5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Гойаненсе» и «Форталеза». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гойаненсе» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» покидает класс сильнейших. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

При этом «Атлетико Гойаненсе» забил меньше всех в чемпионате — 26 мячей. А вот пропустила команда 55 раз в 36 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Атлетико Гойаненсе» не уступил «Васко да Гаме» (2:2).

При этом «Атлетико Гойаненсе» до того минимально уступил «Палмейрасу». А вот поединок с «Атлетико Паранаэнсе» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Атлетико Гойаненсе» не может победить уже 4 матча кряду. Причем до последнего матча команда проиграла 2 раза кряду.

Матчи с «Форталезой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Атлетико Гойаненсе» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева не будут особо надрываться. Команда уже попросту доигрывает чемпионат.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» уже не претендует на чемпионский титул. За 2 тура до финиша команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Форталеза» на один балл отстает от идущего третьим «Фламенго». Вот только пропускает команда в среднем аккурат раз за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Форталеза» уступила «Витории» (0:2).

Чуть раньше команда расписала мировую с «Фламенго» (0:0). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Бруно Пачеко, Педро Аугусто — травмированы.

Состояние команды: «Форталеза» не побеждала в 3 своих последних поединках. Зато математические шансы на подъем в трио лидеров еще имеются.

К слову, «Форталеза» забивает в среднем чаще гола за матч. Плюс команде важно в двух последних турах сыграть лучше «Интернасьоналя» и «Фламенго».

При этом в кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и «Атлетико Гойаненсе» она не проигрывает уже три года.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Обыгрывать записного аутсайдера команда просто обязана при любой диспозиции.

Статистика для ставок

«Атлетико Гойаненсе» в среднем забивает реже гола за матч

«Форталеза» не выигрывала в 3 своих последних поединках

«Форталеза» уже 3 года не проигрывает «Атлетико Гойаненсе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: «Атлетико Гойаненсе» уже де-юре и де-факто вылетел из элиты, да и соперник смотрится выгоднее.

«Форталеза» еще не потеряла турнирную мотивацию, да и обыгрывать аутсайдера просто обязана.

Ставка: Победа «Форталезы» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08