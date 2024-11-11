«Сармьенто»
Турнирное положение: «Сармьенто» набрал 21 очко в 21 матче и занимает всего лишь 26-е место (третье с конца).
Последние матчи: клуб из города Хунин начал ноябрь с гостевого поражения от «Атлетико Тукуман» (0:1).
Перед этим «Сармьенто» трижды сыграл вничью — с «Химнасией», «Ньюэлз Олд Бойз» и «Индепендьенте».
Не сыграют: по-прежнему травмированы Молина, Параделья, Портау и Сауро.
Состояние команды: команда Фернандо Чофало неплохо играет в обороне (в среднем пропускает один гол за матч), но при этом отвратительно играет в атаке, до сих пор забив лишь 15 мячей. Безусловно, с такими показателями сложно на что-то рассчитывать.
«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» тем временем набрал 28 очков и находится на 13-й строчке. Отставание от идущего первым «Велес Сарсфилд» составляет уже 14 очков.
Последние матчи: несколько дней назад «Бока Хуниорс» разгромил на своем поле «Годой Круз» со счетом 4:1.
Но перед этим были ничья с «Депортиво Риестра» и поражение от «Лануса».
Не сыграют: в предстоящем матче команде не помогут Блонжель, Лема и Зенон.
Состояние команды: «Боку» частенько штормит, о чем, принципе, свидетельствует и положение клуба в таблице.
Именно по этой причине в середине октября руководство решилось на смену главного тренера и доверило команду бывшему игроку мадридского «Реала» Фернандо Гаго. Каких-либо серьезных изменений в лучшую сторону пока не видно, несмотря на недавнюю победу над «Годой Круз».
Статистика для ставок
- «Сармьенто» выиграл лишь один из 14-ти последних матчей; на этом отрезке у клуба из Хунина восемь ничьих
- «Сармьенто» потерпел лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле
- Гостевая серия поражений «Бока Хуниорс» в чемпионате составляет четыре матча, а безвыигрышная — девять
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Сармьенто» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Бока Хуниорс» — за 2.01.
Прогноз: вряд ли хозяева выиграют, но при этом в победе гостей тоже есть сомнения.
- 2.12Ливерпуль — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Кажется, здесь все останутся довольны, если матч завершится вничью. Вполне вероятно, что команды так и не смогут открыть счет — для южноамериканского футбола это привычная история.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.18.