В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд на своем поле примет «Хоффенхайм». Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд по итогам 13-ти туров чемпионата Германии находится в зоне еврокубков (топ-6) с 10 баллами.

Команда занимает как раз шестую позицию и лишь по дополнительным показателям опережает седьмую строчку вне зоны континентальных турниров, а также на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб дома потерпел поражение от «Барселоны» (2:3).

Перед этим в 13-м туре немецкого первенства коллектив из Рура также на чужом поле потерял очки, сыграв вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Шлоттербек, Зюле, Байер, Антон, Брандт, Мане, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Боруссия» Дортмунд не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это явно не лучшая форма, которая не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии набрал 13 очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда находится на 14-м месте и на три балла опережает 16-ю позицию, которая позволяет остаться в элитном дивизионе в случае победы в плей-офф, а также на восемь пунктов опережает зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги Европы коллектив на своем поле сыграл вничью со «Стяуа» (0:0).

Перед этим в 13-м туре немецкого первенства клуб в домашних стенах также разошелся миром с «Фрайбургом» (1:1), где на этот раз соперники уже забивали.

Не сыграют: травмированы — Гриллич, Прёмель, Тохумджу, Бюльтер, Ленц, Бебу, Кабак, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хоффенхайм» не выиграл и сыграл вничью в последних трех поединках.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также его преимущество своего поля.

Мариус Бюльтер, который травмирован — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Боруссия» Дортмунд не выиграла

в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Хоффенхайма» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.00, победа «Хоффенхайма» — в 6.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.42 и 2.90.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их шести последних выездных поединках.

И хотя в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, плохая результативность аутсайдера игры должна стать решающим фактором.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.90