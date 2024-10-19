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    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.45) и прогноз на чемпионат Англии, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»
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    Эрик тен Хаг
    В рамках 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд». Поединок пройдет 19 октября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится в таблице очень низко. Клуб идет на 14-й строчке. Набрано лишь 8 очков в семи встречах.

    Последние матчи: В текущем месяце «Манчестер Юнайтед» провел два матча, но ни разу не победил.

    Манчестер Юнайтед — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    3 октября была сложная игра с «Порту» в Лиге Европы. Встреча закончилась вничью 3:3. Затем спустя три дня подопечные Эрика тен Хага в АПЛ разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе. Неудивительно, что разговоры про возможное увольнение тен Хага появляются очень часто.

    Манкунианцы не побеждают с 17 сентября. Тогда в рамках Кубка лиги клуб разгромил «Барнсли» со счетом 7:0.

    Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Но «МЮ» находится в отвратительной форме, поэтому сенсация возможна.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» располагается на 10-й позиции в таблице чемпионата Англии. У клуба 10 очков по итогам семи поединков.

    У «Брентфорда» три победы и три поражения, а также одна ничья. Разница мячей — 13-13.

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    • Последние матчи: В октябре «Брентфорд» провел один матч, но болельщики могут быть довольны. Клуб в рамках АПЛ разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:3.

    Ранее в сентябре «Брентфорд» сыграл в чемпионате Англии три встречи, но ни разу не победил.

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    Состояние команды: «Брентфорд» в таблице находится выше, чем «МЮ». Клуб опережает «красных дьяволов» на два очка.

    Последний раз команды встречались друг с другом 30 марта. Игра закончилась вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» не выигрывает с 17 сентября

    • В таблице «Брентфорд» опережает манкунианцев на два очка

    • 30 марта команды сыграли друг с другом вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.71, победа «Брентфорда» — 4.60, ничья — 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе, однако рано или поздно команда должна прервать полосу неудач. В предстоящей встрече хозяева возьмут три очка.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.71.

    Прогноз: Можно предположить, что у одной из команд в атаке может ничего не получаться.

    Ставка: обе команды не забьют за 2.45.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Команда тен Хага наконец-то выиграет?
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