Немецкий «Штутгарт» на своем поле примет итальянскую «Аталанту» в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 6 ноября и начнется в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» в первом туре едва не отобрал очки в гостях у мадридского «Реала». Но «швабы» все-таки уступили со счетом 1:3.

Затем у «Штутгарта» была ничья с пражской «Спартой». В 3-м туре немецкий клуб на выезде одолел «Ювентус», забив решающий мяч в компенсированное время.

Последние матчи: Вице-чемпионы в Германии проводят нынешний сезон не так успешно, как предыдущий. Сейчас клуб находится в таблице лишь на 8-м месте.

В ноябре «Штутгарт» в гостях сыграл вничью с «Байером». Встреча закончилась вничью 0:0. В конце октября «Штутгарт» смог одержать три победы кряду. Удалось одолеть «Ювентус» (1:0), «Хольштайн Киль» (2:1) и «Кайзерслаутерн» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В Лиге чемпионов «Штутгарт» находится на 8-й позиции. У команды 13 очков по итогам девяти матчей. «Штутгарт» одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

В нынешнем сезоне «Штутгарт» на своем поле еще не уступал. У команды неплохие шансы завоевать очки в родных стенах.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» в таблице Серии А находится в топ-3. У команды 22 очка по итогам 11 матчей. «Аталанта» одержала 7 побед, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

Последние матчи: Команда из Бергамо находится в отличной форме. У клуба трехматчевая выигрышная серия.

Ранее «Аталанта» разгромила «Верону» и «Наполи», а также взяла верх над «Монцей».

Состояние команды: В Лиге чемпионов «Аталанта» находится на 17-й позиции. У команды одна победа и две ничьи. Еще не было зафиксировано ни одного поражения.

В нынешнем сезоне «Аталанта» в гостях уступила дважды. Это было в августе. Команда на выезде проиграла «Торино» (1:2) и «Интеру» (0:4).

Статистика для ставок

В нынешнем сезоне «Штутгарт» на своем поле еще не уступал

В Лиге чемпионов «Аталанта» пока одержала одну победу

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 2.40, победа «Аталанты» — 2.80, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.50 соответственно.

Прогноз: «Штутгарт» на своем поле будет стараться выиграть. Шансы на победу есть. Немецкому клубу по силам завоевать три очка.

Ставка: победа «Штутгарта» за 2.40.

Прогноз: еще одна ставка, что команды могут сосредоточиться на обороне и продемонстрировать закрытый футбол.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.50.