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    Да будет голевое шоу!

    «Фулхэм» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Брентфорд»
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    Эмил Смит-Роу
    4 ноября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Брентфорд». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Ноября 2024 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 23:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Дачники» в текущем чемпионате выступают на своем уровне. Ныне команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фулхэм» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 9 поединках.

    Фулхэм — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть один балл. «Коттеджеры» подписали мировую с «Эвертоном» (1:1).

    При этом «Фулхэм» до того потерпел поражение от «Астон Виллы» (1:3). Да и в поединке с «Манчестер Сити» команда уступила (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Тимоти Кастань, Саша Лукич — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Фулхэм» всего лишь на 5 очков отстает от топ-5. Вот только атака команды явно не преуспевает.

    Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Фулхэм» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Вот только в двух последних встречах с земляками «дачники» не забивали.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» окопался в районе экватора турнирной таблицы. По итогам 9 туров команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Брентфорд» в текущем чемпионате набрал 13 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает аккурат 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла сложную викторию. Лондонцы перестреляли «Ипсвич» (4:3).

    При этом после того команда в Кубке лиги в серии пенальти прошла «Шеффилд Уэнсдей». А вот встреча с манкунианцами завершилась поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брентфорд» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Брентфорд» находится достаточно приличных кондициях. Вот только ошибки в обороне носят систематический характер.

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    В двух своих последних матчах лондонцы не проигрывали. Да и атака действует залихватски, плюс задора в игре команды с избытком!

    При этом «Брентфорд» лишь на 4 очка отстает от идущего на 5 месте «Челси». Да и в кадровом плане у команды почти идиллия.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Брентфорд» способен снова преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Брентфорд» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Фулхэм» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Брентфорд» в 2 последних очных поединках не пропускал от «Фулхэма»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 3.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.39.

    Прогноз: Обе команды намерены подтянуться к топ-5, и явно сразу преуспеют в плане реализации.

    Поединки этих команд традиционно отличаются бескомпромиссностью, так что стоит ожидать голевого шоу.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен после перерыва.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.73

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    «Фулхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое шоу!
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