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    Вернется ли «Интер» на победный путь?

    «Эмполи» — «Интер». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия А, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Интер»
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    Маркус Тюрам
    30 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Интер». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:30 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам девяти поединков итальянского первенства набрал 11 очков и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 10-е место и на пять баллов отстает от зоны еврокубков (шестая позиция), а также на пять пунктов опережает зону вылета (18-я строчка).

    Эмполи — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Пармой» (1:1).

    Эта мировая прервала мини-серию поражений клуба в два поединка, которые также пришлись на итальянское первенство.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Эспозито, Сазонов, Журковски, Перизан, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Эмполи» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, что не позволяет ему рассчитывать даже на ничью, особенно если учесть, что ему предстоит встретиться с действующим чемпионом страны.

    Сразу четыре игрока команды являются лучшими бомбардирами команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Интер» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 18 очков и имеет разницу голов +8.

    Команда находится на второй строчке, отставая на четыре балла от лидера чемпионата «Наполи», а также на один пункт опережая третий в турнирной таблице «Ювентус».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура итальянского первенства «нерадзурри» в феерическом матчей на своем поле упустили победу над «Ювентусом» (4:4).

    Перед этим миланский клуб на своем поле одержал победу над «Янг Бойз» (1:0) в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Карлуш Аугушту, Чалханоглу, Ачерби, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти из шести последних матчей (в рамках Серии А и Лиги чемпионов) «Интер» выиграл пять раз и не знает поражений шесть поединков кряду.

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    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, что с учетом явного перевеса в классе позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле.

    Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с семью голами (второе место в лиге).

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Интера» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, победа «Эмполи» — в 7.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.05.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Эмполи» не выиграл при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20

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    «Эмполи» — «Интер»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Интер» на победный путь?
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