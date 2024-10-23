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    «РБ Зальцбург» наконец-то завоюет три очка

    «РБ Зальцбург» — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Зальцбург» — «Динамо» Загреб
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    «РБ Зальцбург»
    23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Загреб. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Зальцбург» — «Динамо» Загреб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «РБ Зальцбург»

    Турнирное положение: «РБ Зальцбург» находится на 34-м месте в таблице ЛЧ. Команда пока неудачно выступает в текущем розыгрыше ЛЧ. В двух матчах австрийский коллектив не набрал ни одного очка.

    Последние матчи: В текущем месяце «РБ Зальцбург» провел три матча. У клуба одна победа и два поражения.

    1 октября «РБ Зальцбург» провалил домашний матч в Лиге чемпионов. Команда в родных стенах неожиданно уступила «Бресту» со счетом 0:4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «РБ Зальцбург» нужно срочно наверстывать упущенное. В ЛЧ еще не набрано ни одного очка.

    Также фанатов «РБ Зальцбург» расстраивает результативность клуба. В двух предыдущих встречах со «Спартой» и «Брестом» команда не забила ни одного гола.

    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: В Лиге чемпионов «Динамо» Загреб набрало одно очко в двух матчах. Клуб располагается на 28-й позиции в таблице.

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    • Последние матчи: В октябре «Динамо» Загреб провело три матча. Команда ни разу не проиграла.

    2 октября в ЛЧ была ничья с «Монако» (2:2). Потом клуб в чемпионате Хорватии обыграл «Вараждин» (1:0) и разошелся миром с «Истрой» (2:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Динамо» Загреб шокировало фанатов в стартовом матче ЛЧ. Клуб по всем статьям уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 2:9.

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    Это фиаско привело к смене главного тренера. Второй матч в Лиге чемпионов сложился лучше. Загребский коллектив отобрал очки у «Монако».

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами хозяев. Вряд ли «РБ Зальцбург» не сможет победить и в третьем матче Лиги чемпионов-2024/25.

    Статистика для ставок

    • «РБ Зальцбург» проиграл оба матча в Лиге чемпионов

    • Загребское «Динамо» в первом туре уступило «Баварии» 2:9

    • В 2022 году «РБ Зальцбург» в ЛЧ дома одолел хорватский клуб со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Зальцбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.58 и 2.45.

    Прогноз: Фанаты «РБ Зальцбург» заждались виктории. Команда наконец-то порадует фанатов. Хозяева возьмут три очка.

    Ставка: победа «РБ Зальцбург» за 1.77.

    Прогноз: еще один прогноз, что одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

    Ставка: обе не забьют за 2.34

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    «РБ Зальцбург» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. «РБ Зальцбург» наконец-то завоюет три очка
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