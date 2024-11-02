2 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Ланс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижский коллектив, как и всегда, борется за чемпионский титул.

В настоящий момент парижане имеют в своем активе 23 очка и лидируют в турнирной таблице.

Команда из Парижа забила целых 28 мячей, а в свои ворота пропустила всего 8.

Последние матчи: в последнем туре «красно-синие» разбили «Марсель» (3:0), а до этого переиграли «Страсбург» (4:2).

Перед этим же команда из столицы Франции сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Также столичная команда победила «Жирону» (1:0), проиграла «Арсеналу» (0:2) и сыграла вничью с «ПСВ» (1:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете у действующих чемпионов Франции находятся Лукас Эрнандес, Преснель Кимпембе и Гонсалу Рамуш.

Состояние команды: сейчас «ПСЖ» смог набрать форму и показывает хороший футбол, который приносит результат.

Подопечные Луиса Энрике, безусловно, являются главными фаворитами чемпионата и Кубка страны, а вот в еврокубках команде вновь будет крайне сложно.

«Ланс»

Турнирное положение: команда из одноименного города неплохо идет в этом сезоне французской Лиги 1.

Коллектив из Ланса смог набрать 14 очков и занимает пятую строчку.

«Кроваво-золотые» смогли забить всего 9 мячей, но и пропустили лишь 6.

Последние матчи: в прошлом туре «Ланс» уступил« Лиллю» (0:2), а до этого победил «Сент-Этьен» (2:0).

Перед этим же подопечные Уилла Стилла пять раз подряд сыграли вничью — со «Страсбургом» (2:2), «Ниццей» (0:0), «Ренном» (1:1), «Лионом» (0:0) и «Монако» (1:1).

Не сыграют: травмированы Рубен Агилар, Мартин Сатриано, Джимми Кабо, Уэс Саид и Эрве Коффи.

Состояние команды: в этом сезоне «Ланс» преимущество радует своих поклонников, но в последней игре проиграл.

В целом же, вряд ли команда из Ланса сможет побороться за высокие места, однако точно будет в первой половине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«ПСЖ» еще не проигрывал в этом сезоне Лиги 1

«Ланс» проиграл только 1 матч в этом сезоне Лиги 1

В последнем очно матче 14 января «ПСЖ» на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.00, победа «Ланса» — в 7.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.57 и 2.40 соответственно.

Прогноз: обе команды в этом сезоне, в основном забивают, много, поэтому ждем результативный матч.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35

Прогноз: «ПСЖ» смог найти свою игру и теперь должен упрочить свое лидерство, победив в этой игре.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-1,5 за 2.15.