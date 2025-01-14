«Челси» примет на своем поле «Борнмут» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 14 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится вверху турнирной таблицы в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда пребывает на четвертой позиции и на один балл отстает от пятой строчки, которую занимает набравший хороший ход «Ньюкасл», а также не два очка «Манчестер Сити».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле разгромно победил «Моркамб» (5:0).

В предыдущем поединке в 20-м туре национального первенства лондонцы теперь уже в чужих стенах потеряли очки в дуэли с «Кристал Пэлас» — 1:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Дьюсбери-Холл, Чуквуэмека, Келлиман, Бадиашиль, Фофана, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, и даже ничья не выглядит для них гарантированной, особенно если учесть текущую силу их соперника.

Коул Палмер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине турнирной таблицы и борется за зону еврокубков (топ-5).

Команда занимает седьмую позицию и лишь два балла отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка — от нынешнего соперника, а заодно и зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего раунда Кубка Англии «Вишни» дома разгромили представителя второго дивизиона страны «Вест Бромвич» (5:1).

Ранее в 20-м туре национального первенства коллектив набрал три очка благодаря победе с минимальным результатом — над «Эвертоном» (1:0) также на своем поле.

Не сыграют: травмированы — Унал, Эванилсон, Смит, Тавернье, Скотт, Синистерра, Араухо, Сенеси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» не проиграл при шесть победах и трех ничьих.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы не то, что на ничью, а даже на победу, пусть даже игра и состоится на выезде против соперника, который все же превосходит их в классе.

Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Челси» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Челси» забивали меньше 2,5 голов

в девяти последних матчах «Борнмут» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.40, победа «Борнмута» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.65.

Прогноз: в девяти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом хозяева не выиграли в четырех из пяти последних матчей, а также в четырех последних поединках в рамках АПЛ.

Ставка: «Борнмут» не проиграет за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Челси».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65