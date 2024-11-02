ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей Магомед АнкалаевЛучший после Джонса. Анкалаеву сейчас нет равных в полутяжелом весе UFC Эрик Тен ХагХроника пикирующего Тен Хага. Почему голландец потерпел неудачу в «МЮ»
    Все новости спорта

    Покончит ли «Ювентус» с безвыигрышной серией?

    «Удинезе» — «Ювентус». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Серия А, 2 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович
    2 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Ноября 2024 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 20:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрал 16 очков и имеет нулевую разницу голов.

    Команда находится на седьмой строчке вне зоны еврокубков, отставая от нее по дополнительным показателям, а от зоны Лиги чемпионов — на три балла.

    Удинезе — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Серии А «Зебры» на чужом поле потерпели поражение от «Венеции» (2:3).

    Перед этим клуб в домашних стенах в рамках девятого тура итальянского чемпионата одержал победу над «Кальяри» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Эккеленкамп, Атта, Кристенсен, Деулофеу, Алексис Санчес, дисквалифицирован — Туре

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» проиграл трижды при двух победах.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, его домашние успехи в последних поединках позволяют ему рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один балл.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрал 18 очков.

    Команда находится на пятой позиции в зоне еврокубков, отставая на один балл от зоны Лиги чемпионов (четвертая строчка), а также опережая шестое место, где находится «Лацио», на два пункта.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 октября
  • Зиркзе не хочет играть в АПЛ, Лукку ждет повышение в «Ювентус», Консейсау станет бьянконери
  • 28/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А туринцы на своем поле сыграли вничью с «Пармой» (2:2).

    Эта мировая стала для «Старой Синьоры» второй кряду в поединках, которые пришлись на национальное первенство, после того, как поделила очки с «Интером» (4:4) на выезде.

    Не сыграют: травмированы — Дуглас Луис, Николас Гонсалес, Милик, Бремер, дисквалифицирован — Погба.

    Состояние команды: в трех последних матчах (в рамках Серии А и Лиге чемпионов) «Ювентус» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Словом, у коллектива плохая форма, которая не позволяет ему быть очевидным фактором, особенно на чужом поле против фаворита, тем не менее, его класс позволяет ему рассчитывать на три очка.

    Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Удинезе» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Ювентус» не выиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Ювентуса» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Удинезе» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в трех последних матчах гости не выиграли. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

    При этом в девяти последних домашних матчей хозяева проиграли лишь раз.

    Ставка: «Удинезе» не проиграет за 1.86.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Ювентуса».

    Ставка: обе команды забьют за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Джубило Ивата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вахш — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истаравшан — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Согдиана — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Газиантеп — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Удинезе» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Ювентус» с безвыигрышной серией?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры