В рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В) сборная Турции на своем поле примет Черногорию. Поединок пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Черногория, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Турция

Турнирное положение: Сборная хорошо начала групповой этап Лиги наций. Турция занимает 1-е место в своей группе Лиги В с 4 очками в активе после 2-х туров.

Интересно, что за 2 матча на групповом этапе Турция пропустила только 1 мяч. К тому же, на своем поле турецкая сборная действует очень уверенно.

Последние матчи: В прошлом подинке Лиги наций Турция обыграла Исландию со счетом 3:1, хет-трик оформил нападающий Керем Актюркоглу. До этого Турция сыграла вничью с Уэльсом (0:0).

За последние 5 матчей во всех турнирах сборная проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период Турция забила 8 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Турция отлично выступила этим летом на Евро-2024, дойдя до четвертьфинала турнира. Сейчас сборная попытается показать результат в Лиге наций.

У Турции появился лидер в атаке, который способен доставить Черногории проблемы. Керем Актюркоглу занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Лиги наций.

Черногория

Турнирное положение: Сборная довольно часто проигрывает в последнее время. После 2-х туров Черногория занимает последнее 4-е место в своей группе без набранных очков.

У сборной есть проблемы и с обороной, и с результативностью в последнее время. Черногория не забивает больше 1-го гола за игру в последнее время.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций сборная проиграла Уэльсу (1:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее Черногория уступила Исландии со счетом 0:2.

У сборной продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период Черногория пропустила 9 голов при 2-х забитых.

Состояние команды: В последнее время сборная играет ужасно, команда проиграла много матчей и является одним из аутсайдеров в Лиге наций.

За последние 4 очные встречи Черногория дважды сыграла вничью с Турцией с общими счетами 2:2. Сможет ли на сей раз сборная одолеть соперника? Шансов будет не так много...

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах Турция проиграла только 1 раз

Черногория проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

В 4-х очных встречах Турция ни разу не проиграла Черногории (2 победы и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Турции — 1.38, победа Черногории — 8.50, ничья — 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Черногория является одним из аутсайдеров Лиги наций плюс у команды не очень хорошо с атакой.

Ставка: Забьет только Турция за 2.18.

Прогноз: Можно предположить, что Турция без особых проблем обыграет своего соперника.

Ставка: Победа Турции с форой (-1.5) за 2.05.