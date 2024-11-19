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    Как Словакия закончит розыгрыш Лиги наций?

    Словакия — Эстония. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига наций, 19 ноября 2024 года

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    Давид Стрелец
    19 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Словакия и Эстония. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Эстония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 19 Ноября 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 22:45 Эстония

    Эстония

  • Таллин
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    Словакия

    Турнирное положение: Словакия по итогам пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 10 очков.

    Словакия занимает вторую позицию, на три очка отставая от лидера и без пяти минут победителя квартета Швеции, а также на шесть баллов опережая нынешнего соперника.

    Словакия — Эстония: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Швеции (1:2).

    Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле крупно обыграла Азербайджан с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия выиграла лишь раз при одной ничьей и одной ничьей.

    Такая форма все равно сулит хозяевам хорошие шансы на успех, ведь они на голову превосходят соперника в классе, не говоря уже об их преимуществе своего поля.

    Давид Стрелец — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

    Эстония

    Турнирное положение: Эстония после пяти туров в этой же группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.

    Эстония занимает предпоследнюю, четвертую позицию, на три очка опережая четвертый в квартете Азербайджан, поэтому все еще рискует понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на выезде сыграла вничью с Азербайджаном (0:0).

    Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела разгромное поражение от Швеции (0:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из пяти последних матчей, которые были пришлись на Лигу наций, Эстония проиграла при одной победе и одной ничьей.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также его преимущество своего поля.

    Три гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Словакии забивали обе команды

    • в трех последних матчах Словакии забивали больше 2,5 голов

    • в двух из трех последних матчей Эстония не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.14. Ничья — в 7.68, успех Эстонии — в 18.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.22 и 2.81.

    Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    Стоит отметить, что гости явно уступают сопернику в классе, поэтому такой расклад выглядит реалистичным

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20

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    Словакия — Эстония: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Как Словакия закончит розыгрыш Лиги наций?
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