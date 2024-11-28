28 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги Европы нидерландский «АЗ Алкмар» на своем поле сыграет против турецкого «Галатасарая». Начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмар»

Турнирное положение: У клуба из Алкмара на счету находится шесть зачетных пунктов, с которыми он расположился на 17 позиции в общей таблице.

«АЗ» смог выиграть два поединка из четырех проведенных и дважды уходил с поля поверженным, забил и пропустил по шесть мячей.

Последние матчи: «Сырные фермеры» стартовали в данном турнире с волевой домашней победы над шведским «Эльфсборгом» со счетом 3:2. В последующих двух встречах они на выезде поочередно уступили «Атлетику» из Бильбао 0:2 и «Тоттенхэму» 0:1. А в прошлом туре они дома одолели «Фенербахче» 3:1. Накануне данной игры они обыграли в Роттердаме «Спарту» 2:1 в чемпионате Нидерландов.

Не сыграют: Йорди Класи и Сэм Вестервельд — вне игры.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «АЗ Алкмар» в предыдущих своих трех поединках во всех турнирах смог выиграть в двух из них и раз уступил. До этого же у команды была 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой она расписала одну мировую и шесть раз уходила с поля поверженной. Но в пяти случаях проигрыши были с разницей в один мяч. И стоит отметить, что «АЗ» забивал в своих пяти предыдущих играх.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Клуб из Стамбула с десятью набранными очками находится на третьей строке в общей турнирной таблице.

«Галатасарай» отпраздновал три виктории в четырех поединках и раз сыграл вничью, забил 12 мячей при восьми пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В предыдущем поединке данного турнира «львы» на своем поле смогли переиграть английский «Тоттенхэм» со счетом 3:2. Перед этим они дома одолели шведский «Эльфсборг» 4:3 и греческий «ПАОК» 3:1, а также расписали гостевую мировую с латвийским «РФШ» 2:2. А в преддверии данной игры они одолели в рамках чемпионата Турции обыграли «Бодрумспор» 1:0 на выезде.

Не сыграют: Мауро Икарди и Исмаил Якобс травмированы.

Состояние команды: Сейчас у «Галатасарая» 14-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период чемпион Турции два поединка завершил мировыми исходами и 12 раз победил. Причем большинство викторий были добыты с разницей в два и более мячей. К тому же за все это время стамбульцы только в двух случаях забивали менее двух мячей.

Статистика для ставок

Ранее между собой данные команды не играли

«Галатасарай» вышел победителем из семи своих предыдущих встреч во всех турнирах

«АЗ Алкмар» выиграл лишь дважды за девять минувших игр во всех турнирах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 2.26, победа «АЗ Алкмар» — 3.15, ничья — 3.93.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.32 соответственно.

Прогноз: «Галатасарай» пребывает в прекрасной форме, однако «АЗ» исправно забивает в последнее время. Поэтому ждем от этой игры обмена голами и верховой исход.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьет за 1.85.

Прогноз: И также не исключаем, что результативными уколами оппоненты смогут обменяться уже в первой половине поединка.

Ставка: обе забьют в первом тайме 3.65.