Черногория
Исландия
Черногория
Турнирное положение: Черногория замыкает таблицу Лиги наций. Команда проиграла в группе все четыре матча.
У черногорцев ни одного очка. Разница мячей составляет 1-6.
Черногория — Исландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Черногория начала турнир с поражения от Исландии (0:2). Затем была неудача во встрече с Уэльсом (1:2).
В октябре Черногория уступила еще в двух матчах. Команда потерпела поражения в играх с Турцией и Уэльсом.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: У Черногории нет шансов на повышение в классе. Фанаты разочарованы результатами команды.
Максимум, за что команда может побороться, так это за попадание в стыковые матчи. Но для этого нужны победы. А пока у Черногории ни одного набранного очка.
У Черногории большие проблемы в атаке. На данный момент забит только один гол.
Исландия
Турнирное положение: Исландия находится в квартете на 3-й позиции. У сборной 4 набранных очка.
Ранее исландцы одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды уступили. Команда забила 7 голов и пропустила 9 мячей.
Последние матчи: Исландцы в первом туре взяли верх над Черногорией со счетом 2:0. Затем было поражение от Турции (1:3).
В октябре Исландия сыграла вничью с Уэльсом (2:2), а также проиграла Турции со счетом 2:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Исландия играла на Евро-2016 и ЧМ-2018. Однако то поколение футболистов уже практически в полном составе завершило выступление за национальную команду. Новых талантов пока нет.
В результате результаты сборной Исландии ухудшились. Команда пропустила Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024, а сейчас в Лиге наций играет очень скромно.
В предстоящей встрече с Черногорией Исландия не считается фаворитом. Букмекеры склоняются к победе хозяев.
До этого года сборные последний раз играли 12 лет назад, когда исландцы выиграли дома товарищескую встречу со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- Черногория проиграла шесть матчей кряду
- Исландия не выигрывает в трех встречах подряд
- Черногорцы пропускали в каждом из последних 6 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.65.
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Прогноз: С турнирной точки зрения предстоящее противостояние практически не имеет смысла. Вряд ли соперники станут всеми силами удерживать нули на табло. Ожидается результативный матч.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче Черногория прервет серию неудач и завоюет три очка.
Ставка: победа Черногории за 2.40