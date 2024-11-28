АЗ Алкмар
Галатасарай
«АЗ Алкмар»
Турнирное положение: У клуба из Алкмара на счету находится шесть зачетных пунктов, с которыми он расположился на 17 позиции в общей таблице.
«АЗ» смог выиграть два поединка из четырех проведенных и дважды уходил с поля поверженным, забил и пропустил по шесть мячей.
АЗ Алкмар — Галатасарай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Сырные фермеры» стартовали в данном турнире с волевой домашней победы над шведским «Эльфсборгом» со счетом 3:2. В последующих двух встречах они на выезде поочередно уступили «Атлетику» из Бильбао 0:2 и «Тоттенхэму» 0:1. А в прошлом туре они дома одолели «Фенербахче» 3:1. Накануне данной игры они обыграли в Роттердаме «Спарту» 2:1 в чемпионате Нидерландов.
Не сыграют: Йорди Класи и Сэм Вестервельд — вне игры.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «АЗ Алкмар» в предыдущих своих трех поединках во всех турнирах смог выиграть в двух из них и раз уступил. До этого же у команды была 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой она расписала одну мировую и шесть раз уходила с поля поверженной. Но в пяти случаях проигрыши были с разницей в один мяч. И стоит отметить, что «АЗ» забивал в своих пяти предыдущих играх.
«Фенербахче»
Турнирное положение: Клуб из Стамбула с десятью набранными очками находится на третьей строке в общей турнирной таблице.
«Галатасарай» отпраздновал три виктории в четырех поединках и раз сыграл вничью, забил 12 мячей при восьми пропущенных.
Последние матчи: В предыдущем поединке данного турнира «львы» на своем поле смогли переиграть английский «Тоттенхэм» со счетом 3:2. Перед этим они дома одолели шведский «Эльфсборг» 4:3 и греческий «ПАОК» 3:1, а также расписали гостевую мировую с латвийским «РФШ» 2:2. А в преддверии данной игры они одолели в рамках чемпионата Турции обыграли «Бодрумспор» 1:0 на выезде.
Не сыграют: Мауро Икарди и Исмаил Якобс травмированы.
Состояние команды: Сейчас у «Галатасарая» 14-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период чемпион Турции два поединка завершил мировыми исходами и 12 раз победил. Причем большинство викторий были добыты с разницей в два и более мячей. К тому же за все это время стамбульцы только в двух случаях забивали менее двух мячей.
Статистика для ставок
- Ранее между собой данные команды не играли
- «Галатасарай» вышел победителем из семи своих предыдущих встреч во всех турнирах
- «АЗ Алкмар» выиграл лишь дважды за девять минувших игр во всех турнирах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 2.26, победа «АЗ Алкмар» — 3.15, ничья — 3.93.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.32 соответственно.
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Прогноз: «Галатасарай» пребывает в прекрасной форме, однако «АЗ» исправно забивает в последнее время. Поэтому ждем от этой игры обмена голами и верховой исход.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьет за 1.85.
Прогноз: И также не исключаем, что результативными уколами оппоненты смогут обменяться уже в первой половине поединка.
Ставка: обе забьют в первом тайме 3.65.