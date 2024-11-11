«Бока Хуниорс» сыграет на выезде против «Сармьенто» в рамках 22-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сармьенто» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сармьенто»

Турнирное положение: «Сармьенто» набрал 21 очко в 21 матче и занимает всего лишь 26-е место (третье с конца).

Последние матчи: клуб из города Хунин начал ноябрь с гостевого поражения от «Атлетико Тукуман» (0:1).

Перед этим «Сармьенто» трижды сыграл вничью — с «Химнасией», «Ньюэлз Олд Бойз» и «Индепендьенте».

Не сыграют: по-прежнему травмированы Молина, Параделья, Портау и Сауро.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: команда Фернандо Чофало неплохо играет в обороне (в среднем пропускает один гол за матч), но при этом отвратительно играет в атаке, до сих пор забив лишь 15 мячей. Безусловно, с такими показателями сложно на что-то рассчитывать.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» тем временем набрал 28 очков и находится на 13-й строчке. Отставание от идущего первым «Велес Сарсфилд» составляет уже 14 очков.

Последние матчи: несколько дней назад «Бока Хуниорс» разгромил на своем поле «Годой Круз» со счетом 4:1.

Но перед этим были ничья с «Депортиво Риестра» и поражение от «Лануса».

Не сыграют: в предстоящем матче команде не помогут Блонжель, Лема и Зенон.

Состояние команды: «Боку» частенько штормит, о чем, принципе, свидетельствует и положение клуба в таблице.

Именно по этой причине в середине октября руководство решилось на смену главного тренера и доверило команду бывшему игроку мадридского «Реала» Фернандо Гаго. Каких-либо серьезных изменений в лучшую сторону пока не видно, несмотря на недавнюю победу над «Годой Круз».

Статистика для ставок

«Сармьенто» выиграл лишь один из 14-ти последних матчей; на этом отрезке у клуба из Хунина восемь ничьих

«Сармьенто» потерпел лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле

Гостевая серия поражений «Бока Хуниорс» в чемпионате составляет четыре матча, а безвыигрышная — девять

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Сармьенто» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Бока Хуниорс» — за 2.01.

Прогноз: вряд ли хозяева выиграют, но при этом в победе гостей тоже есть сомнения.

Кажется, здесь все останутся довольны, если матч завершится вничью. Вполне вероятно, что команды так и не смогут открыть счет — для южноамериканского футбола это привычная история.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.18.