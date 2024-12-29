«Ковентри»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится скромном на 15 месте.
При этом «Ковентри» относительно результативно атакует, отличившись 32 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза в 23 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесно-голубые» дома разнесли «Плимут» (4:0).
До того команда потерпела поражение от нестабильного «Портсмута» (1:4). При этом чуть ранее она переиграла «Халл Сити» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ковентри» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесно-голубые» на 8 зачетных пункта опережают опасную зону. Да и стабильность результатов команды хромает на обе ноги.
Матчи против «Миллуолла» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ковентри» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне стыков. Плюс в 4 последних очных поединках команда переиграла «львов».
«Миллуолл»
Турнирное положение: «Львы» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Миллуолл» в 23 матчах отправил 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Львы» уступили «Норвичу» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Блэкберну» (1:0). Вот только встреча с «Мидлсбро» завершилась минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Миллуолл» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились всего 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Джошуа Коберн, Джейк Купер, Дэн Макнамара — травмированы.
Состояние команды: «Львы» намерены пободаться за первую шестерку. На данный момент команда отстает от нее на 9 зачетных баллов.
При этом «Миллуолл» в среднем пропускает реже гола за матч. Вот только забитые мячи даются команде с огромной натугой.
«Львы» имеют вполне симпатичный по именам состав. Вот только лазарет команды все никак не может опустеть.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и «Ковентри» «львы» не могут загрызть уже 2 года.
Статистика для ставок
- «Ковентри» обыграл «львов» в 4 последних очных поединках
- «Миллуолл» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Ковентри» победил в 2 своих последних домашних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миллуолл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: «Ковентри» нынче выглядит монолитнее соперника, да и на своем поле сразу будет активно атаковать.
«Львы» крайне неудачно противостоят «Ковентри», уступив сопернику в четырех последних очных поединках.
Ставка: Победа «Ковентри» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20