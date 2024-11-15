15 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Северная Ирландия и Беларусь. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия — Беларусь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала семь баллов.

Северная Ирландия занимает первую позицию, на один балл опережая вторую Беларусь, а также на два очка третью Болгарию и на пять — четвертый Люксембург.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах разгромила Болгарию (5:0).

Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки с Беларусью с результатом 0:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Северная Ирландия не проиграла, а также выиграла трижды в пяти последних поединках.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Исаак Прайс — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

Беларусь

Турнирное положение: Беларусь после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала шесть баллов.

Беларусь занимает вторую позицию, отставая на один балл от лидера квартета в лице нынешнего соперника, а также опережая на один пункт от третьей в таблице Болгарии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на формально своем поле сыграла вничью с Люксембургом (1:1).

Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций также формально дома сыграл в нулевую ничью как раз с нынешним оппонентом (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Беларусь ни разу не проиграла при трех ничьих и одной победе.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть мировой исход в первой дуэли соперников.

Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Северной Ирландии забивала лишь одна команда

в четырех последних матчах Беларусь не проиграла

в трех из четырех последних матчей Беларусь сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья — в 3.90, успех Беларуси — в 7.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

Вместе с тем, в девяти из 10-ти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Ставка: только одна команда забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: Северная Ирландия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.05