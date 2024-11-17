17 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Северная Македония и Фарерские острова. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Фарерские острова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Северная Македония

Турнирное положение: Северная Македония после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 13 баллов.

Северная Македония лидирует, опережая на семь очков вторые в таблице Фарерские острова, поэтому уже обеспечила себе выход во второй дивизион.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах обыграла Латвию (1:0).

Перед этим в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в чужих стенах обыграла Армению (2:0).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Северная Македония выигрывала и не знает поражений пять поединков кряду.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на успех, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также фактор домашнего поля.

Энис Барди и Боян Миовски — лучшие бомбардиры команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерские острова после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали шесть баллов.

Фарерские острова занимают вторую позицию, отставая на семь очков от нынешнего соперника, а также на два пункта опережая третью в таблице Армению.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле одержала победу над Арменией (1:0).

Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах сыграла вничью с Латвией (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Фареры ни разу не проиграли при двух ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы оставляет гостям неплохие шансы хотя бы на ничью, тем не менее, явный перевес соперника в своем классе, а также преимущество его поля, все же не позволяют им на это рассчитывать.

Вильормур Давидсен — лучший бомбардир команды в Лиге наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Северной Македонии забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей Северная Македония выиграла при тотал больше 1,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Фарерских островов забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 3.95, успех Фарерских островов — в 6.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. При этом в трех из них забивали больше 1,5 голов.

И хотя в четырех из пяти последних поединков гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: Северная Македония победит и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах Северной Македонии.

Ставка: только одна команда забьет за 2.00