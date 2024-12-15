15 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 15 очков и по сути борется за выживание в элите.

Команда занимает 13-ю строчку и на три балла опережает зону вылета (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Серии А южане на чужом поле потерпели крупное поражение от «Интера» (1:3).

Перед этим в 14-м туре итальянского первенства коллектив уже набрал максимум очков, в домашних стенах переиграв одного из лидеров «Лацио» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Балог, Бенедычак, Осорио, Валенти, Адриан Бернабе, Чиркати, Ковальски, Шарпентье, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Парма» выиграла лишь два раза при шести поражениях и пяти ничьих.

Такие результаты не сулят хозяевам хороших шансов на победу, но в то же время и позволяет рассчитывать на ничью, особенно если учесть, что это встреча с конкурентом на своем поле.

Анже Бонни и Деннис Ман — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона в четырьмя голами.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 12 очков и всерьез рискует понизиться в классе.

Команда занимает 18-ю строчку в зоне вылета и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й позиции, а также на три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура итальянского первенства гости в домашних стенах разгромно проиграли «Эмполи» (1:4).

Перед этим в 14-м туре национального чемпионата коллектив на собственном поле потерпел минимальное поражение от «Кальяри» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Брадарич, Ламбурд, Крус, Фресе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Верона» только проигрывала.

Словом, у коллектива плохая форма, что сулит ему небольшие шансы не только на три очка, но и даже на одно, тем более что фактор своего поля говорит в пользу его соперника.

Каспер Тенгстедт — лучший бомбардиры команды в Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Пармы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Верона» проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.55, победа «Вероны» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вероны».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65