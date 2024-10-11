В ночь на 11 октября в рамках 9-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Венесуэлы на своем поле примет национальную команду Аргентины. Стартовый свисток будет дан в полночь. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Аргентина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэла по итогам восьми туров квалификации на на чемпионат мира занимает шестую позицию с 10 очками.

Команда находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, опережая ближайшего преследователя Парагвай, который идет в зоне плей-офф, на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль сборная дома поделила очки с Уругваем.

Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые были официальными в рамках отбора на мундиаль и Кубка Америки.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах Венесуэла ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью в противостоянии против действующего чемпиона мира.

Саломон Рондон — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина после восьми поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает первое место в зоне выхода на мундиаль.

Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя Колумбию, а также на три очка — третий в турнирной таблице Уругвай.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на чемпионат мира сборная на выезде потерпела поражение от Колумбии (0:1).

Перед этим коллектив одержал победу, оставив в домашних стенах не у дел Чили (3:0), который пропустил три безответных мяча.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Аргентина выиграла в 12 случаях при одном поражении.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на очередной успех, особенно с учетом их класса, тем не менее, выступления соперника в текущем отборе не обещают им легкой жизни.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Венесуэла не проиграла

в трех из четырех последних матчей Аргентины забивала только одна команда

в шести из девяти последних матчей Аргентина выиграла при тотал больше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,55. Ничья — в 4.00, успех Венесуэлы — в 6.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.73.

Прогноз: в 12-ти из 13-ти последних матчей гости выиграли. При этом в девяти из них было забито больше 1,5 голов.

При этом в двух из трех последних поединков гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.

Ставка: Аргентина победит и тотал больше 1,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: только одна команда забьет за 2.00