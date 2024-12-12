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    «Динамо» Минск — «Ларн». Ставка (к. 4.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Ларн»
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    «Ларн»
    «Динамо» Минск сыграет против североирландского клуба «Ларна» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Ларн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 20:45 Ларн

    Ларн

  • Ларн
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минское «Динамо» фактически лишило себя путёвки в плей-офф Лиги конференций, в четырёх матчах беларуский клуб потерпел четыре поражения, команда занимает 35 место в турнирной таблице без набранных очков.

    Последние матчи: Минское «Динамо» проиграло в первом туре еврокубка «Хартсу» (1:2). Затем беларусы потерпели фиаско в матче против финского ХИКа (0:1). В проигрышную серию минчан также входят игры против польской «Легии» (0:4) и «Копенгагена» (1:2).

    Динамо Минск — Ларн: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В пяти последних матчах «Динамо» одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и два поединка проиграл.

    «Ларн»

    Турнирное положение: «Ларн» в основном этапе Лиги конференций четыре поражения подряд. На данный момент североирландский коллектив занимает 36 место в турнирной таблице без набранных очков.

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    • Последние матчи: В 4 матчах основной сетки Лиги конференций «Ларн» проиграл норвежскому «Мольде» (0:3), «Шемрок Роверс» (1:4), «Санкт-Галлен» (1:2) и «Олимпии» Любляна (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В пяти последних матчах «Ларн» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск и «Ларн» не набрали очков в Лиге конференций

    • «Динамо» Минск и «Ларн» занимают 35 и 36 места в Лиге конференций

    • «Динамо» Минск и «Ларн» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.03, а победа «Ларн» — в 6.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.16 и 1.74 соответственно.

    Прогноз: В четырёх матчах «Динамо» Минск и «Ларн» забили всего по 2 часа, с реализацией моментов у беларусов и североирландцев проблемы. Не исключаем того, что соперники так и не смогут определить победителя, поделив между собой очки.

    Ставка: Ничья с коэффициентом 4.03.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды сыграют низовый матч.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.74.

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    «Динамо» Минск — «Ларн»: прогноз, ставка (4.03), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры ЛК не смогут определить победителя?
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