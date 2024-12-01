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    Возьмет ли «Локомотив» реванш у «Химок»?

    «Локомотив» — «Химки». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат России, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Химки»
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    Дмитрий Баринов («Локомотив»)
    1 декабря в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Химки». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Декабря 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 14:00 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «железнодорожники» продолжают борьбу за самые высокие места в этом сезоне.

    «Зелено-красные» в настоящий момент имеют в своем активе 34 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

    Локомотив — Химки: коэффициенты букмекеров

    Команда из столицы России смогла 32 раза поразить ворота соперника и 23 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре столичный коллектив проиграл «Спартаку» (2:5), а до этого победил «Факел» (2:1) и «Рубин» (1:0).

    Перед этим команда из Москвы сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней же игре московский коллектив проиграл «Динамо» в Кубке России и вылетел в Пути регионов.

    Не сыграют: в стане москвичей травмирован Лукас Фассон, а дисквалифицирован — Тимур Сулейманов.

    Состояние команды: в этом сезоне «Локомотив» является настоящей грозной силой и навязывает борьбу топовым коллективам за чемпионство.

    Главным вопросом является то, смогут ли подопечные Михаила Галактионова провести так весь сезон. Пока что молодой команде «Локомотива» удается сохранить место в тройке сильнейших.

    «Химки»

    Турнирное положение: химчане пока что не особо впечатляют и борются за выживание.

    Подмосковный коллектив смог набрать только 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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    • Команда из Московской области забила всего 18 мячей, а в свои ворота пропустила 30.

    Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Химок сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и «Факелом» (1:1), а также проиграл «Ростову» (1:3) и «Динамо» (3:4).

    Только до этого подопечные Франка Артиги смогли победить «Локомотив» (2:0).

    В последнем же матче «Химки» по пенальти проиграли «Уралу» и вылетели из розыгрыша Кубка России.

    Не сыграют: травмированы — Кирилл Капленко и Диего Луна, дисквалифицирован — Резиуан Мирзов.

    Состояние команды: сейчас у «Химок» дела обстоят не лучшим образом. Команда находится в небольшом кризисе, но, в принципе, такие результаты идут по ходу всего сезона.

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    Думается, что в настоящий момент главной задачей команды является сохранение прописки в элите и уход из зоны стыковых матчей.

    Статистика для ставок

    • «Химки» не могут выиграть на протяжении 6 матчей подряд

    • «Локомотив» проиграл 2 последних матча

    • В первом круге 19 октября «Химки» обыграли «Локомотив» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.45. Ничья — в 4.90, победа «Химок» — в 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: команды достаточно результативно играют в этом сезоне, поэтому могут забить и четыре мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

    Прогноз: «Локомотиву» нужно брать реванш за поражение в первом круге и реабилитироваться после поражений от «Спартака» и «Динамо», поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Локомотива» с форой-1,5 за 2.17.

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    «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Локомотив» реванш у «Химок»?
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