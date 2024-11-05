5 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд на своем поле сыграет против «Штурма» Грац. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Штурм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 11-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке турнира на выезде обыграла «Брюгге» (3:0), после чего дома разгромила «Селтик» (7:1) и на чужом поле проиграла «Реалу» (2:5).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках немецкого первенства «Боруссия» Дортмунд на своем поле одолела «РБ Лейпциг» (2:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам девяти поединков находится на пятой позиции, отставая от зоны Лиги чемпионов по дополнительным показателям.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Ветьен, Кобель, Рюэрсон, Рейна, Адейеми, Зюле, Дюранвиль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на немецкую Бундеслигу и Лигу чемпионов, «Боруссия» трижды проиграла при одной победе.

Такая форма вроде как не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явное преимущество в классе, а также фактор своего поля все же говорят в их пользу.

Карим Адейеми, Джейми Гиттенс и Серу Гирасси — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов нового сезона с тремя голами.

«Штурм» Грац

Турнирное положение: «Штурм» Грац после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 32-ю позицию — вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке главного евротурнира проиграла на выезде «Бресту» (1:2), после чего в следующих турах дома уступила «Брюгге» (0:1) и «Спортингу» Лиссабон (0:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках австрийского первенства «Штурм» Грац на своем поле сыграл вничью с «Рапидом» Вена (1:1).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает первую строчку, опережая на три очка своего ближайшего преследователя в лице того же венского «Рапида».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Штурм» Грац не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Столь хорошая форма сулит гостям шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, его ожидает сложный выезд.

Единственный мяч, который забила команда в Лиге чемпионов текущего сезона — это автогол «Бреста».

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Боруссии» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Боруссия» проиграла

в трех последних матчей «Штурм» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.17. Ничья — в 8.00, победа «Штурма» — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.30.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединков.

Вместе с тем, в трех последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Боруссии».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05