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    Прервутся ли неудачи «Вероны»?

    «Парма» — «Верона». Гости проиграли четыре последних матча, но придет ли конец их неудачам 15 декабря? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.05

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    Анже Бонни
    15 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Декабря 2024 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 17:00 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 15 очков и по сути борется за выживание в элите.

    Команда занимает 13-ю строчку и на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции).

    Парма — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Серии А южане на чужом поле потерпели крупное поражение от «Интера» (1:3).

    Перед этим в 14-м туре итальянского первенства коллектив уже набрал максимум очков, в домашних стенах переиграв одного из лидеров «Лацио» (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Балог, Бенедычак, Осорио, Валенти, Адриан Бернабе, Чиркати, Ковальски, Шарпентье, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Парма» выиграла лишь два раза при шести поражениях и пяти ничьих.

    Такие результаты не сулят хозяевам хороших шансов на победу, но в то же время и позволяет рассчитывать на ничью, особенно если учесть, что это встреча с конкурентом на своем поле.

    Анже Бонни и Деннис Ман — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона в четырьмя голами.

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 12 очков и всерьез рискует понизиться в классе.

    Команда занимает 18-ю строчку в зоне вылета и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й позиции, а также на три пункта от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура итальянского первенства гости в домашних стенах разгромно проиграли «Эмполи» (1:4).

    Перед этим в 14-м туре национального чемпионата коллектив на собственном поле потерпел минимальное поражение от «Кальяри» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Брадарич, Ламбурд, Крус, Фресе, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Верона» только проигрывала.

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    Словом, у коллектива плохая форма, что сулит ему небольшие шансы не только на три очка, но и даже на одно, тем более что фактор своего поля говорит в пользу его соперника.

    Каспер Тенгстедт — лучший бомбардиры команды в Серии А с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Пармы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Верона» проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.55, победа «Вероны» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вероны».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65

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    «Парма» — «Верона»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Прервутся ли неудачи «Вероны»?
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