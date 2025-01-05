5 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрал 16 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 17-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Серии А «джаллоросси» на чужом поле потерпели поражение от «Комо» (0:2).

Перед этим в 17-м туре итальянского первенства коллектив также проиграл, когда теперь уже в домашних стенах не нашел аргументов против «Лацио» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Марквински, Бериша, Кьялонда Гаспар и Банда, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «Лечче» проиграл трижды при одной победе.

Такие результаты не позволяют хозяевам рассчитывать даже на ничью, пусть и на своем поле, с другой стороны, где еще им брать очки, как не против конкурента?

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрал 19 очков и также по сути борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-ю строчку и на три балла опережает нынешнего соперника, а также на пять пунктов — зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 18-м туре национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Эмполи» (2:1).

Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив уже в своих стенах оказался слабее одного из претендентов в борьбе за чемпионство — «Наполи» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Балотелли, Маттурро, Экубан, Мессиас, Аханор, Малиновский и Нортон-Каффи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Дженоа» выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов на победу, особенно на чужом поле, но по крайней мере обещает неплохие перспективы на ничью, тем более что это игра против конкурента.

Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лечче» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Дженоа» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.95, победа «Дженоа» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лечче».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40