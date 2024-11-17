ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России разгромила БрунейИсторическая победа над странным соперником. Бруней не преподнес сюрпризов сборной России Винисиус ЖуниорДомашнее разочарование. Почему Винисиус блистает в «Реале», но не в сборной Бразилии? Эндж ПостекоглуAngeOut. «Тоттенхэм» не спасет даже увольнение Постекоглу
    Все новости спорта

    Отберут ли Фареры очки у Северной Македонии?

    Северная Македония — Фарерские острова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Македонии Прогнозы на Сборная Фарер Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Северная Македония — Фарерские острова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Боян Миовски
    17 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Северная Македония и Фарерские острова. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Фарерские острова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 17 Ноября 2024 года

    Северная Македония

  • Скопье
    •  Северная Македония 17:00 Фарерские острова

    Фарерские острова

  • Лига наций УЕФА. C4
    •

    Северная Македония

    Турнирное положение: Северная Македония после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 13 баллов.

    Северная Македония лидирует, опережая на семь очков вторые в таблице Фарерские острова, поэтому уже обеспечила себе выход во второй дивизион.

    Северная Македония — Фарерские острова: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах обыграла Латвию (1:0).

    Перед этим в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах обыграла Армению (2:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Северная Македония выигрывала и не знает поражений пять поединков кряду.

    Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на успех, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также фактор домашнего поля.

    Энис Барди и Боян Миовски — лучшие бомбардиры команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Фарерские острова

    Турнирное положение: Фарерские острова после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали шесть баллов.

    Фарерские острова занимают вторую позицию, отставая на семь очков от нынешнего соперника, а также на два пункта опережая третью в таблице Армению.

  • AngeOut. «Тоттенхэм» не спасет даже увольнение Постекоглу
  • В «Тоттенхэме» вряд ли смогут грамотно оценить работу Энджа Постекоглу
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле одержала победу над Арменией (1:0).

    Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Латвией (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Фареры ни разу не проиграли при двух ничьих и одной победе.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма вроде бы оставляет гостям неплохие шансы хотя бы на ничью, тем не менее, явный перевес соперника в своем классе, а также преимущество его поля, все же не позволяют им на это рассчитывать.

    Вильормур Давидсен — лучший бомбардир команды в Лиге наций с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Северной Македонии забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей Северная Македония выиграла при тотал больше 1,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Фарерских островов забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 3.95, успех Фарерских островов — в 6.90.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. При этом в трех из них забивали больше 1,5 голов.

    И хотя в четырех из пяти последних поединков гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

    Ставка: Северная Македония победит и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах Северной Македонии.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    4.20
  • Прогноз на матч Авангард — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Алания — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Урал — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зверев — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Азербайджан — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Грузия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Черногория — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андорра — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Северная Македония — Фарерские острова: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Отберут ли Фареры очки у Северной Македонии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры