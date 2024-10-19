Манчестер Юнайтед
Брентфорд
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится в таблице очень низко. Клуб идет на 14-й строчке. Набрано лишь 8 очков в семи встречах.
Последние матчи: В текущем месяце «Манчестер Юнайтед» провел два матча, но ни разу не победил.
Манчестер Юнайтед — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
3 октября была сложная игра с «Порту» в Лиге Европы. Встреча закончилась вничью 3:3. Затем спустя три дня подопечные Эрика тен Хага в АПЛ разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0).
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе. Неудивительно, что разговоры про возможное увольнение тен Хага появляются очень часто.
Манкунианцы не побеждают с 17 сентября. Тогда в рамках Кубка лиги клуб разгромил «Барнсли» со счетом 7:0.
Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Но «МЮ» находится в отвратительной форме, поэтому сенсация возможна.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» располагается на 10-й позиции в таблице чемпионата Англии. У клуба 10 очков по итогам семи поединков.
У «Брентфорда» три победы и три поражения, а также одна ничья. Разница мячей — 13-13.
Последние матчи: В октябре «Брентфорд» провел один матч, но болельщики могут быть довольны. Клуб в рамках АПЛ разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:3.
Ранее в сентябре «Брентфорд» сыграл в чемпионате Англии три встречи, но ни разу не победил.
Состояние команды: «Брентфорд» в таблице находится выше, чем «МЮ». Клуб опережает «красных дьяволов» на два очка.
Последний раз команды встречались друг с другом 30 марта. Игра закончилась вничью 1:1.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не выигрывает с 17 сентября
- В таблице «Брентфорд» опережает манкунианцев на два очка
- 30 марта команды сыграли друг с другом вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.71, победа «Брентфорда» — 4.60, ничья — 4.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.
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Прогноз: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе, однако рано или поздно команда должна прервать полосу неудач. В предстоящей встрече хозяева возьмут три очка.
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.71.
Прогноз: Можно предположить, что у одной из команд в атаке может ничего не получаться.
Ставка: обе команды не забьют за 2.45.