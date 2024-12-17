17 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Рома» (жен) и «Галатасарай» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» (жен) — «Галатасарай» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома» (жен)

Турнирное положение: Римлянки в нынешней Лиге чемпионов выступают неудачно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Рома» (жен) в пяти турах набрала 6 очков. Да и оборона команды явно не блещет монолитностью, дав результативный сбой 14 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Рома» (жен) победила. Команда сумела переиграть «Наполи» (жен) (2:1).

При этом «Рома» (жен) чуть ранее уступила «Вольфсбургу» (жен) (1:6). Зато поединок с «Комо» (жен) завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Римлянки не пролетели мимо плей-офф. Так что итальянки уже могут спокойно доигрывать турнир.

При этом «Рома» (жен) противостояла турчанкам лишь однажды. В октябрьской очной встрече команда разгромила соперниц (6:1).

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Римлянки смотрятся на две головы сильнее турчанок.

«Галатасарай» (жен)

Турнирное положение: «Галатасарай» (жен) нынешний сезон проводит крайне неудачно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего лишь одним точным выстрелом. А вот пропустили турчанки аж 25 мячей.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Стамбульский клуб уступил «АЛГ Спору» (жен) (1:2).

При этом до того команда разгромно проиграла «Лиону» (жен) (0:6). Зато встреча с «Бейлербейи» (жен) завершилась паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» (жен) добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 16 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Галатасарай» (жен) провалил Женскую Лигу чемпионов. Команда не набрала ни одного очка в групповом турнире.

В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера ныне составляет целых 11 очков.

При этом «Галатасарай» (жен) крайне неудачно обороняется. Да и в своем чемпионате команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и мотивация добыть первые очки в Женской Лиге чемпионов имеется.

Статистика для ставок

Турчанки забили всего 1 мяч в 5 матчах Женской Лиги чемпионов

Римлянки в Женской Лиге чемпионов забивают в среднем менее 2 мячей за матч

Турчанки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают 5 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 11.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.31 и 3.29.

Прогноз: Римлянки максимально мотивированы завершить групповой этап победой над аутсайдером.

«Рома» (жен) выглядит сильнее соперника, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Ставка: Фора «Ромы» (жен) -2.5 за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20