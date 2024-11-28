ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновВзгляд за рубеж. Как складываются карьеры российских игроков в Европе? Пеп ГвардиолаНесчастливое совпадение. Шестнадцать причин черной полосы «Манчестер Сити» Игорь Чугайнов«Игроки "Локо" не перестроились с простых матчей на сложный». Игорь Чугайнов — об итогах тура РПЛ и предстоящих кубковых баталиях
    Все новости спорта

    В Алкмаре поединок обещает быть голевым

    «АЗ Алкмар» — «Галатасарай». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЗ Алкмар Прогнозы на Галатасарай Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Галатасарай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Галатасарай»
    28 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы нидерландский «АЗ Алкмар» на своем поле сыграет против турецкого «Галатасарая». Начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 20:45 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «АЗ Алкмар»

    Турнирное положение: У клуба из Алкмара на счету находится шесть зачетных пунктов, с которыми он расположился на 17 позиции в общей таблице.

    «АЗ» смог выиграть два поединка из четырех проведенных и дважды уходил с поля поверженным, забил и пропустил по шесть мячей.

    АЗ Алкмар — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Сырные фермеры» стартовали в данном турнире с волевой домашней победы над шведским «Эльфсборгом» со счетом 3:2. В последующих двух встречах они на выезде поочередно уступили «Атлетику» из Бильбао 0:2 и «Тоттенхэму» 0:1. А в прошлом туре они дома одолели «Фенербахче» 3:1. Накануне данной игры они обыграли в Роттердаме «Спарту» 2:1 в чемпионате Нидерландов.

    Не сыграют: Йорди Класи и Сэм Вестервельд — вне игры.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Состояние команды: «АЗ Алкмар» в предыдущих своих трех поединках во всех турнирах смог выиграть в двух из них и раз уступил. До этого же у команды была 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой она расписала одну мировую и шесть раз уходила с поля поверженной. Но в пяти случаях проигрыши были с разницей в один мяч. И стоит отметить, что «АЗ» забивал в своих пяти предыдущих играх.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Клуб из Стамбула с десятью набранными очками находится на третьей строке в общей турнирной таблице.

    «Галатасарай» отпраздновал три виктории в четырех поединках и раз сыграл вничью, забил 12 мячей при восьми пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В предыдущем поединке данного турнира «львы» на своем поле смогли переиграть английский «Тоттенхэм» со счетом 3:2. Перед этим они дома одолели шведский «Эльфсборг» 4:3 и греческий «ПАОК» 3:1, а также расписали гостевую мировую с латвийским «РФШ» 2:2. А в преддверии данной игры они одолели в рамках чемпионата Турции обыграли «Бодрумспор» 1:0 на выезде.

    Не сыграют: Мауро Икарди и Исмаил Якобс травмированы.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: Сейчас у «Галатасарая» 14-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период чемпион Турции два поединка завершил мировыми исходами и 12 раз победил. Причем большинство викторий были добыты с разницей в два и более мячей. К тому же за все это время стамбульцы только в двух случаях забивали менее двух мячей.

    Статистика для ставок

    • Ранее между собой данные команды не играли

    • «Галатасарай» вышел победителем из семи своих предыдущих встреч во всех турнирах

    • «АЗ Алкмар» выиграл лишь дважды за девять минувших игр во всех турнирах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 2.26, победа «АЗ Алкмар» — 3.15, ничья — 3.93.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.32 соответственно.

    Прогноз: «Галатасарай» пребывает в прекрасной форме, однако «АЗ» исправно забивает в последнее время. Поэтому ждем от этой игры обмена голами и верховой исход.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьет за 1.85.

    Прогноз: И также не исключаем, что результативными уколами оппоненты смогут обменяться уже в первой половине поединка.

    Ставка: обе забьют в первом тайме 3.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Кванджу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Коппеянс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Аранго — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.64
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бейлек — Фита-Болуда
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сочи — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Истанбул — Петрокуб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Северсталь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Штурм Грац — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «АЗ Алкмар» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. В Алкмаре поединок обещает быть голевым
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры