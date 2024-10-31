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    «Брага» — «Витория Гимарайнш». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Кубок португальской лиги, 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Витория Гимарайнш»
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    «Витория Гимарайнш»
    31 октября в четвертьфинале Кубка португальской лиги «Брага» на своем поле сыграет против «Витории Гимарайнш». Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Брага»

    Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров в текущем чемпионате Португалии «Брага» с 17 очками идет на пятом месте, уступая два балла третьей строке.

    Коллектив отпраздновал за всю дистанцию первенства пять викторий, дважды сыграл вничью и два раза проиграл, разница мячей составляет 15:6.

    Последние матчи: На прошедших выходных «оружейники» в рамках чемпионата Португалии на своем поле смогли переиграть скромный «Фаренсе» со счетом 2:0, а перед этим они в рамках основного этапа Лиги Европы в родных стенах потерпели фиаско от норвежского «Буде/Глимт» 1:2.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько неосновных футболистов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Брага» вышла победителем из своего последнего проведенного поединка. Однако перед этим она проиграла три из четырех матчей и раз смогла выиграть за это время во всех турнирах. И отметит, что два фиаско за данный период были в Лиге Европы, а виктория была добыта в игре кубка страны над клубом из третьей португальской лиги 2:1 в гостях.

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице португальского чемпионата «Витория Гимарайнш» с 15 очками находится на строку ниже, чем предстоящий оппонент.

    Команда выиграла четыре игры из девяти проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела два фиаско, разница мячей составляет 11:10.

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    • Последние матчи: «Завоеватели» в преддверии этой встречи расписали гостевую мировую с «Эштрелой» со счетом 2:2 в рамках чемпионата страны. Немногим же ранее они в Швеции в рамках Лиги конференций смогли обыграть «Юргорден» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: К данному поединку «Витория Гимарайнш» подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой она поровну поделила мировые исходы и победы, забивая и пропуская в каждой из этих игр. Всего же в новом сезоне команда проиграла только два раза за 18 проведенных поединков и выиграла в 14 из них.

    Статистика для ставок

    • В текущем чемпионате Португалии «Брага» дома уступила «Витории Гимарайнш» со счетом 0:2

    • А в четырех из пяти предыдущих очных встреч этих команд играла ставка обе забьют

    • А в шести последних противостояниях данных команд четыре раза сильнее оказалась «Брага» и дважды побеждала «Виктория»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.96, победа «Витории Гимарайнш» — 3.37, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь в первую очередь на обмен голами, потому что в очных противостояниях они зачастую огорчают друг друга, да и в этом сезоне редко когда уходят с поля без результативных действий.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.86.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что «Витории Гимарайнш» сможет устоять по итогам основного времени, ведь в этом сезоне она пока смотрится получше хозяев и уже обыгрывала их.

    Ставка: Х2 за 1.85.

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    «Брага» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на футбол. Ждем голевого обмена
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