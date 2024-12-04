4 декабря в 5-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Аякс» и «Утрехт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Утрехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы привычно бодаются за чемпионство. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Аякс» на 7 очков отстает от лидера чемпионата ПСВ. А вот средняя результативность команды составляет чуть больше 2 голов за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке амстердамцы добыли три очка. «Аяксиды» переиграли «Неймеген» (2:1).

При этом «Аякс» до того уступил «Реал Сосьедаду» (0:2). Зато немногим ранее команда уверенно разобралась со «Зволле» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: амстердамцы ныне пребывают в довольно приличных кондициях. Команда явно намерена сократить отставание от ПСВ.

Матчи с «Утрехтом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Аякс» победил 4 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены сократить отставание от лидера до 4 очков. Амстердамцы к тому же в последней домашней очной встрече переиграли «Утрехт» (2:0).

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Утрехт» имеет не столь надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненное поражение. «Утрехт» дома был разгромен ПСВ (2:5).

При этом до того команда сумела одолеть «Неймеген» (2:1). Да и встреча с «Хераклесом» завершилась минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Утрехт» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Джан Боздоган — травмирован.

Состояние команды: ныне «Утрехт» находится не в самой благоприятной психологической ситуации. Поражение от ПСВ слишком болезненно ударило по самолюбию игроков.

А вот атакует «Утрехт» относительно не столь результативно. В 13 поединках Эредивизии команда настреляла 24 мяча в ворота соперников.

При этом команда лишь на один пункт отстает от «Аякса». Да и до последней коллизии «Утрехт» победил четырежды кряду.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и статусных амстердамцев команда уж точно не боится.

Статистика для ставок

«Аякс» в среднем пропускает реже гола за матч

«Утрехт» до последней коллизии выиграл 4 раза кряду

Амстердамцы победили в 2 своих последних матчах голландского чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Аякс» в последних матчах выглядит весьма монолитно, плюс мотивирован приблизиться к лидеру.

Номинальные гости явно будут действовать вторым номером, да и с амстердамцами традиционно играют неудачно.

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38