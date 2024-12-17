ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоРождение звезды. Диалло вдохновил «Манчестер Юнайтед» на камбэк в дерби, ошеломив «Сити» Пеп ГвардиолаИстория повторяется. Уроки «Кальчополи» в деле о 115 обвинениях в адрес «Ман Сити» «Челси»«Челси» — «Брентфорд» 2:1. Онлайн
    Все новости спорта

    Женская «Рома» разгромит турчанок

    «Рома» (жен) — «Галатасарай» (жен). Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 17 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Женский футбол Прогнозы на Рому Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Рома» (жен) — «Галатасарай» (жен)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женский «Галатасарай»
    17 декабря в 6-м туре группового раунда Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Рома» (жен) и «Галатасарай» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» (жен) — «Галатасарай» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Рома» (жен)

    Турнирное положение: Римлянки в нынешней Лиге чемпионов выступают неудачно. Нынче команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Рома» (жен) в пяти турах набрала 6 очков. Да и оборона команды явно не блещет монолитностью, дав результативный сбой 14 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Рома» (жен) победила. Команда сумела переиграть «Наполи» (жен) (2:1).

    При этом «Рома» (жен) чуть ранее уступила «Вольфсбургу» (жен) (1:6). Зато поединок с «Комо» (жен) завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Римлянки не пролетели мимо плей-офф. Так что итальянки уже могут спокойно доигрывать турнир.

    При этом «Рома» (жен) противостояла турчанкам лишь однажды. В октябрьской очной встрече команда разгромила соперниц (6:1).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Римлянки смотрятся на две головы сильнее турчанок.

    «Галатасарай» (жен)

    Турнирное положение: «Галатасарай» (жен) нынешний сезон проводит крайне неудачно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Галатасарай» (жен) в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего лишь одним точным выстрелом. А вот пропустили турчанки аж 25 мячей.

  • Ямаль, Беллингем, Мастантуоно и еще семь игроков, которые поедут на ЧМ-2034
  • Обратный отсчет до чемпионата мира 2034 года уже начался
  • 14/12/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Стамбульский клуб уступил «АЛГ Спору» (жен) (1:2).

    При этом до того команда разгромно проиграла «Лиону» (жен) (0:6). Зато встреча с «Бейлербейи» (жен) завершилась паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» (жен) добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 16 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Галатасарай» (жен) провалил Женскую Лигу чемпионов. Команда не набрала ни одного очка в групповом турнире.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера ныне составляет целых 11 очков.

    При этом «Галатасарай» (жен) крайне неудачно обороняется. Да и в своем чемпионате команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и мотивация добыть первые очки в Женской Лиге чемпионов имеется.

    Статистика для ставок

    • Турчанки забили всего 1 мяч в 5 матчах Женской Лиги чемпионов

    • Римлянки в Женской Лиге чемпионов забивают в среднем менее 2 мячей за матч

    • Турчанки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают 5 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 11.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.31 и 3.29.

    Прогноз: Римлянки максимально мотивированы завершить групповой этап победой над аутсайдером.

    «Рома» (жен) выглядит сильнее соперника, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Ставка: Фора «Ромы» (жен) -2.5 за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брага — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.44
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Риу Аве — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сакраменто — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» (жен) — «Галатасарай» (жен): прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на футбол. Женская «Рома» разгромит турчанок
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры