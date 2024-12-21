21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хольштайн» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хольштайн»

Турнирное положение: «Аисты» пока что твердо стоят на вылет. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 17 строчку.

При этом «Хольштайн» слабовато атакует, отличившись 14 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 37 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Аисты» были разгромлены «Боруссией» М (1:4).

До того команда уступила еще и «РБ Лейпцигу» (0:2). При этом чуть ранее случилась еще и коллизия в матче с «Санкт-Паули» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Хольштайн» забил всего 3 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Аисты» на данном этапе выглядят крайне бледно. Команда проиграла в 5 своих последних поединках, да и отставание от спасительной 15 позиции составляет 6 очков.

Против «Аугсбурга» команда играла всего лишь один раз. Пять лет назад «Хольштайн» минимально уступил сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.

«Аугсбург»

Турнирное положение: Эта команда проводит не столь продуктивный сезон. Ныне она находится на 13 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Аугсбург» в 14 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Дома она уступила «Байеру» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Айнтрахтом» Фр (2:2). А вот кубковый поединок с «Карлсруэ» принес победу в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аугсбург» по своему потенциалу должны быть в середняках лиги. Причем отставание от 6 позиции нынче составляет 7 очков.

При этом «Аугсбург» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Зато оборона команды результативно ошибается довольно часто: в среднем почти дважды за матч.

Причем команда не побеждала в трёх последних поединках. А вот гандикап от опасной зоны составляет довольно комфортные 6 очков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Аугсбург» выглядит монолитнее записного аутсайдера.

Статистика для ставок

«Аисты» не знают радости побед в 5 последних матчах

«Хольштайн» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

«Аугсбург» не побеждал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.99.

Прогноз: Номинальные гости намерены побороться за топ-6, и явно будут активны в атаке.

«Хольштайн» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, да и проиграл в пяти своих последних поединках.

Ставка: Победа «Аугсбурга» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60