ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ Беньямином Шешко интересуются «ПСЖ» и «Тоттенхэм»Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой? Бенуа Сен-ДениСен-Дени, Петрино и еще 4 проспекта UFC, провалившихся в минувшие 12 месяцев
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Аугсбург» разжиться тремя очками?

    «Хольштайн» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Хольштайн Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Хольштайн» — «Аугсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филлип Тиц
    21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хольштайн» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2024 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 17:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Аисты» пока что твердо стоят на вылет. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 17 строчку.

    При этом «Хольштайн» слабовато атакует, отличившись 14 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 37 раз.

    Хольштайн — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Аисты» были разгромлены «Боруссией» М (1:4).

    До того команда уступила еще и «РБ Лейпцигу» (0:2). При этом чуть ранее случилась еще и коллизия в матче с «Санкт-Паули» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Хольштайн» забил всего 3 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Аисты» на данном этапе выглядят крайне бледно. Команда проиграла в 5 своих последних поединках, да и отставание от спасительной 15 позиции составляет 6 очков.

    Против «Аугсбурга» команда играла всего лишь один раз. Пять лет назад «Хольштайн» минимально уступил сопернику.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: Эта команда проводит не столь продуктивный сезон. Ныне она находится на 13 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Аугсбург» в 14 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

  • Трансферный дайджест. 10-16 декабря
  • Серхио Рамос рвется на клубный ЧМ-25, Тонали надоело в АПЛ, Погба выбирает клуб
  • 16/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Дома она уступила «Байеру» (0:2).

    До того команда подписала мировую с «Айнтрахтом» Фр (2:2). А вот кубковый поединок с «Карлсруэ» принес победу в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аугсбург» по своему потенциалу должны быть в середняках лиги. Причем отставание от 6 позиции нынче составляет 7 очков.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Аугсбург» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Зато оборона команды результативно ошибается довольно часто: в среднем почти дважды за матч.

    Причем команда не побеждала в трёх последних поединках. А вот гандикап от опасной зоны составляет довольно комфортные 6 очков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Аугсбург» выглядит монолитнее записного аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Аисты» не знают радости побед в 5 последних матчах

    • «Хольштайн» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

    • «Аугсбург» не побеждал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.99.

    Прогноз: Номинальные гости намерены побороться за топ-6, и явно будут активны в атаке.

    «Хольштайн» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, да и проиграл в пяти своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Аугсбурга» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Фис — Тин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эюпспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Меньшик — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Картахена — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Дерби
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хольштайн» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Аугсбург» разжиться тремя очками?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры