Болгария
Беларусь
Болгария
Турнирное положение: Болгария после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала восемь баллов.
Болгария занимает вторую позицию, отставая на два балла от лидера Северной Ирландии и опережая на два пункта третью в квартете Беларусь.
Болгария — Беларусь: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах обыграла Люксембург (1:0).
Перед этим в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел разгром от Северной Ирландии (0:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Болгария выиграла лишь раз при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма сулит неопределенные шансы хозяевам на успех, тем не менее, определенное преимущество в классе, а также фактор домашнего поля говорит в их пользу.
Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.
Беларусь
Турнирное положение: Беларусь после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала шесть баллов.
Беларусь занимает третью позицию, отставая на два очка от Болгарии, которая занимает вторую, проходную в плей-офф позицию, а также на четыре балла опережая четвертый в квартете Люксембург.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле потерпела поражение от Северной Ирландии (0:2).
Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах поделила очки с аутсайдером группы Люксембургом (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Беларусь не смогла выиграть при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма, конечно, не обещает гостям хороших шансов на победу, тем не менее, она все-таки позволяет им рассчитывать на ничью, пусть даже и на чужом поле.
Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей Болгария не проиграла при тотал меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Беларусь сыграла вничью
- в четырех из пяти последних матчей Беларусь не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 3.60, успех Беларуст — в 5.30.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в 10-ти из 11-ти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в восьми из них забивали меньше 2,5 голов.
При этом в трех последних поединках гости не выиграли, и в этих играх забивали меньше 2,5 голов.
Ставка: Болгария не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: только одна команда забьет за 2.10