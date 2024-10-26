26 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» по итогам восьми туров английской Премьер-лиги находится на пятой позиции в зоне еврокубков.

Команда лишь на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов — топ-4, а также на один пункт опережает своего ближайшего преследователя «Челси».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сумел обыграть «Ньюкасл» (1:0).

Эта победа стала для «Чаек» второй кряду в поединках, которые пришлись на английское первенство. Ранее они обыграли дома «Тоттенхэм» (3:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Минтех, Уэлбек, Уэбстер, О'Райли, Жоау Педру, Милнер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Брайтон» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о хорошей форме коллектива, особенно если учесть, что в двух последних матчах он победил, и при этом — столь сильных соперников, как «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Данни Уэлбек, который травмирован — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после восьми стартовых туров английского первенства набрал всего лишь один балл.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию в зоне вылета, отставая на три очка от безопасной 17-й позиции, которую занимает новичок АПЛ «Ипсвич Таун».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле драматично на последних минутах проиграл чемпиону «Манчестер Сити» (1:2).

Перед этим «Волки» также потерпели поражение, но тогда на выезде их обидчиком стал «Брентфорд», выигравший в результативном поединке со счетом 5:3.

Не сыграют: травмированы — Джонстон, Мёпийу, Хван Хи Чхан, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубка Лиги, «Вулверхэмптон» потерпел поражение.

Это говорит об ужасной форме гостей, которая соответствует их последнему месту в турнирной таблице, поэтому их шансы даже на ничью крайне малы.

Матеус Кунья и Йорген Странд Ларсен — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Брайтона» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Брайтон» победил при тотал больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Вулверхэмптона» забивали обе команды и больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.50, победа «Вулверхэмптона» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в шести последних матчах гости проиграли. При этом в данных играх забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь в шести последних матчах гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Брайтон» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.15