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    «Бока Хуниорс» снова не сможет выиграть на выезде?

    «Сармьенто» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 3.18) и прогноз на чемпионат Аргентины 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сармьенто» — «Бока Хуниорс»
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    Эдинсон Кавани
    «Бока Хуниорс» сыграет на выезде против «Сармьенто» в рамках 22-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сармьенто» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сармьенто»

    Турнирное положение: «Сармьенто» набрал 21 очко в 21 матче и занимает всего лишь 26-е место (третье с конца).

    Последние матчи: клуб из города Хунин начал ноябрь с гостевого поражения от «Атлетико Тукуман» (0:1).

    Перед этим «Сармьенто» трижды сыграл вничью — с «Химнасией», «Ньюэлз Олд Бойз» и «Индепендьенте».

    Не сыграют: по-прежнему травмированы Молина, Параделья, Портау и Сауро.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: команда Фернандо Чофало неплохо играет в обороне (в среднем пропускает один гол за матч), но при этом отвратительно играет в атаке, до сих пор забив лишь 15 мячей. Безусловно, с такими показателями сложно на что-то рассчитывать.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» тем временем набрал 28 очков и находится на 13-й строчке. Отставание от идущего первым «Велес Сарсфилд» составляет уже 14 очков.

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    • Последние матчи: несколько дней назад «Бока Хуниорс» разгромил на своем поле «Годой Круз» со счетом 4:1.

    Но перед этим были ничья с «Депортиво Риестра» и поражение от «Лануса».

    Не сыграют: в предстоящем матче команде не помогут Блонжель, Лема и Зенон.

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    Состояние команды: «Боку» частенько штормит, о чем, принципе, свидетельствует и положение клуба в таблице.

    Именно по этой причине в середине октября руководство решилось на смену главного тренера и доверило команду бывшему игроку мадридского «Реала» Фернандо Гаго. Каких-либо серьезных изменений в лучшую сторону пока не видно, несмотря на недавнюю победу над «Годой Круз».

    Статистика для ставок

    • «Сармьенто» выиграл лишь один из 14-ти последних матчей; на этом отрезке у клуба из Хунина восемь ничьих

    • «Сармьенто» потерпел лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле

    • Гостевая серия поражений «Бока Хуниорс» в чемпионате составляет четыре матча, а безвыигрышная — девять

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Сармьенто» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Бока Хуниорс» — за 2.01.

    Прогноз: вряд ли хозяева выиграют, но при этом в победе гостей тоже есть сомнения.

    Кажется, здесь все останутся довольны, если матч завершится вничью. Вполне вероятно, что команды так и не смогут открыть счет — для южноамериканского футбола это привычная история.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 3.18.

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    «Сармьенто» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» снова не сможет выиграть на выезде?
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