Венесуэла
Аргентина
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэла по итогам восьми туров квалификации на на чемпионат мира занимает шестую позицию с 10 очками.
Команда находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, опережая ближайшего преследователя Парагвай, который идет в зоне плей-офф, на один балл.
Венесуэла — Аргентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль сборная дома поделила очки с Уругваем.
Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые были официальными в рамках отбора на мундиаль и Кубка Америки.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах Венесуэла ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью в противостоянии против действующего чемпиона мира.
Саломон Рондон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина после восьми поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает первое место в зоне выхода на мундиаль.
Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя Колумбию, а также на три очка — третий в турнирной таблице Уругвай.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на чемпионат мира сборная на выезде потерпела поражение от Колумбии (0:1).
Перед этим коллектив одержал победу, оставив в домашних стенах не у дел Чили (3:0), который пропустил три безответных мяча.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Аргентина выиграла в 12 случаях при одном поражении.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на очередной успех, особенно с учетом их класса, тем не менее, выступления соперника в текущем отборе не обещают им легкой жизни.
Лионель Месси — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей Венесуэла не проиграла
- в трех из четырех последних матчей Аргентины забивала только одна команда
- в шести из девяти последних матчей Аргентина выиграла при тотал больше 1,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,55. Ничья — в 4.00, успех Венесуэлы — в 6.90.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.73.
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Прогноз: в 12-ти из 13-ти последних матчей гости выиграли. При этом в девяти из них было забито больше 1,5 голов.
При этом в двух из трех последних поединков гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: Аргентина победит и тотал больше 1,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: только одна команда забьет за 2.00