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    Поднимется ли «Дортмунд» в топ-8 Лиги чемпионов?

    Боруссия Д — Штурм: прогноз и ставка (коэффициент 1.90) на футбол. 05/11/2024 в 23:00

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Штурм»
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    Серу Гирасси
    5 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд на своем поле сыграет против «Штурма» Грац. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Штурм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 05 Ноября 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Штурм

    Штурм

  • Грац
    •

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 11-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке турнира на выезде обыграла «Брюгге» (3:0), после чего дома разгромила «Селтик» (7:1) и на чужом поле проиграла «Реалу» (2:5).

    Боруссия Д — Штурм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках немецкого первенства «Боруссия» Дортмунд на своем поле одолела «РБ Лейпциг» (2:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам девяти поединков находится на пятой позиции, отставая от зоны Лиги чемпионов по дополнительным показателям.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Ветьен, Кобель, Рюэрсон, Рейна, Адейеми, Зюле, Дюранвиль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на немецкую Бундеслигу и Лигу чемпионов, «Боруссия» трижды проиграла при одной победе.

    Такая форма вроде как не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явное преимущество в классе, а также фактор своего поля все же говорят в их пользу.

    Карим Адейеми, Джейми Гиттенс и Серу Гирасси — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов нового сезона с тремя голами.

    «Штурм» Грац

    Турнирное положение: «Штурм» Грац после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 32-ю позицию — вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира проиграла на выезде «Бресту» (1:2), после чего в следующих турах дома уступила «Брюгге» (0:1) и «Спортингу» Лиссабон (0:2).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках австрийского первенства «Штурм» Грац на своем поле сыграл вничью с «Рапидом» Вена (1:1).

    Коллектив в своем национальном чемпионате занимает первую строчку, опережая на три очка своего ближайшего преследователя в лице того же венского «Рапида».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Штурм» Грац не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Столь хорошая форма сулит гостям шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, его ожидает сложный выезд.

    Единственный мяч, который забила команда в Лиге чемпионов текущего сезона — это автогол «Бреста».

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Боруссии» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Боруссия» проиграла

    • в трех последних матчей «Штурм» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.17. Ничья — в 8.00, победа «Штурма» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.30.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в трех последних поединках гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Боруссии».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Боруссия» Д — «Штурм»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Дортмунд» в топ-8 Лиги чемпионов?
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