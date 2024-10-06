Жирона
Атлетик
«Жирона»
Турнирное положение: Каталонцы нынешний сезон проводят не так ярко, как предыдущий. На текущий момент команда пребывает на 12 месте в таблице.
При этом «Жирона» в 8 турах чемпионата набрала лишь 9 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет всего 5 очков.
Жирона — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Жирона» не сумела одолеть «Сельту» (1:1).
После того команда потерпела поражение от «Фейеноорда» (2:3) в Лиге чемпионов. Плюс чуть ранее каталонцы подписали мировую с «Райо Вальекано» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 3 поражения. При этом в них «Жирона» забил 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Дэйли Блинд, Виктор Цыганков, Ориоль Ромеу — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Каталонцы крепки, однако стабильностью не блещут. При этом команде не хватает пресловутой монолитности.
Поединки против «Атлетика» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Жирона» выиграла 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Вот только лазарет каталонцев и не думает пустеть.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» в новом чемпионате стартовал весьма успешно. По итогам 8 туров команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетик» настрелял 12 мячей в 8 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила уже 8 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда едва ли запишет себе в актив. «Атлетик» не сумел одолеть «Севилью» (1:1).
После того команда переиграла «АЗ Алкмаар» (2:0) в Лиге Европы. А вот с «Ромой» баски разошлись миром (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил трижды. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Йерай Альварес, Унаи Симон — травмированы. Хулен Агирресабала — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Атлетик» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Плюс баски в этой встрече не смогут рассчитывать ни на одного из двух основных своих голкиперов.
При этом «Атлетик» не проигрывал в 6 своих последних поединках. Правда, баски довольно часто теряют очки на ровном месте.
Команда по именам имеет относительно крепкий состав. Вот только лазарет все никак не опустеет, причем в нем пребывают не последние исполнители.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, оборона оппонента никак не выглядит непроходимой.
Статистика для ставок
- «Жирона» не побеждала в 6 своих последних матчах
- Баски не проигрывали в 6 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.78.
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Прогноз: Баски выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов.
«Жирона» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов, да и лазарет команды все не опустеет.
Ставка: Победа «Атлетика» за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.25