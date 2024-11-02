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    «ПСЖ» спокойно обыграет «Ланс»?!

    «ПСЖ» — «Ланс». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Ланс»
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    «ПСЖ»
    2 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Ланс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Ноября 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 19:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: парижский коллектив, как и всегда, борется за чемпионский титул.

    В настоящий момент парижане имеют в своем активе 23 очка и лидируют в турнирной таблице.

    ПСЖ — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Команда из Парижа забила целых 28 мячей, а в свои ворота пропустила всего 8.

    Последние матчи: в последнем туре «красно-синие» разбили «Марсель» (3:0), а до этого переиграли «Страсбург» (4:2).

    Перед этим же команда из столицы Франции сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Также столичная команда победила «Жирону» (1:0), проиграла «Арсеналу» (0:2) и сыграла вничью с «ПСВ» (1:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете у действующих чемпионов Франции находятся Лукас Эрнандес, Преснель Кимпембе и Гонсалу Рамуш.

    Состояние команды: сейчас «ПСЖ» смог набрать форму и показывает хороший футбол, который приносит результат.

    Подопечные Луиса Энрике, безусловно, являются главными фаворитами чемпионата и Кубка страны, а вот в еврокубках команде вновь будет крайне сложно.

    «Ланс»

    Турнирное положение: команда из одноименного города неплохо идет в этом сезоне французской Лиги 1.

    Коллектив из Ланса смог набрать 14 очков и занимает пятую строчку.

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    • «Кроваво-золотые» смогли забить всего 9 мячей, но и пропустили лишь 6.

    Последние матчи: в прошлом туре «Ланс» уступил« Лиллю» (0:2), а до этого победил «Сент-Этьен» (2:0).

    Перед этим же подопечные Уилла Стилла пять раз подряд сыграли вничью — со «Страсбургом» (2:2), «Ниццей» (0:0), «Ренном» (1:1), «Лионом» (0:0) и «Монако» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Рубен Агилар, Мартин Сатриано, Джимми Кабо, Уэс Саид и Эрве Коффи.

    Состояние команды: в этом сезоне «Ланс» преимущество радует своих поклонников, но в последней игре проиграл.

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    В целом же, вряд ли команда из Ланса сможет побороться за высокие места, однако точно будет в первой половине турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» еще не проигрывал в этом сезоне Лиги 1

    • «Ланс» проиграл только 1 матч в этом сезоне Лиги 1

    • В последнем очно матче 14 января «ПСЖ» на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.00, победа «Ланса» — в 7.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.57 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: обе команды в этом сезоне, в основном забивают, много, поэтому ждем результативный матч.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35

    Прогноз: «ПСЖ» смог найти свою игру и теперь должен упрочить свое лидерство, победив в этой игре.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.15.

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    «ПСЖ» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» спокойно обыграет «Ланс»?!
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