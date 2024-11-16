16 ноября в Лиге наций сыграют Черногория и Исландия. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Исландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Черногория

Турнирное положение: Черногория замыкает таблицу Лиги наций. Команда проиграла в группе все четыре матча.

У черногорцев ни одного очка. Разница мячей составляет 1-6.

Последние матчи: Черногория начала турнир с поражения от Исландии (0:2). Затем была неудача во встрече с Уэльсом (1:2).

В октябре Черногория уступила еще в двух матчах. Команда потерпела поражения в играх с Турцией и Уэльсом.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: У Черногории нет шансов на повышение в классе. Фанаты разочарованы результатами команды.

Максимум, за что команда может побороться, так это за попадание в стыковые матчи. Но для этого нужны победы. А пока у Черногории ни одного набранного очка.

У Черногории большие проблемы в атаке. На данный момент забит только один гол.

Исландия

Турнирное положение: Исландия находится в квартете на 3-й позиции. У сборной 4 набранных очка.

Ранее исландцы одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды уступили. Команда забила 7 голов и пропустила 9 мячей.

Последние матчи: Исландцы в первом туре взяли верх над Черногорией со счетом 2:0. Затем было поражение от Турции (1:3).

В октябре Исландия сыграла вничью с Уэльсом (2:2), а также проиграла Турции со счетом 2:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Исландия играла на Евро-2016 и ЧМ-2018. Однако то поколение футболистов уже практически в полном составе завершило выступление за национальную команду. Новых талантов пока нет.

В результате результаты сборной Исландии ухудшились. Команда пропустила Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024, а сейчас в Лиге наций играет очень скромно.

В предстоящей встрече с Черногорией Исландия не считается фаворитом. Букмекеры склоняются к победе хозяев.

До этого года сборные последний раз играли 12 лет назад, когда исландцы выиграли дома товарищескую встречу со счетом 2:1.

Статистика для ставок

Черногория проиграла шесть матчей кряду

Исландия не выигрывает в трех встречах подряд

Черногорцы пропускали в каждом из последних 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.65.

Прогноз: С турнирной точки зрения предстоящее противостояние практически не имеет смысла. Вряд ли соперники станут всеми силами удерживать нули на табло. Ожидается результативный матч.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче Черногория прервет серию неудач и завоюет три очка.

Ставка: победа Черногории за 2.40