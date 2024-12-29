29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Миллуолл». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится скромном на 15 месте.

При этом «Ковентри» относительно результативно атакует, отличившись 32 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза в 23 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесно-голубые» дома разнесли «Плимут» (4:0).

До того команда потерпела поражение от нестабильного «Портсмута» (1:4). При этом чуть ранее она переиграла «Халл Сити» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ковентри» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Небесно-голубые» на 8 зачетных пункта опережают опасную зону. Да и стабильность результатов команды хромает на обе ноги.

Матчи против «Миллуолла» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ковентри» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне стыков. Плюс в 4 последних очных поединках команда переиграла «львов».

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Миллуолл» в 23 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Львы» уступили «Норвичу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Блэкберну» (1:0). Вот только встреча с «Мидлсбро» завершилась минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились всего 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Джошуа Коберн, Джейк Купер, Дэн Макнамара — травмированы.

Состояние команды: «Львы» намерены пободаться за первую шестерку. На данный момент команда отстает от нее на 9 зачетных баллов.

При этом «Миллуолл» в среднем пропускает реже гола за матч. Вот только забитые мячи даются команде с огромной натугой.

«Львы» имеют вполне симпатичный по именам состав. Вот только лазарет команды все никак не может опустеть.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и «Ковентри» «львы» не могут загрызть уже 2 года.

Статистика для ставок

«Ковентри» обыграл «львов» в 4 последних очных поединках

«Миллуолл» в среднем пропускает реже гола за матч

«Ковентри» победил в 2 своих последних домашних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миллуолл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Ковентри» нынче выглядит монолитнее соперника, да и на своем поле сразу будет активно атаковать.

«Львы» крайне неудачно противостоят «Ковентри», уступив сопернику в четырех последних очных поединках.

Ставка: Победа «Ковентри» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20