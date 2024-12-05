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    «Форталеза» одолеет аутсайдера

    «Атлетико Гойаненсе» — «Форталеза». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойаненсе» — «Форталеза»
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    «Форталеза»
    5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Гойаненсе» и «Форталеза». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гойаненсе» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Декабря 2024 года

    Атлетико Гойаньенсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Гойаньенсе 03:30 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Атлетико Гойаненсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» покидает класс сильнейших. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

    При этом «Атлетико Гойаненсе» забил меньше всех в чемпионате — 26 мячей. А вот пропустила команда 55 раз в 36 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Атлетико Гойаненсе» не уступил «Васко да Гаме» (2:2).

    При этом «Атлетико Гойаненсе» до того минимально уступил «Палмейрасу». А вот поединок с «Атлетико Паранаэнсе» завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атлетико Гойаненсе» не может победить уже 4 матча кряду. Причем до последнего матча команда проиграла 2 раза кряду.

    Матчи с «Форталезой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Атлетико Гойаненсе» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева не будут особо надрываться. Команда уже попросту доигрывает чемпионат.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» уже не претендует на чемпионский титул. За 2 тура до финиша команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Форталеза» на один балл отстает от идущего третьим «Фламенго». Вот только пропускает команда в среднем аккурат раз за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Форталеза» уступила «Витории» (0:2).

    Чуть раньше команда расписала мировую с «Фламенго» (0:0). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Бруно Пачеко, Педро Аугусто — травмированы.

    Состояние команды: «Форталеза» не побеждала в 3 своих последних поединках. Зато математические шансы на подъем в трио лидеров еще имеются.

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    К слову, «Форталеза» забивает в среднем чаще гола за матч. Плюс команде важно в двух последних турах сыграть лучше «Интернасьоналя» и «Фламенго».

    При этом в кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и «Атлетико Гойаненсе» она не проигрывает уже три года.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Обыгрывать записного аутсайдера команда просто обязана при любой диспозиции.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Гойаненсе» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Форталеза» не выигрывала в 3 своих последних поединках

    • «Форталеза» уже 3 года не проигрывает «Атлетико Гойаненсе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: «Атлетико Гойаненсе» уже де-юре и де-факто вылетел из элиты, да и соперник смотрится выгоднее.

    «Форталеза» еще не потеряла турнирную мотивацию, да и обыгрывать аутсайдера просто обязана.

    Ставка: Победа «Форталезы» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

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    «Атлетико Гойаненсе» — «Форталеза»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.12.2024. Прогнозы на футбол. «Форталеза» одолеет аутсайдера
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