30 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Интер». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» по итогам девяти поединков итальянского первенства набрал 11 очков и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-е место и на пять баллов отстает от зоны еврокубков (шестая позиция), а также на пять пунктов опережает зону вылета (18-я строчка).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Пармой» (1:1).

Эта мировая прервала мини-серию поражений клуба в два поединка, которые также пришлись на итальянское первенство.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Эспозито, Сазонов, Журковски, Перизан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Эмполи» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, что не позволяет ему рассчитывать даже на ничью, особенно если учесть, что ему предстоит встретиться с действующим чемпионом страны.

Сразу четыре игрока команды являются лучшими бомбардирами команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 18 очков и имеет разницу голов +8.

Команда находится на второй строчке, отставая на четыре балла от лидера чемпионата «Наполи», а также на один пункт опережая третий в турнирной таблице «Ювентус».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура итальянского первенства «нерадзурри» в феерическом матчей на своем поле упустили победу над «Ювентусом» (4:4).

Перед этим миланский клуб на своем поле одержал победу над «Янг Бойз» (1:0) в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Карлуш Аугушту, Чалханоглу, Ачерби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти из шести последних матчей (в рамках Серии А и Лиги чемпионов) «Интер» выиграл пять раз и не знает поражений шесть поединков кряду.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, что с учетом явного перевеса в классе позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле.

Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с семью голами (второе место в лиге).

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Интера» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, победа «Эмполи» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.05.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Эмполи» не выиграл при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20