ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди Мария«Орлам» подрезают крылья. «Бенфике» грозит отстранение от футбольных турниров Угу Виана Шанс для Аморима? Как назначение Виана может повлиять на выбор преемника Гвардиолы в «Сити» Артур Бетербиев и Дмитрий БиволЗаслуженно ли Бетербиев победил Бивола? Весь мир считает иначе
    Все новости спорта

    У хозяев не будет проблем?

    «Алавес» — «Вальядолид». Ставка (к. 2.19) и прогноз на чемпионат Испании, 18 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Вальядолид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алавес»
    В рамках 10-го тура чемпионата Испании «Алавес» примет «Вальядолид». Поединок пройдет 18 октября и начнется в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Октября 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 22:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» находится на 13-м месте в таблице Ла Лиги. У команды 10 очков по итогам девяти встреч. Разница мячей составляет 11-15.

    Последние матчи: На данный момент у «Алавеса» трехматчевая проигрышная серия. У команды наметился кризис.

    Алавес — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    В конце сентября «Алавес» уступил «Хетафе», а затем был разгромлен «Барселоной». В этих двух встречах клуб не забил ни разу, при этом пропустив 5 голов.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Алавес» можно назвать одной из самых бескомпромиссных команд Ла Лиги. В девяти матчах нынешнего сезона была зафиксирована лишь одна ничья.

    На своем поле «Алавес» в основном набирает очки. В последних четырех домашних встречах команда проиграла лишь раз. 6 октября «Алавес» дома уступил «Барселоне» со счетом 0:3.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» располагается в зоне вылета. Клуб рискует понизиться в классе. Команде нужно срочно предпринимать меры, иначе сохранить прописку в Примере не выйдет.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • 14/10/2024

    • Последние матчи: С 24 сентября «Вальядолид» стабильно уступает. Проигрышная серия команды составляет четыре матча.

    Ранее «Вальядолид» не набирал очков в играх с «Севильей», «Мальоркой», «Райо Вальекано» и «Леганесом». Но во всех этих поединках команда поражала ворота соперников.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Вальядолид» последний раз выигрывал очень давно. С 19 августа клуб не побеждал. Тогда удалось дома одолеть «Эспаньол» со счетом 1:0.

    Букмекеры уверены в победе хозяев. «Вальядолид» находится в отвратительной форме. В таком состоянии команда вряд ли способна на подвиги.

    4 января 2023 года клубы встречались в рамках Кубка Короля. «Алавес» на своем поле взял верх над «Вальядолидом» со счетом 1:0.

    Статистика для ставок

    • «Алавес» в последнем домашнем матче дома уступил «Барселоне» 0:3

    • «Вальядолид» не выигрывает в Примере с 19 августа

    • 4 января 2023 года «Алавес» дома одолел «Вальядолид» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Алавеса» — 1.71, победа «Вальядолида» — 5.40, ничья — 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: «Вальядолид» находится в плохой форме. Скорее всего, клуб потерпит очередное поражение.

    Ставка: победа «Алавеса» с форой (-1) за 2.19.

    Прогноз: Можно предположить, что обе команды проявят себя в атаке и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе команды забьют за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дордой — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч РФШ Рига — Ауда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Чайка — Знамя Труда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Селтик (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алавес» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на футбол. У хозяев не будет проблем?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры