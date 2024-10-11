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    Турция без проблем обыграет своего соперника?

    Турция — Черногория: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Турция — Черногория
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    Хакан Чалханоглу — игрок сборной Турции
    В рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В) сборная Турции на своем поле примет Черногорию. Поединок пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Черногория, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 11 Октября 2024 года

    Турция

  • Анкара
    •  Турция 21:45 Черногория

    Черногория

  • Подгорица
    •

    Турция

    Турнирное положение: Сборная хорошо начала групповой этап Лиги наций. Турция занимает 1-е место в своей группе Лиги В с 4 очками в активе после 2-х туров.

    Интересно, что за 2 матча на групповом этапе Турция пропустила только 1 мяч. К тому же, на своем поле турецкая сборная действует очень уверенно.

    Турция — Черногория: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом подинке Лиги наций Турция обыграла Исландию со счетом 3:1, хет-трик оформил нападающий Керем Актюркоглу. До этого Турция сыграла вничью с Уэльсом (0:0).

    За последние 5 матчей во всех турнирах сборная проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период Турция забила 8 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Турция отлично выступила этим летом на Евро-2024, дойдя до четвертьфинала турнира. Сейчас сборная попытается показать результат в Лиге наций.

    У Турции появился лидер в атаке, который способен доставить Черногории проблемы. Керем Актюркоглу занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Лиги наций.

    Черногория

    Турнирное положение: Сборная довольно часто проигрывает в последнее время. После 2-х туров Черногория занимает последнее 4-е место в своей группе без набранных очков.

    У сборной есть проблемы и с обороной, и с результативностью в последнее время. Черногория не забивает больше 1-го гола за игру в последнее время.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций сборная проиграла Уэльсу (1:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее Черногория уступила Исландии со счетом 0:2.

    У сборной продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период Черногория пропустила 9 голов при 2-х забитых.

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    Состояние команды: В последнее время сборная играет ужасно, команда проиграла много матчей и является одним из аутсайдеров в Лиге наций.

    За последние 4 очные встречи Черногория дважды сыграла вничью с Турцией с общими счетами 2:2. Сможет ли на сей раз сборная одолеть соперника? Шансов будет не так много...

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах Турция проиграла только 1 раз

    • Черногория проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

    • В 4-х очных встречах Турция ни разу не проиграла Черногории (2 победы и 2 ничьих)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Турции — 1.38, победа Черногории — 8.50, ничья — 5.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: Черногория является одним из аутсайдеров Лиги наций плюс у команды не очень хорошо с атакой.

    Ставка: Забьет только Турция за 2.18.

    Прогноз: Можно предположить, что Турция без особых проблем обыграет своего соперника.

    Ставка: Победа Турции с форой (-1.5) за 2.05.

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    Турция — Черногория: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Турция без проблем обыграет своего соперника?
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