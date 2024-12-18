18 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» (жен) и «Волеренга» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» (жен) — «Волеренга» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус» (жен)

Турнирное положение: Туринки в нынешней Женской Лиге чемпионов откровенно провалились. На текущий момент команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ювентус» (жен) в пяти турах набрал лишь 3 зачетных балла. А вот забили итальянки всего лишь 1 мяч в ворота соперниц.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Ювентус» (жен) победил. Команда сумела переиграть «Фиорентину» (жен) (3:0).

При этом «Ювентус» (жен) чуть ранее был бит «Баварией» (жен) (0:4). Зато поединок с «Лацио» (жен) завершился трудной победой (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Туринки уже давно потеряли шансы на выход в плей-офф. Так что встреча с норвежками для команды станет чистой формальностью.

При этом «Ювентус» (жен) в октябре переиграл норвежек. Туринки победили минимально, забив единственный мяч в первом тайме.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут действовать максимально активно. Туринки явно сильнее соперниц, что и постараются доказать на поле.

«Волеренга» (жен)

Турнирное положение: Норвежки нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Женской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Волеренга» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего 3 точными выстрелами. А вот в свои ворота скандинавки пропустили 12 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не добыла очки. Норвежки были биты «Арсеналом» (1:3).

При этом до того команда минимально переиграла «Русенборг» (жен). Плюс встреча с «Баварией» (жен) принесла боевой паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Волеренга» (жен) добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волеренга» (жен) еще не набрала ни одного очка в группе. Да и забили скандинавки всего 3 мяча в 5 турах Женской Лиги чемпионов.

В своем чемпионате команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы. Да и Кубок Норвегии ей не так давно покорился.

При этом «Волеренга» (жен) не столь успешно обороняется. В 5 поединках Женской Лиги чемпионов команда пропустила в свои ворота 12 раз.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и итальянок боевитая команда уж точно не боится!

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

Итальянки в Женской Лиге чемпионов забили всего 1 мяч в 5 матчах

«Ювентус» (жен) в единственной очной встрече минимально одолел норвежек

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Туринки максимально мотивированы завершить групповой этап викторией.

«Ювентус» (жен) явно сильнее соперниц, и уж точно начнет встречу с активных атакующих акций.

Ставка: Победа «Ювентуса» (жен) в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.00