19 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Словакия и Эстония. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Эстония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Словакия

Турнирное положение: Словакия по итогам пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 10 очков.

Словакия занимает вторую позицию, на три очка отставая от лидера и без пяти минут победителя квартета Швеции, а также на шесть баллов опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Швеции (1:2).

Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле крупно обыграла Азербайджан с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия выиграла лишь раз при одной ничьей и одной ничьей.

Такая форма все равно сулит хозяевам хорошие шансы на успех, ведь они на голову превосходят соперника в классе, не говоря уже об их преимуществе своего поля.

Давид Стрелец — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

Эстония

Турнирное положение: Эстония после пяти туров в этой же группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.

Эстония занимает предпоследнюю, четвертую позицию, на три очка опережая четвертый в квартете Азербайджан, поэтому все еще рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на выезде сыграла вничью с Азербайджаном (0:0).

Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела разгромное поражение от Швеции (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из пяти последних матчей, которые были пришлись на Лигу наций, Эстония проиграла при одной победе и одной ничьей.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также его преимущество своего поля.

Три гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Словакии забивали обе команды

в трех последних матчах Словакии забивали больше 2,5 голов

в двух из трех последних матчей Эстония не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.14. Ничья — в 7.68, успех Эстонии — в 18.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.22 и 2.81.

Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Стоит отметить, что гости явно уступают сопернику в классе, поэтому такой расклад выглядит реалистичным

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.20