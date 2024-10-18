В рамках 10-го тура чемпионата Испании «Алавес» примет «Вальядолид». Поединок пройдет 18 октября и начнется в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» находится на 13-м месте в таблице Ла Лиги. У команды 10 очков по итогам девяти встреч. Разница мячей составляет 11-15.

Последние матчи: На данный момент у «Алавеса» трехматчевая проигрышная серия. У команды наметился кризис.

В конце сентября «Алавес» уступил «Хетафе», а затем был разгромлен «Барселоной». В этих двух встречах клуб не забил ни разу, при этом пропустив 5 голов.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Алавес» можно назвать одной из самых бескомпромиссных команд Ла Лиги. В девяти матчах нынешнего сезона была зафиксирована лишь одна ничья.

На своем поле «Алавес» в основном набирает очки. В последних четырех домашних встречах команда проиграла лишь раз. 6 октября «Алавес» дома уступил «Барселоне» со счетом 0:3.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» располагается в зоне вылета. Клуб рискует понизиться в классе. Команде нужно срочно предпринимать меры, иначе сохранить прописку в Примере не выйдет.

Последние матчи: С 24 сентября «Вальядолид» стабильно уступает. Проигрышная серия команды составляет четыре матча.

Ранее «Вальядолид» не набирал очков в играх с «Севильей», «Мальоркой», «Райо Вальекано» и «Леганесом». Но во всех этих поединках команда поражала ворота соперников.

Состояние команды: «Вальядолид» последний раз выигрывал очень давно. С 19 августа клуб не побеждал. Тогда удалось дома одолеть «Эспаньол» со счетом 1:0.

Букмекеры уверены в победе хозяев. «Вальядолид» находится в отвратительной форме. В таком состоянии команда вряд ли способна на подвиги.

4 января 2023 года клубы встречались в рамках Кубка Короля. «Алавес» на своем поле взял верх над «Вальядолидом» со счетом 1:0.

Статистика для ставок

«Алавес» в последнем домашнем матче дома уступил «Барселоне» 0:3

«Вальядолид» не выигрывает в Примере с 19 августа

4 января 2023 года «Алавес» дома одолел «Вальядолид» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Алавеса» — 1.71, победа «Вальядолида» — 5.40, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.72 соответственно.

Прогноз: «Вальядолид» находится в плохой форме. Скорее всего, клуб потерпит очередное поражение.

Ставка: победа «Алавеса» с форой (-1) за 2.19.

Прогноз: Можно предположить, что обе команды проявят себя в атаке и смогут забить друг другу.

Ставка: обе команды забьют за 2.10.