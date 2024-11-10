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    «Аугсбург» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    10 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Ноября 2024 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» пока что ходит в середняках лиги. По итогам 9 туров чемпионата команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аугсбург» довольно проблематично атакует, отличившись 13 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

    Аугсбург — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела довольно удачно. «Аугсбург» расписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1).

    До того команда в Кубке Германии разгромила «Шальке» (3:0). При этом чуть раньше были обыграны еще и сильные дортмундцы (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аугсбург» настрелял всего 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Фредрик Йенсен, Рубен Варгас — травмированы. Элвис Рексбечай — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Аугсбург» не проигрывал в 3 своих последних поединках. Вот только в среднем команда пропускает более 2 голов за матч.

    Матчи против «деревенских» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Аугсбург» добыл 2 победы при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Команда намерена закрепиться на экваторе таблицы.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» в текущем чемпионате явно не преуспевают. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Хоффенхайм» в 9 матчах отправил 13 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Деревенские» были биты «Санкт-Паули» (0:2).

    После того в Лиге Европы команда расписала мировую с «Лионом» (2:2). Да и «Нюрнберг» в Кубке Германии команда одолела (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Гриша Промель — травмирован.

    Состояние команды: «деревенские» на нынешнем турнирном отрезке выглядят крайне нестабильно. Зато отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

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    При этом «Хоффенхайм» не выигрывал в двух своих последних матчах. Да и оборона команды ошибается уж чересчур часто.

    Привычно полезен неувядающий Андрей Крамарич. 33-летний хорват наколотил уже 5 мячей в 8 матчах Бундеслиги.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Крамарич и компания явно намерены как можно активнее сыграть в атаке.

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Хоффенхайм» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Обе команды имеют явные проблемы с надежностью тылов, так что голов будет в достатке.

    «Хоффенхайм» намеревается выбраться из зоны вылета, да и Крамарич явно скажет свое веское слово.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

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    «Аугсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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