ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января Степан ЗвягинCКА — седьмой на Западе, «Куньлунь» — на пути к плей-офф, «Авангард» идет без поражений Крис Кертис и Роман КопыловДерн отомстила Рибас, Копылов нокаутировал Кертиса. Обзор карда UFC Vegas 101
    Все новости спорта

    Удержится ли «Челси» в зоне Лиги чемпионов?

    «Челси» — «Борнмут». Хозяева не выиграли четыре последних матча в АПЛ — удастся ли им вернуться к победам? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.31

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коул Палмер
    «Челси» примет на своем поле «Борнмут» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 14 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Января 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:30 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится вверху турнирной таблицы в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

    Команда пребывает на четвертой позиции и на один балл отстает от пятой строчки, которую занимает набравший хороший ход «Ньюкасл», а также не два очка «Манчестер Сити».

    Челси — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле разгромно победил «Моркамб» (5:0).

    В предыдущем поединке в 20-м туре национального первенства лондонцы теперь уже в чужих стенах потеряли очки в дуэли с «Кристал Пэлас» — 1:1.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Дьюсбери-Холл, Чуквуэмека, Келлиман, Бадиашиль, Фофана, дисквалифицирован — Мудрик.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, и даже ничья не выглядит для них гарантированной, особенно если учесть текущую силу их соперника.

    Коул Палмер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине турнирной таблицы и борется за зону еврокубков (топ-5).

    Команда занимает седьмую позицию и лишь два балла отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка — от нынешнего соперника, а заодно и зоны Лиги чемпионов (топ-4).

  • Смелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ
  • Предсказываем дорогостоящие трансферы и неожиданных победителей крупных турниров в 2025 году
  • 10/01/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего раунда Кубка Англии «Вишни» дома разгромили представителя второго дивизиона страны «Вест Бромвич» (5:1).

    Ранее в 20-м туре национального первенства коллектив набрал три очка благодаря победе с минимальным результатом — над «Эвертоном» (1:0) также на своем поле.

    Не сыграют: травмированы — Унал, Эванилсон, Смит, Тавернье, Скотт, Синистерра, Араухо, Сенеси, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» не проиграл при шесть победах и трех ничьих.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Данная форма сулит гостям неплохие шансы не то, что на ничью, а даже на победу, пусть даже игра и состоится на выезде против соперника, который все же превосходит их в классе.

    Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Челси» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Челси» забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти последних матчах «Борнмут» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.40, победа «Борнмута» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.65.

    Прогноз: в девяти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом хозяева не выиграли в четырех из пяти последних матчей, а также в четырех последних поединках в рамках АПЛ.

    Ставка: «Борнмут» не проиграет за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Челси».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Торпедо — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гезтепе — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Коньяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Миллуолл — Дагенем энд Редбридж
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Пиза — Каррарезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эльденсе — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монца — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Экспресс дня 13 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Маннарино — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Томова — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 14.01.2025. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Челси» в зоне Лиги чемпионов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры