14 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Казахстан — Австрия. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Австрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Казахстан

Турнирное положение: Казахстан после четырех туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрал лишь один балл.

Казахстан занимает последнюю, четвертую позицию, отставая на шесть очков от лидера Норвегии, второй в квартете Австрии и третьей Словении.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах потерпела поражение от Словении (0:1).

Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел разгром от Австрии с результатом 0:4.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках нынешнего турнира, Казахстан проиграл и не знает побед восемь поединков кряду — официальных и товарищеских.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже хотя бы на ничью, особенно если учесть преимущество в классе их соперника.

Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

Австрия

Турнирное положение: Австрия после четырех туров в своей группе второго дивизиона Лиги наций набрала семь очков.

Австрия занимают вторую позицию, по дополнительным показателям отставая от лидера Норвегии и опережая третью Словению, а также на четыре пункта Казахстан.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле разгромила Норвегию (5:1).

Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций также в домашних стенах с разгромным результатом крупно обыграла Казахстан (4:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Австрия выиграла после трех поединков кряду без побед (два поражения и одна ничья).

Такая форма сулит гостям отличные шансы на победу, особенно если учесть серьезную разницу в классе в их пользу, пусть даже и на чужом поле.

Марко Арнаутович, Филипп Лиенхарт и Марсель Забитцер — лучшие бомбардиры команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Казахстана хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах Казахстана забивала забивала только одна команда

в шести из семи последних матчей Австрии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья — в 5.70, успех Казахстана — в 9.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

И хотя в четырех последних матчах хозяев такой сценарий не был реализован, недостаточная надежность тылов фаворита позволяет рассчитывать на другой расклад.

Ставка: обе команды забьют за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Австрии.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40