Парма
Верона
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 15 очков и по сути борется за выживание в элите.
Команда занимает 13-ю строчку и на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции).
Парма — Верона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Серии А южане на чужом поле потерпели крупное поражение от «Интера» (1:3).
Перед этим в 14-м туре итальянского первенства коллектив уже набрал максимум очков, в домашних стенах переиграв одного из лидеров «Лацио» (3:1).
Не сыграют: травмированы — Балог, Бенедычак, Осорио, Валенти, Адриан Бернабе, Чиркати, Ковальски, Шарпентье, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Парма» выиграла лишь два раза при шести поражениях и пяти ничьих.
Такие результаты не сулят хозяевам хороших шансов на победу, но в то же время и позволяет рассчитывать на ничью, особенно если учесть, что это встреча с конкурентом на своем поле.
Анже Бонни и Деннис Ман — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона в четырьмя голами.
«Верона»
Турнирное положение: «Верона» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 12 очков и всерьез рискует понизиться в классе.
Команда занимает 18-ю строчку в зоне вылета и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й позиции, а также на три пункта от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура итальянского первенства гости в домашних стенах разгромно проиграли «Эмполи» (1:4).
Перед этим в 14-м туре национального чемпионата коллектив на собственном поле потерпел минимальное поражение от «Кальяри» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Брадарич, Ламбурд, Крус, Фресе, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Верона» только проигрывала.
Словом, у коллектива плохая форма, что сулит ему небольшие шансы не только на три очка, но и даже на одно, тем более что фактор своего поля говорит в пользу его соперника.
Каспер Тенгстедт — лучший бомбардиры команды в Серии А с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Пармы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Верона» проиграла
- в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.55, победа «Вероны» — в 4.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вероны».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65