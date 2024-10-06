6 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Бавария». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в новом сезоне стартовал просто великолепно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Айнтрахт» Фр уверенно одолел «Хольштайн» (4:2).

При этом «Айнтрахт» Фр после того обыграл «Бешикташ» (3:1) в Лиге Европы. А вот поединок с «Викторией» Пльзень принес боевую ничью (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Айнтрахт» Фр всего на один зачетный балл отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.

Матчи с баварцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» Фр выиграл лишь однажды при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать осторожно. Команда постарается преуспеть в игре на контратаках.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы явно намерены добыть Серебряную салатницу. По итогам 5 туров команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» в текущем чемпионате потеряла очки лишь один раз. Да и отличились мюнхенцы уже 17 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Мюнхенцы не смогли одолеть «Байер» (1:1).

При этом в Лиге чемпионов команда драматически уступила «Астон Вилле» (0:1). А вот поединок с «Вердером» завершился уверенной победой (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 21 мяч при 5 пропущенных.

Не сыграют: Саша Буй — травмирован.

Состояние команды: Баварцы намерены оторваться от конкурентов. Да и ресурсы для этого у баварцев имеются.

Плюс оборона команды действует весьма монолитно. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась реже раза за матч.

При этом «Бавария» не побеждала в 2 своих последних поединках. Стало быть, мюнхенцы будут рвать и метать, дабы вернуться на победный путь.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Харри Кейн и его партнеры сразу понесутся к воротам франкфуртцев.

Статистика для ставок

«Бавария» пропустила 4 мяча в 5 матчах Бундеслиги

«Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч

«Бавария» не побеждала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

Прогноз: Баварцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут действовать первым номером.

«Бавария» мотивирована оторваться от конкурентов, да и умница Кейн явно скажет свое веское слово.

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50