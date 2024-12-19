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    «Борац» — «Омония». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борац» — «Омония»
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    «Гент» — «Омония»
    «Борац» дома сыграет против «Омонии» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 23:00 Омония

    Омония

  • Никосия
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    «Борац»

    Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занимает 20 место, которое дает право выйти в 1/16 финала еврокубках. На данный момент боснийский клуб набрал 7 очков.

    Последние матчи: В шестом туре «Борац» потерпел крупного поражение в матче против «Шемрок Роверс» (0:3).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Никола Четкович.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Борац» добился двух побед, одну игру завершил вничью и две проиграл.

    «Омония»

    Турнирная таблица: «Омония» улучшила положение в турнирной таблице Лини конференций, поднявшись на 21 место. Киприоты после пяти туров набрали 6 очков.

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    • Последние матчи: В пятом туре основного этапа Лиги конференций «Омония» одержала победу над австрийским «Рапидом» (3:1), что позволило команде взобраться в зону плей-офф еврокубка.

    Не сыграют: В предстоящей игре команде не сможет помочь черногорский нападающий Стефан Йоветич.

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    Состояние команды: В Лиге конференций «Омония» одержала две победы и потерпела три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Омония» занимает в Лиге конференций 21 место

    • «Борац» занимает в Лиге конференций 20 место

    • «Омония» и «Борац» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.19, а победа «Бораца» — в 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.54 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Победитель пары обеспечит место в плей-офф Лиги конференций. Обе команды в этом розыгрыше много забивают: футболисты «Бораца» отличились 4 раза, «Омонии» — 7. Не исключаем того, что боснийцы и киприоты забьют друг другу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.04.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.54.

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