1 декабря в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Лилль». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне вылета на последнем, 18-м месте.

«Монпелье» набрал лишь семь очков и на три балла отстает от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на четыре пункта — от безопасной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата «Палладины» на чужом поле с минимальным счетом потерпели поражение от «Сент-Этьена» (0:1).

Ранее в 11-м туре французского первенства коллектив сумел выиграть с крупным результатом, когда в домашних стенах переиграл «Брест» со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Маамма, Адамс, Куяте, Жюльен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Лигу 1, «Монпелье» потерпел шесть поражений при одной победе.

Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому в поединке против превосходящего его классом соперника, пусть даже и на своем поле, у него немного шансов даже на ничью.

Арно Норден — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне Лиги чемпионов на четвертой строчке.

«Лилль» набрал 22 очка и лишь на один балл отстает от зоны прямого выхода в Лигу чемпионов (топ-3), а также на два очка опережая пятую позицию, которую занимает «Ницца».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле одержал победу над «Болоньей» (2:1).

Перед этим в 12-м туре французского чемпионата коллектив также выиграл — на этот раз в домашних стенах он переиграл «Ренн» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированны — Гомес, Гомеш, Умтити, Бенталеб, Мбаппе, Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу чемпионов, «Лилль» выиграл и не знает поражений 12 поединков кряду во всех турнирах.

Это говорит о хорошей форме коллектива, что сулит ему хорошие шансы на победу, и уж точно на ничью, особенно если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Монпелье» забивала только одна команда — его соперники

в трех из пяти последних матчей «Лилль» сыграл вничью

в четырех из шести последних матчей «Лилля» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.70, победа «Монпелье» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.13.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. В действительности забивал только их соперник.

И хотя в четырех из пяти последних поединков гостей забивали оба оппонента, то, что «Монпелье» не забил в четырех из пяти последних матчей говорит в пользу предыдущего сценария.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, и гости не проиграют, ведь хозяева не выиграли и не забили в четырех из пяти последних матчей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет и «Лилль» не проиграет за 2.60.