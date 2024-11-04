4 ноября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Брентфорд». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» в текущем чемпионате выступают на своем уровне. Ныне команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 9 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть один балл. «Коттеджеры» подписали мировую с «Эвертоном» (1:1).

При этом «Фулхэм» до того потерпел поражение от «Астон Виллы» (1:3). Да и в поединке с «Манчестер Сити» команда уступила (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Тимоти Кастань, Саша Лукич — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Фулхэм» всего лишь на 5 очков отстает от топ-5. Вот только атака команды явно не преуспевает.

Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Фулхэм» выиграл и проиграл по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Вот только в двух последних встречах с земляками «дачники» не забивали.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» окопался в районе экватора турнирной таблицы. По итогам 9 туров команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» в текущем чемпионате набрал 13 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла сложную викторию. Лондонцы перестреляли «Ипсвич» (4:3).

При этом после того команда в Кубке лиги в серии пенальти прошла «Шеффилд Уэнсдей». А вот встреча с манкунианцами завершилась поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Брентфорд» находится достаточно приличных кондициях. Вот только ошибки в обороне носят систематический характер.

В двух своих последних матчах лондонцы не проигрывали. Да и атака действует залихватски, плюс задора в игре команды с избытком!

При этом «Брентфорд» лишь на 4 очка отстает от идущего на 5 месте «Челси». Да и в кадровом плане у команды почти идиллия.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Брентфорд» способен снова преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Брентфорд» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Фулхэм» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Брентфорд» в 2 последних очных поединках не пропускал от «Фулхэма»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 3.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.39.

Прогноз: Обе команды намерены подтянуться к топ-5, и явно сразу преуспеют в плане реализации.

Поединки этих команд традиционно отличаются бескомпромиссностью, так что стоит ожидать голевого шоу.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен после перерыва.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.73