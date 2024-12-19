«Борац» дома сыграет против «Омонии» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борац»

Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занимает 20 место, которое дает право выйти в 1/16 финала еврокубках. На данный момент боснийский клуб набрал 7 очков.

Последние матчи: В шестом туре «Борац» потерпел крупного поражение в матче против «Шемрок Роверс» (0:3).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Никола Четкович.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Борац» добился двух побед, одну игру завершил вничью и две проиграл.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» улучшила положение в турнирной таблице Лини конференций, поднявшись на 21 место. Киприоты после пяти туров набрали 6 очков.

Последние матчи: В пятом туре основного этапа Лиги конференций «Омония» одержала победу над австрийским «Рапидом» (3:1), что позволило команде взобраться в зону плей-офф еврокубка.

Не сыграют: В предстоящей игре команде не сможет помочь черногорский нападающий Стефан Йоветич.

Состояние команды: В Лиге конференций «Омония» одержала две победы и потерпела три поражения.

Статистика для ставок

«Омония» занимает в Лиге конференций 21 место

«Борац» занимает в Лиге конференций 20 место

«Омония» и «Борац» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.19, а победа «Бораца» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.54 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Победитель пары обеспечит место в плей-офф Лиги конференций. Обе команды в этом розыгрыше много забивают: футболисты «Бораца» отличились 4 раза, «Омонии» — 7. Не исключаем того, что боснийцы и киприоты забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.04.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.54.