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    Повысится ли Болгария в классе Лиги наций?

    Болгария — Беларусь. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига наций, 18 ноября 2024 года

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    Кирил Десподов (Болгария)
    18 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Болгария и Беларусь. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Болгария — Беларусь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 18 Ноября 2024 года

    Болгария

  • София
    •  Болгария 22:45 Беларусь

    Беларусь

  • Минск
    •

    Болгария

    Турнирное положение: Болгария после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала восемь баллов.

    Болгария занимает вторую позицию, отставая на два балла от лидера Северной Ирландии и опережая на два пункта третью в квартете Беларусь.

    Болгария — Беларусь: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах обыграла Люксембург (1:0).

    Перед этим в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел разгром от Северной Ирландии (0:5).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Болгария выиграла лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма сулит неопределенные шансы хозяевам на успех, тем не менее, определенное преимущество в классе, а также фактор домашнего поля говорит в их пользу.

    Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

    Беларусь

    Турнирное положение: Беларусь после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала шесть баллов.

    Беларусь занимает третью позицию, отставая на два очка от Болгарии, которая занимает вторую, проходную в плей-офф позицию, а также на четыре балла опережая четвертый в квартете Люксембург.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле потерпела поражение от Северной Ирландии (0:2).

    Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах поделила очки с аутсайдером группы Люксембургом (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Беларусь не смогла выиграть при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма, конечно, не обещает гостям хороших шансов на победу, тем не менее, она все-таки позволяет им рассчитывать на ничью, пусть даже и на чужом поле.

    Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей Болгария не проиграла при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Беларусь сыграла вничью

    • в четырех из пяти последних матчей Беларусь не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 3.60, успех Беларуст — в 5.30.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в 10-ти из 11-ти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в восьми из них забивали меньше 2,5 голов.

    При этом в трех последних поединках гости не выиграли, и в этих играх забивали меньше 2,5 голов.

    Ставка: Болгария не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.10

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    Болгария — Беларусь: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Повысится ли Болгария в классе Лиги наций?
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