23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Загреб. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Зальцбург» — «Динамо» Загреб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Зальцбург»

Турнирное положение: «РБ Зальцбург» находится на 34-м месте в таблице ЛЧ. Команда пока неудачно выступает в текущем розыгрыше ЛЧ. В двух матчах австрийский коллектив не набрал ни одного очка.

Последние матчи: В текущем месяце «РБ Зальцбург» провел три матча. У клуба одна победа и два поражения.

1 октября «РБ Зальцбург» провалил домашний матч в Лиге чемпионов. Команда в родных стенах неожиданно уступила «Бресту» со счетом 0:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «РБ Зальцбург» нужно срочно наверстывать упущенное. В ЛЧ еще не набрано ни одного очка.

Также фанатов «РБ Зальцбург» расстраивает результативность клуба. В двух предыдущих встречах со «Спартой» и «Брестом» команда не забила ни одного гола.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: В Лиге чемпионов «Динамо» Загреб набрало одно очко в двух матчах. Клуб располагается на 28-й позиции в таблице.

Последние матчи: В октябре «Динамо» Загреб провело три матча. Команда ни разу не проиграла.

2 октября в ЛЧ была ничья с «Монако» (2:2). Потом клуб в чемпионате Хорватии обыграл «Вараждин» (1:0) и разошелся миром с «Истрой» (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» Загреб шокировало фанатов в стартовом матче ЛЧ. Клуб по всем статьям уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 2:9.

Это фиаско привело к смене главного тренера. Второй матч в Лиге чемпионов сложился лучше. Загребский коллектив отобрал очки у «Монако».

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами хозяев. Вряд ли «РБ Зальцбург» не сможет победить и в третьем матче Лиги чемпионов-2024/25.

Статистика для ставок

«РБ Зальцбург» проиграл оба матча в Лиге чемпионов

Загребское «Динамо» в первом туре уступило «Баварии» 2:9

В 2022 году «РБ Зальцбург» в ЛЧ дома одолел хорватский клуб со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Зальцбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.58 и 2.45.

Прогноз: Фанаты «РБ Зальцбург» заждались виктории. Команда наконец-то порадует фанатов. Хозяева возьмут три очка.

Ставка: победа «РБ Зальцбург» за 1.77.

Прогноз: еще один прогноз, что одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

Ставка: обе не забьют за 2.34