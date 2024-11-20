20 ноября в 12-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Чили и Венесуэла. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чили — Венесуэла, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чили

Турнирное положение: Чилийцы нынешний отбор откровенно проваливают. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

При этом Чили в 11 турах квалификации добыла всего 6 зачетных баллов. А вот забила команда лишь 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Чилийцы не смогли одолеть Перу (0:0).

А вот до того Чили разгромно уступила колумбийцам (0:4). А вот чуть раньше команда проиграла бразильцам (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Чилийцы крайне слабо атакуют. Да и вообще, последняя победа была добыта еще почти погода назад.

Матчи с венесуэльцами для команды традиционно складываются удачно. Из пяти очных поединков Чили выиграла 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Чилийцы еще не потеряли теоретические шансы выйти на Мундиаль.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэльцы нынешний отбор проводят недостаточно уверенно. На текущий момент команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем Венесуэла в 11 матчах набрала лишь 12 очков. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один пункт. Венесуэльцы расписали мировую с Бразилией (1:1).

До того команда потерпела поражение от Парагвая (1:2). Плюс поединок с Аргентиной завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще же, Венесуэла в 5 своих последних матчах уступила 2 раза. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Александр Гонсалес — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона венесуэльцев дает результативные сбои аккурат раз за матч.

При этом Венесуэла не побеждает еще с июля. А вот отрыв от 8 места измеряется лишь дополнительными показателями.

Наверняка команда в этой встрече постарается зацепиться за очки. Соперник слаб в атаке, да и оборона чилийцев частенько сбоит.

Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Венесуэльцы год назад учинили чилийцам разгром (3:0).

Статистика для ставок

Чилийцы пропускают в среднем почти 2 гола за матч

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

И те, и другие не побеждают еще с лета

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чили — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: Чилийцы еще не потеряли шансы квалифицироваться на чемпионат мира.

Чилийцам ничего не остается, кроме как активно атаковать, да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа Чили за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60