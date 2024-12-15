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    Вспомнит ли «Дортмунд» об успехах?

    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Соперники переживают спад и жаждут вернуться к победам. На что ставить в матче Бундеслиги 15 декабря? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 2.30

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»
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    Серу Гирасси
    В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд на своем поле примет «Хоффенхайм». Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд по итогам 13-ти туров чемпионата Германии находится в зоне еврокубков (топ-6) с 10 баллами.

    Команда занимает как раз шестую позицию и лишь по дополнительным показателям опережает седьмую строчку вне зоны континентальных турниров, а также на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

    Боруссия Д — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб дома потерпел поражение от «Барселоны» (2:3).

    Перед этим в 13-м туре немецкого первенства коллектив из Рура также на чужом поле потерял очки, сыграв вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Шлоттербек, Зюле, Байер, Антон, Брандт, Мане, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Боруссия» Дортмунд не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Это явно не лучшая форма, которая не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

    Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии набрал 13 очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда находится на 14-м месте и на три балла опережает 16-ю позицию, которая позволяет остаться в элитном дивизионе в случае победы в плей-офф, а также на восемь пунктов опережает зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги Европы коллектив на своем поле сыграл вничью со «Стяуа» (0:0).

    Перед этим в 13-м туре немецкого первенства клуб в домашних стенах также разошелся миром с «Фрайбургом» (1:1), где на этот раз соперники уже забивали.

    Не сыграют: травмированы — Гриллич, Прёмель, Тохумджу, Бюльтер, Ленц, Бебу, Кабак, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хоффенхайм» не выиграл и сыграл вничью в последних трех поединках.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также его преимущество своего поля.

    Мариус Бюльтер, который травмирован — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Боруссия» Дортмунд не выиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Хоффенхайма» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.00, победа «Хоффенхайма» — в 6.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.42 и 2.90.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    И хотя в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, плохая результативность аутсайдера игры должна стать решающим фактором.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Хоффенхайма».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.90

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    «Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли «Дортмунд» об успехах?
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