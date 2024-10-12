В рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Польши на своем поле примет Португалию. Поединок пройдет 12 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Португалия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Польша

Турнирное положение: Польская сборная занимает 3-е место в своей группе Лиги наций с 3 очками в активе после 2-х туров. Польша ведет борьбу с Хорватией за 2-ю строчку.

Первую группу на турнире можно набрать группой «смерти». Польская сборная ведет борьбу за выход в плей-офф в Лиге наций с Португалией, Хорватией и Шотландией.

Последние матчи: В прошлом туре группового этапа турнира Польша проиграла Хорватии со счетом 0:1, а до этого обыграла Шотландию, забив победный гол на 90+7-й минуте.

В последних 5-и матчах во всех турнирах сборная выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период Польша забила 6 голов при 9-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Польша не очень здорово выступила на Евро-2024 этим летом, заняв в своей группе последнее место. Сейчас у команды есть возможность показать результат в Лиге наций.

В составе сборной Польши до сих пор выступает Роберт Левандовский, который за 2 матча на групповом этапе Лиги наций забил гол и сделал голевую передачу.

Португалия

Турнирное положение: Сборная набрала максимум очков на старте группового этапа Лиги наций. Португалия занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе после 2-х туров.

Португальская сборная забивала не так много голов, но у команды отличная оборона, которая пропустила только 2 мяча за 2 тура.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций Португалия обыграла Шотландию со счетом 2:1, забив победный гол на 88-й минуте. До этого команда одолела с таким же счетом Хорватию.

В последних 5-и матчах Португалия трижды победила и дважды проиграла. В этих матчах команда забила 4 гола при таком же количестве пропущенных мячей.

Состояние команды: Португалия дошла до четвертьфинала Евро-2024, а сейчас ведет борьбу за победу в Лиге наций. Пока что, команда показывает отличные результаты и является одним из фаворитов турнира.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду до сих пор является лидером национальной команды, забив 2 гола в 2-х матчах группового этапа Лиги наций.

Статистика для ставок

Португалия выиграла все 2 матча группового этапа Лиги наций

В последних 5-и матчах Польша выиграла только 1 раз

Польша и Португалия трижды сыграли вничью в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 1.65, победа Польши — 5.40, ничья — 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.02 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что сборные выдадут результативный матч. Польша будет упираться до конца, а Португалия забьет свои голы.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.30.

Прогноз: Португалия должна открыть счет в 1-м тайме. В последнее время это происходит довольно часто.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.80.