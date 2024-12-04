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    Забить сумеют не все?!

    «Аякс» — «Утрехт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Эредивизия, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Утрехт»
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    Киан Фитц-Джим
    4 декабря в 5-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Аякс» и «Утрехт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Утрехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 04 Декабря 2024 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Утрехт

    Утрехт

  • Утрехт
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы привычно бодаются за чемпионство. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аякс» на 7 очков отстает от лидера чемпионата ПСВ. А вот средняя результативность команды составляет чуть больше 2 голов за матч.

    Аякс — Утрехт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке амстердамцы добыли три очка. «Аяксиды» переиграли «Неймеген» (2:1).

    При этом «Аякс» до того уступил «Реал Сосьедаду» (0:2). Зато немногим ранее команда уверенно разобралась со «Зволле» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: амстердамцы ныне пребывают в довольно приличных кондициях. Команда явно намерена сократить отставание от ПСВ.

    Матчи с «Утрехтом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Аякс» победил 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены сократить отставание от лидера до 4 очков. Амстердамцы к тому же в последней домашней очной встрече переиграли «Утрехт» (2:0).

    «Утрехт»

    Турнирное положение: «Утрехт» борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Утрехт» имеет не столь надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 17 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненное поражение. «Утрехт» дома был разгромен ПСВ (2:5).

    При этом до того команда сумела одолеть «Неймеген» (2:1). Да и встреча с «Хераклесом» завершилась минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Утрехт» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Джан Боздоган — травмирован.

    Состояние команды: ныне «Утрехт» находится не в самой благоприятной психологической ситуации. Поражение от ПСВ слишком болезненно ударило по самолюбию игроков.

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    А вот атакует «Утрехт» относительно не столь результативно. В 13 поединках Эредивизии команда настреляла 24 мяча в ворота соперников.

    При этом команда лишь на один пункт отстает от «Аякса». Да и до последней коллизии «Утрехт» победил четырежды кряду.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и статусных амстердамцев команда уж точно не боится.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Утрехт» до последней коллизии выиграл 4 раза кряду

    • Амстердамцы победили в 2 своих последних матчах голландского чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Аякс» в последних матчах выглядит весьма монолитно, плюс мотивирован приблизиться к лидеру.

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером, да и с амстердамцами традиционно играют неудачно.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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    «Аякс» — «Утрехт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. Забить сумеют не все?!
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