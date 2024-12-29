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    «Ковентри» сразу полетит в атаку

    «Ковентри» — «Миллуолл». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Миллуолл»
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    «Ковентри»
    29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Миллуолл». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Небесно-голубые» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится скромном на 15 месте.

    При этом «Ковентри» относительно результативно атакует, отличившись 32 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза в 23 поединках.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесно-голубые» дома разнесли «Плимут» (4:0).

    До того команда потерпела поражение от нестабильного «Портсмута» (1:4). При этом чуть ранее она переиграла «Халл Сити» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ковентри» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Небесно-голубые» на 8 зачетных пункта опережают опасную зону. Да и стабильность результатов команды хромает на обе ноги.

    Матчи против «Миллуолла» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ковентри» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне стыков. Плюс в 4 последних очных поединках команда переиграла «львов».

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Львы» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Миллуолл» в 23 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Львы» уступили «Норвичу» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Блэкберну» (1:0). Вот только встреча с «Мидлсбро» завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились всего 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Джошуа Коберн, Джейк Купер, Дэн Макнамара — травмированы.

    Состояние команды: «Львы» намерены пободаться за первую шестерку. На данный момент команда отстает от нее на 9 зачетных баллов.

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    При этом «Миллуолл» в среднем пропускает реже гола за матч. Вот только забитые мячи даются команде с огромной натугой.

    «Львы» имеют вполне симпатичный по именам состав. Вот только лазарет команды все никак не может опустеть.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и «Ковентри» «львы» не могут загрызть уже 2 года.

    Статистика для ставок

    • «Ковентри» обыграл «львов» в 4 последних очных поединках

    • «Миллуолл» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Ковентри» победил в 2 своих последних домашних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миллуолл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Ковентри» нынче выглядит монолитнее соперника, да и на своем поле сразу будет активно атаковать.

    «Львы» крайне неудачно противостоят «Ковентри», уступив сопернику в четырех последних очных поединках.

    Ставка: Победа «Ковентри» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Ковентри» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Ковентри» сразу полетит в атаку
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