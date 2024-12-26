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    «Брешия» — «Модена». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брешия» — «Модена»
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    «Брешия»
    26 декабря в 19-м туре итальянской Серии Б «Брешия» на своем поле сыграет против «Модены». Начало игры — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брешия» — «Модена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2024 года

    Брешия

  • Брешия
    •  Брешия 17:00 Модена

    Модена

  • Италия. Серия B
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    «Брешия»

    Турнирное положение: Коллектив из Ломбардии с 21 зачетным пунктом разместился на 13 месте в таблице и всего на три балла опережает красную зону.

    «Брешия» выиграла пять встреч из 18 проведенных, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь фиаско, забила 20 голов, а пропустила на три мяча больше.

    Брешия — Модена: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В двух своих предыдущих поединках чемпионата «ласточки» расписали мировые по 0:0 с «Каррарезе» на своем поле и с «Салернитаной» на выезде. А перед этим они потерпели гостевое поражение от «Катанзаро» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: К этой игре «Брешия» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией в рамках Серии Б. За данный период команда расписала четыре мировых исхода и дважды уходила с поля поверженной. Причем в трех случаях этого отрезка коллектив и не забивал, и не пропускал. Выиграть же «бело-лазурные» смогли только раз за предыдущие 11 встреч чемпионата.

    «Модена»

    Турнирное положение: Данный коллектив находится в таблице на пару строк выше, имея в своем активе на два балла больше.

    «Модена» по пять раз побеждала и уступала, а также восемь игр завершили миром, разница забитых и пропущенных составляет 22:21.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Канарейки» вышли победителями из своих двух предыдущих матчей, поочередно одолев с одинаковым счетом по 1:0 в гостях «Реджану» и на своей территории «Пизу». Перед этим они три игры кряду завершили ничейными результатами.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Модена» вот уже на протяжении шести поединков не знает горечи поражений, поровну поделив за это время мировые исходы и виктории. Причем в четырех встречах данного отрезка команда не пропустила, а не забила лишь в одном случае. А проиграли «желто-синие» всего один раз за минувшие восемь матчей чемпионата.

    Статистика для ставок

    • У «Брешии» сейчас 6-матчевая серия без побед, в которой было четыре мировые

    • У «Модены» 6-матчевая серия без проигрышей, где было три победы и три ничьи

    • В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми победами — 0:1 и 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брешии» — 2.50, победа «Модены» — 3.00, ничья — 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.54 соответственно.

    Прогноз: «Модена» подходит к этой игре в куда более лучшем состоянии и проиграть не должна. И плюс к этому не ждем здесь голевой феерии. В общем, рекомендуем поставить на такой исход — Х2 + ТМ 2,5.

    Рекомендуемая ставка: Х2 + ТМ 2,5 за 1.90.

    Прогноз: А более рискованным вариантом попробуем здесь ничью, ведь в своих предыдущих отрезках данные команды часто свои матчи завершали миром.

    Ставка: ничья за 3.05.

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    «Брешия» — «Модена»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Оппоненты согласятся на ничью
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