20 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Вердер». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» в новом сезоне стартовал не лучшим образом. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 12 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Волки» уверенно переиграли «Бохум» (3:1).

При этом «Вольфсбург» до того дал бой «Штутгарту» (2:2). А вот немногим ранее команда уступила «Байеру» (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Вольфсбург» в 6 турах набрал всего лишь 7 очков. При этом нет сомнений, что команде по силам побороться за еврокубки.

Матчи с «Вердером» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Вольфсбург» выиграл 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Волки» весьма неплохо выглядят в атаке.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердеру» вновь предстоит сражение за выживание. По итогам 6 туров команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вердер» в текущем чемпионате набрал лишь 8 зачетных баллов. При этом в среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела неудачу. Дома она уступила «Фрайбургу» (0:1).

При этом до того команда в перестрелке одолела «Хоффенхайм» (4:3). Зато чуть ранее случилась громкая коллизия в матче с «Баварией» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 13 пропущенных.

Не сыграют: Джастин Гидеон, Милош Велькович — травмированы.

Состояние команды: «Вердер» крайне нестабилен. Да и лазарет команды полностью все никак не опустеет.

Плюс атака команды действует не столь уверенно. В 6 матчах нынешнего чемпионата она сумела настрелять всего 8 мячей.

При этом «Вердер» весьма неплохо играет в гостях. В двух своих последних матчах на полях соперника бременцы победили.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Бременцы постараются воспользоваться проблемами «волков».

Статистика для ставок

«Вердер» выиграл в 2 своих последних выездных матчах

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Вольфсбург» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Обе команды имеют явные проблемы с надежностью своих тылов.

«Вердер» неплохо играет в гостях, да и «волкам» срочно нужно улучшать собственные результаты.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25