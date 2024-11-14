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    Отберет ли Казахстан очки у Австрии?

    Казахстан — Австрия. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 ноября 2024 года

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    Кевин Дансо (Австрия)
    14 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Казахстан — Австрия. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Австрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 14 Ноября 2024 года

    Казахстан

  • Астана
    •  Казахстан 18:00 Австрия

    Австрия

  • Вена
    •

    Казахстан

    Турнирное положение: Казахстан после четырех туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал лишь один балл.

    Казахстан занимает последнюю, четвертую позицию, отставая на шесть очков от лидера Норвегии, второй в квартете Австрии и третьей Словении.

    Казахстан — Австрия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела поражение от Словении (0:1).

    Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел разгром от Австрии с результатом 0:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках нынешнего турнира, Казахстан проиграл и не знает побед восемь поединков кряду — официальных и товарищеских.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже хотя бы на ничью, особенно если учесть преимущество в классе их соперника.

    Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Австрия

    Турнирное положение: Австрия после четырех туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала семь очков.

    Австрия занимают вторую позицию, по дополнительным показателям отставая от лидера Норвегии и опережая третью Словению, а также на четыре пункта Казахстан.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле разгромила Норвегию (5:1).

    Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций также в домашних стенах с разгромным результатом крупно обыграла Казахстан (4:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Австрия выиграла после трех поединков кряду без побед (два поражения и одна ничья).

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    Такая форма сулит гостям отличные шансы на победу, особенно если учесть серьезную разницу в классе в их пользу, пусть даже и на чужом поле.

    Марко Арнаутович, Филипп Лиенхарт и Марсель Забитцер — лучшие бомбардиры команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Казахстана хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах Казахстана забивала забивала только одна команда

    • в шести из семи последних матчей Австрии забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья — в 5.70, успех Казахстана — в 9.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    И хотя в четырех последних матчах хозяев такой сценарий не был реализован, недостаточная надежность тылов фаворита позволяет рассчитывать на другой расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Австрии.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40

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    Казахстан — Австрия: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли Казахстан очки у Австрии?
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