туре национального первенства лондонцы теперь уже в чужих стенах потеряли очки в дуэли с «Кристал Пэлас» — 1:1.
Не сыграют: травмированы — Дьюсбери-Холл, Чуквуэмека, Келлиман, Бадиашиль, Фофана, дисквалифицирован — Мудрик.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, и даже ничья не выглядит для них гарантированной, особенно если учесть текущую силу их соперника.
Коул Палмер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине турнирной таблицы и борется за зону еврокубков (топ-5).
Команда занимает седьмую позицию и лишь два балла отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка — от нынешнего соперника, а заодно и зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего раунда Кубка Англии «Вишни» дома разгромили представителя второго дивизиона страны «Вест Бромвич» (5:1).
Ранее в 20-м туре национального первенства коллектив набрал три очка благодаря победе с минимальным результатом — над «Эвертоном» (1:0) также на своем поле.
Не сыграют: травмированы — Унал, Эванилсон, Смит, Тавернье, Скотт, Синистерра, Араухо, Сенеси, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» не проиграл при шесть победах и трех ничьих.
Данная форма сулит гостям неплохие шансы не то, что на ничью, а даже на победу, пусть даже игра и состоится на выезде против соперника, который все же превосходит их в классе.
Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Челси» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Челси» забивали меньше 2,5 голов
- в девяти последних матчах «Борнмут» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.40, победа «Борнмута» — в 4.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.65.
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Прогноз: в девяти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом хозяева не выиграли в четырех из пяти последних матчей, а также в четырех последних поединках в рамках АПЛ.
Ставка: «Борнмут» не проиграет за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Челси».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65