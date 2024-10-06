6 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Атлетик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: Каталонцы нынешний сезон проводят не так ярко, как предыдущий. На текущий момент команда пребывает на 12 месте в таблице.

При этом «Жирона» в 8 турах чемпионата набрала лишь 9 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет всего 5 очков.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Жирона» не сумела одолеть «Сельту» (1:1).

После того команда потерпела поражение от «Фейеноорда» (2:3) в Лиге чемпионов. Плюс чуть ранее каталонцы подписали мировую с «Райо Вальекано» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 3 поражения. При этом в них «Жирона» забил 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дэйли Блинд, Виктор Цыганков, Ориоль Ромеу — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Каталонцы крепки, однако стабильностью не блещут. При этом команде не хватает пресловутой монолитности.

Поединки против «Атлетика» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Жирона» выиграла 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Вот только лазарет каталонцев и не думает пустеть.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» в новом чемпионате стартовал весьма успешно. По итогам 8 туров команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» настрелял 12 мячей в 8 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила уже 8 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда едва ли запишет себе в актив. «Атлетик» не сумел одолеть «Севилью» (1:1).

После того команда переиграла «АЗ Алкмаар» (2:0) в Лиге Европы. А вот с «Ромой» баски разошлись миром (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил трижды. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Йерай Альварес, Унаи Симон — травмированы. Хулен Агирресабала — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Атлетик» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Плюс баски в этой встрече не смогут рассчитывать ни на одного из двух основных своих голкиперов.

При этом «Атлетик» не проигрывал в 6 своих последних поединках. Правда, баски довольно часто теряют очки на ровном месте.

Команда по именам имеет относительно крепкий состав. Вот только лазарет все никак не опустеет, причем в нем пребывают не последние исполнители.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, оборона оппонента никак не выглядит непроходимой.

Статистика для ставок

«Жирона» не побеждала в 6 своих последних матчах

Баски не проигрывали в 6 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.78.

Прогноз: Баски выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов.

«Жирона» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов, да и лазарет команды все не опустеет.

Ставка: Победа «Атлетика» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.25