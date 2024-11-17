Северная Македония
Фарерские острова
Северная Македония
Турнирное положение: Северная Македония после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 13 баллов.
Северная Македония лидирует, опережая на семь очков вторые в таблице Фарерские острова, поэтому уже обеспечила себе выход во второй дивизион.
Северная Македония — Фарерские острова: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах обыграла Латвию (1:0).
Перед этим в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах обыграла Армению (2:0).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Северная Македония выигрывала и не знает поражений пять поединков кряду.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на успех, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также фактор домашнего поля.
Энис Барди и Боян Миовски — лучшие бомбардиры команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерские острова после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали шесть баллов.
Фарерские острова занимают вторую позицию, отставая на семь очков от нынешнего соперника, а также на два пункта опережая третью в таблице Армению.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле одержала победу над Арменией (1:0).
Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Латвией (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Фареры ни разу не проиграли при двух ничьих и одной победе.
Такая форма вроде бы оставляет гостям неплохие шансы хотя бы на ничью, тем не менее, явный перевес соперника в своем классе, а также преимущество его поля, все же не позволяют им на это рассчитывать.
Вильормур Давидсен — лучший бомбардир команды в Лиге наций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах Северной Македонии забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей Северная Македония выиграла при тотал больше 1,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Фарерских островов забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 3.95, успех Фарерских островов — в 6.90.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. При этом в трех из них забивали больше 1,5 голов.
И хотя в четырех из пяти последних поединков гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.
Ставка: Северная Македония победит и тотал больше 1,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах Северной Македонии.
Ставка: только одна команда забьет за 2.00