ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен Хаг Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов Деян Станкович11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи
    Все новости спорта

    «Жирона» уступит баскам

    «Жирона» — «Атлетик». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Примера, 6 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Жирону Прогнозы на Атлетик Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Стуани
    6 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Атлетик». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 06 Октября 2024 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 15:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: Каталонцы нынешний сезон проводят не так ярко, как предыдущий. На текущий момент команда пребывает на 12 месте в таблице.

    При этом «Жирона» в 8 турах чемпионата набрала лишь 9 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет всего 5 очков.

    Жирона — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Жирона» не сумела одолеть «Сельту» (1:1).

    После того команда потерпела поражение от «Фейеноорда» (2:3) в Лиге чемпионов. Плюс чуть ранее каталонцы подписали мировую с «Райо Вальекано» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 3 поражения. При этом в них «Жирона» забил 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Дэйли Блинд, Виктор Цыганков, Ориоль Ромеу — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Каталонцы крепки, однако стабильностью не блещут. При этом команде не хватает пресловутой монолитности.

    Поединки против «Атлетика» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Жирона» выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Вот только лазарет каталонцев и не думает пустеть.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» в новом чемпионате стартовал весьма успешно. По итогам 8 туров команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетик» настрелял 12 мячей в 8 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила уже 8 раз.

  • Не сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру
  • Звездные игроки, которые вернулись с заслуженного отдыха, чтобы продолжить свою игровую карьеру
  • 02/10/2024

    • Последние матчи: предыдущий тур команда едва ли запишет себе в актив. «Атлетик» не сумел одолеть «Севилью» (1:1).

    После того команда переиграла «АЗ Алкмаар» (2:0) в Лиге Европы. А вот с «Ромой» баски разошлись миром (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» победил трижды. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Йерай Альварес, Унаи Симон — травмированы. Хулен Агирресабала — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Атлетик» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. Плюс баски в этой встрече не смогут рассчитывать ни на одного из двух основных своих голкиперов.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Атлетик» не проигрывал в 6 своих последних поединках. Правда, баски довольно часто теряют очки на ровном месте.

    Команда по именам имеет относительно крепкий состав. Вот только лазарет все никак не опустеет, причем в нем пребывают не последние исполнители.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, оборона оппонента никак не выглядит непроходимой.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» не побеждала в 6 своих последних матчах

    • Баски не проигрывали в 6 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.78.

    Прогноз: Баски выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов.

    «Жирона» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов, да и лазарет команды все не опустеет.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Гирон — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Уфа — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мухова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Микельсен — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Беллуччи — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.51
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жирона» — «Атлетик»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Жирона» уступит баскам
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры