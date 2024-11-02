Удинезе
Ювентус
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрал 16 очков и имеет нулевую разницу голов.
Команда находится на седьмой строчке вне зоны еврокубков, отставая от нее по дополнительным показателям, а от зоны Лиги чемпионов — на три балла.
Удинезе — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Серии А «Зебры» на чужом поле потерпели поражение от «Венеции» (2:3).
Перед этим клуб в домашних стенах в рамках девятого тура итальянского чемпионата одержал победу над «Кальяри» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированы — Эккеленкамп, Атта, Кристенсен, Деулофеу, Алексис Санчес, дисквалифицирован — Туре
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» проиграл трижды при двух победах.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, его домашние успехи в последних поединках позволяют ему рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один балл.
Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрал 18 очков.
Команда находится на пятой позиции в зоне еврокубков, отставая на один балл от зоны Лиги чемпионов (четвертая строчка), а также опережая шестое место, где находится «Лацио», на два пункта.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А туринцы на своем поле сыграли вничью с «Пармой» (2:2).
Эта мировая стала для «Старой Синьоры» второй кряду в поединках, которые пришлись на национальное первенство, после того, как поделила очки с «Интером» (4:4) на выезде.
Не сыграют: травмированы — Дуглас Луис, Николас Гонсалес, Милик, Бремер, дисквалифицирован — Погба.
Состояние команды: в трех последних матчах (в рамках Серии А и Лиге чемпионов) «Ювентус» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Словом, у коллектива плохая форма, которая не позволяет ему быть очевидным фактором, особенно на чужом поле против фаворита, тем не менее, его класс позволяет ему рассчитывать на три очка.
Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Удинезе» проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Ювентус» не выиграл
- в четырех из шести последних матчей «Ювентуса» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.30, победа «Удинезе» — в 4.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.13Монако — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.75ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех последних матчах гости не выиграли. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.
При этом в девяти последних домашних матчей хозяева проиграли лишь раз.
Ставка: «Удинезе» не проиграет за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Ювентуса».
Ставка: обе команды забьют за 2.10