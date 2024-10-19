В рамках 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд». Поединок пройдет 19 октября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится в таблице очень низко. Клуб идет на 14-й строчке. Набрано лишь 8 очков в семи встречах.

Последние матчи: В текущем месяце «Манчестер Юнайтед» провел два матча, но ни разу не победил.

3 октября была сложная игра с «Порту» в Лиге Европы. Встреча закончилась вничью 3:3. Затем спустя три дня подопечные Эрика тен Хага в АПЛ разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе. Неудивительно, что разговоры про возможное увольнение тен Хага появляются очень часто.

Манкунианцы не побеждают с 17 сентября. Тогда в рамках Кубка лиги клуб разгромил «Барнсли» со счетом 7:0.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Но «МЮ» находится в отвратительной форме, поэтому сенсация возможна.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» располагается на 10-й позиции в таблице чемпионата Англии. У клуба 10 очков по итогам семи поединков.

У «Брентфорда» три победы и три поражения, а также одна ничья. Разница мячей — 13-13.

Последние матчи: В октябре «Брентфорд» провел один матч, но болельщики могут быть довольны. Клуб в рамках АПЛ разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:3.

Ранее в сентябре «Брентфорд» сыграл в чемпионате Англии три встречи, но ни разу не победил.

Состояние команды: «Брентфорд» в таблице находится выше, чем «МЮ». Клуб опережает «красных дьяволов» на два очка.

Последний раз команды встречались друг с другом 30 марта. Игра закончилась вничью 1:1.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не выигрывает с 17 сентября

В таблице «Брентфорд» опережает манкунианцев на два очка

30 марта команды сыграли друг с другом вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.71, победа «Брентфорда» — 4.60, ничья — 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе, однако рано или поздно команда должна прервать полосу неудач. В предстоящей встрече хозяева возьмут три очка.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.71.

Прогноз: Можно предположить, что у одной из команд в атаке может ничего не получаться.

Ставка: обе команды не забьют за 2.45.