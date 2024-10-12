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    Португалия продолжит свою победную серию в Лиге наций?

    Польша — Португалия: прогноз и ставка (коэффициент 2.30) на футбол. 12/10/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на Польша — Португалия
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
    В рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Польши на своем поле примет Португалию. Поединок пройдет 12 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Португалия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 12 Октября 2024 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 21:45 Португалия

    Португалия

  • Лиссабон
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    Польша

    Турнирное положение: Польская сборная занимает 3-е место в своей группе Лиги наций с 3 очками в активе после 2-х туров. Польша ведет борьбу с Хорватией за 2-ю строчку.

    Первую группу на турнире можно набрать группой «смерти». Польская сборная ведет борьбу за выход в плей-офф в Лиге наций с Португалией, Хорватией и Шотландией.

    Польша — Португалия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре группового этапа турнира Польша проиграла Хорватии со счетом 0:1, а до этого обыграла Шотландию, забив победный гол на 90+7-й минуте.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах сборная выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период Польша забила 6 голов при 9-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Польша не очень здорово выступила на Евро-2024 этим летом, заняв в своей группе последнее место. Сейчас у команды есть возможность показать результат в Лиге наций.

    В составе сборной Польши до сих пор выступает Роберт Левандовский, который за 2 матча на групповом этапе Лиги наций забил гол и сделал голевую передачу.

    Португалия

    Турнирное положение: Сборная набрала максимум очков на старте группового этапа Лиги наций. Португалия занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе после 2-х туров.

    Португальская сборная забивала не так много голов, но у команды отличная оборона, которая пропустила только 2 мяча за 2 тура.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций Португалия обыграла Шотландию со счетом 2:1, забив победный гол на 88-й минуте. До этого команда одолела с таким же счетом Хорватию.

    В последних 5-и матчах Португалия трижды победила и дважды проиграла. В этих матчах команда забила 4 гола при таком же количестве пропущенных мячей.

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    Состояние команды: Португалия дошла до четвертьфинала Евро-2024, а сейчас ведет борьбу за победу в Лиге наций. Пока что, команда показывает отличные результаты и является одним из фаворитов турнира.

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду до сих пор является лидером национальной команды, забив 2 гола в 2-х матчах группового этапа Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • Португалия выиграла все 2 матча группового этапа Лиги наций

    • В последних 5-и матчах Польша выиграла только 1 раз

    • Польша и Португалия трижды сыграли вничью в последних 5-и очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 1.65, победа Польши — 5.40, ничья — 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что сборные выдадут результативный матч. Польша будет упираться до конца, а Португалия забьет свои голы.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.30.

    Прогноз: Португалия должна открыть счет в 1-м тайме. В последнее время это происходит довольно часто.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.80.

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    Польша — Португалия: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Португалия продолжит свою победную серию в Лиге наций?
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