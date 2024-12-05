Атлетико Гойаньенсе
Форталеза
«Атлетико Гойаненсе»
Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» покидает класс сильнейших. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.
При этом «Атлетико Гойаненсе» забил меньше всех в чемпионате — 26 мячей. А вот пропустила команда 55 раз в 36 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Атлетико Гойаненсе» не уступил «Васко да Гаме» (2:2).
При этом «Атлетико Гойаненсе» до того минимально уступил «Палмейрасу». А вот поединок с «Атлетико Паранаэнсе» завершился поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атлетико Гойаненсе» не может победить уже 4 матча кряду. Причем до последнего матча команда проиграла 2 раза кряду.
Матчи с «Форталезой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Атлетико Гойаненсе» выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева не будут особо надрываться. Команда уже попросту доигрывает чемпионат.
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» уже не претендует на чемпионский титул. За 2 тура до финиша команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Форталеза» на один балл отстает от идущего третьим «Фламенго». Вот только пропускает команда в среднем аккурат раз за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Форталеза» уступила «Витории» (0:2).
Чуть раньше команда расписала мировую с «Фламенго» (0:0). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Бруно Пачеко, Педро Аугусто — травмированы.
Состояние команды: «Форталеза» не побеждала в 3 своих последних поединках. Зато математические шансы на подъем в трио лидеров еще имеются.
К слову, «Форталеза» забивает в среднем чаще гола за матч. Плюс команде важно в двух последних турах сыграть лучше «Интернасьоналя» и «Фламенго».
При этом в кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и «Атлетико Гойаненсе» она не проигрывает уже три года.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Обыгрывать записного аутсайдера команда просто обязана при любой диспозиции.
Статистика для ставок
- «Атлетико Гойаненсе» в среднем забивает реже гола за матч
- «Форталеза» не выигрывала в 3 своих последних поединках
- «Форталеза» уже 3 года не проигрывает «Атлетико Гойаненсе»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.
- 1.85Мальорка — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.10Бавария — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Милан — Сассуоло: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Атлетико Гойаненсе» уже де-юре и де-факто вылетел из элиты, да и соперник смотрится выгоднее.
«Форталеза» еще не потеряла турнирную мотивацию, да и обыгрывать аутсайдера просто обязана.
Ставка: Победа «Форталезы» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08