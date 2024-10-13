Сантандерский «Расинг» примет в родных стенах «Леванте» в 9-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 13 октября и начнется в 17:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Сантандер — «Леванте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Расинг» Сантандер

Турнирное положение: Клуб из Сантандера в прошлом сезоне Сегунды финишировал на седьмой строке, проиграв шестому «Овьедо» только по дополнительным показателям.

В новом же чемпионате «Расинг» после восьми туров набрал 17 баллов и находится на первом месте. У команды пять побед, две ничьи и одно фиаско, разница мячей — 14:9.

Последние матчи: В прошлом туре «зелено-белые» на выезде смогли переиграть «Сарагосу» со счетом 3:2. Причем хозяева не смогли реализовать пенальти в компенсированное время. А игровым днем ранее они на своем поле неожиданно уступили аутсайдеру «Картахене» 1:2, прервав на тот момент серию из четырех викторий кряду.

Не сыграют: Защитник Ману будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Расинг» в новом сезоне Сегунды потерпел пока только одно фиаско, уступив в позапрошлом туре дома аутсайдеру. Напомним, что в первых двух своих поединках он расписал результативные мировые, после чего выиграл четыре игры кряду и в трех последних даже не пропускал. А не забивала команда только дважды за минувшие 15 встреч чемпионата.

«Леванте»

Турнирное положение: Клуб из Валенсии завершил на восьмой позиции в таблице, проиграв пять баллов зоне плей-офф.

В этом розыгрыше Сегунды «Леванте» сейчас идет на третьей строке с 15 очками. У команды четыре виктории, три ничьи и один проигрыш, разница мячей — 14:9.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «лягушки» на своем поле расписали мировую с соседом по таблице «Овьедо» 0:0. Туром ранее они дома одолели «Альмерию» со счетом 4:2, а перед этим проиграли в гостях «Сарагосе» 1:2.

Не сыграют: Все основные игроки в строю.

Состояние команды: За 13 предыдущих встреч в рамках чемпионата еще с прошлого сезона у «Леванте» только один проигрыш. Также за данный период коллектив из Валенсии отпраздновал пять викторий и расписал аж семь мировых. В новом же чемпионате команда только в одном из восьми поединков уходила с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Сантандере эти клубы сыграли вничью 0:0

Четыре из семи предыдущих очных игр данных команд завершились миром

Шесть из семи минувших очных матчей этих коллективов завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Расинг» букмекеры дают коэффициент 2.16. Ничья оценена в 3.45, а победа «Леванте» оценена в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.22 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь в первую очередь на низовой исхода, ведь в очных противостояниях эти команды в шести из семи предыдущих поединках выдавали ТМ 2,5.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.22.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, так как очные противостояния данных команд в последнее время зачастую завершались миром.

Ставка: ничья за 3.45.