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    «Бавария» уверенно одолеет франкфуртцев

    «Айнтрахт» — «Бавария». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Бундеслига, 6 октября 2024 года

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    Харри Кейн
    6 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Бавария». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Октября 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 18:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в новом сезоне стартовал просто великолепно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.

    Айнтрахт Ф — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Айнтрахт» Фр уверенно одолел «Хольштайн» (4:2).

    При этом «Айнтрахт» Фр после того обыграл «Бешикташ» (3:1) в Лиге Европы. А вот поединок с «Викторией» Пльзень принес боевую ничью (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Айнтрахт» Фр всего на один зачетный балл отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.

    Матчи с баварцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» Фр выиграл лишь однажды при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать осторожно. Команда постарается преуспеть в игре на контратаках.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы явно намерены добыть Серебряную салатницу. По итогам 5 туров команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бавария» в текущем чемпионате потеряла очки лишь один раз. Да и отличились мюнхенцы уже 17 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Мюнхенцы не смогли одолеть «Байер» (1:1).

    При этом в Лиге чемпионов команда драматически уступила «Астон Вилле» (0:1). А вот поединок с «Вердером» завершился уверенной победой (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 21 мяч при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Саша Буй — травмирован.

    Состояние команды: Баварцы намерены оторваться от конкурентов. Да и ресурсы для этого у баварцев имеются.

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    Плюс оборона команды действует весьма монолитно. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась реже раза за матч.

    При этом «Бавария» не побеждала в 2 своих последних поединках. Стало быть, мюнхенцы будут рвать и метать, дабы вернуться на победный путь.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Харри Кейн и его партнеры сразу понесутся к воротам франкфуртцев.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» пропустила 4 мяча в 5 матчах Бундеслиги

    • «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Бавария» не побеждала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

    Прогноз: Баварцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут действовать первым номером.

    «Бавария» мотивирована оторваться от конкурентов, да и умница Кейн явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» уверенно одолеет франкфуртцев
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