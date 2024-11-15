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    Увезет ли Беларусь победу из Северной Ирландии?

    Северная Ирландия — Беларусь. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 ноября 2024 года

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    Броуди Спенсер (Северная Ирландия)
    15 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Северная Ирландия и Беларусь. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия — Беларусь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 15 Ноября 2024 года

    Северная Ирландия

  • Лига наций УЕФА. C3
    •  Северная Ирландия 22:45 Беларусь

    Беларусь

  • Минск
    •

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Северная Ирландия после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала семь баллов.

    Северная Ирландия занимает первую позицию, на один балл опережая вторую Беларусь, а также на два очка третью Болгарию и на пять — четвертый Люксембург.

    Северная Ирландия — Беларусь: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах разгромила Болгарию (5:0).

    Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки с Беларусью с результатом 0:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на нынешний турнир, Северная Ирландия не проиграла, а также выиграла трижды в пяти последних поединках.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Исаак Прайс — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

    Беларусь

    Турнирное положение: Беларусь после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала шесть баллов.

    Беларусь занимает вторую позицию, отставая на один балл от лидера квартета в лице нынешнего соперника, а также опережая на один пункт от третьей в таблице Болгарии.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на формально своем поле сыграла вничью с Люксембургом (1:1).

    Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций также формально дома сыграл в нулевую ничью как раз с нынешним оппонентом (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Беларусь ни разу не проиграла при трех ничьих и одной победе.

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    Такая форма сулит гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть мировой исход в первой дуэли соперников.

    Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Северной Ирландии забивала лишь одна команда

    • в четырех последних матчах Беларусь не проиграла

    • в трех из четырех последних матчей Беларусь сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья — в 3.90, успех Беларуси — в 7.80.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

    Вместе с тем, в девяти из 10-ти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: Северная Ирландия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.05

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    Северная Ирландия — Беларусь: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли Беларусь победу из Северной Ирландии?
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