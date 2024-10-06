Айнтрахт Ф
Бавария
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в новом сезоне стартовал просто великолепно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.
Айнтрахт Ф — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Айнтрахт» Фр уверенно одолел «Хольштайн» (4:2).
При этом «Айнтрахт» Фр после того обыграл «Бешикташ» (3:1) в Лиге Европы. А вот поединок с «Викторией» Пльзень принес боевую ничью (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 14 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Айнтрахт» Фр всего на один зачетный балл отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.
Матчи с баварцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» Фр выиграл лишь однажды при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать осторожно. Команда постарается преуспеть в игре на контратаках.
«Бавария»
Турнирное положение: Баварцы явно намерены добыть Серебряную салатницу. По итогам 5 туров команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Бавария» в текущем чемпионате потеряла очки лишь один раз. Да и отличились мюнхенцы уже 17 раз.
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Мюнхенцы не смогли одолеть «Байер» (1:1).
При этом в Лиге чемпионов команда драматически уступила «Астон Вилле» (0:1). А вот поединок с «Вердером» завершился уверенной победой (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 21 мяч при 5 пропущенных.
Не сыграют: Саша Буй — травмирован.
Состояние команды: Баварцы намерены оторваться от конкурентов. Да и ресурсы для этого у баварцев имеются.
Плюс оборона команды действует весьма монолитно. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась реже раза за матч.
При этом «Бавария» не побеждала в 2 своих последних поединках. Стало быть, мюнхенцы будут рвать и метать, дабы вернуться на победный путь.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Харри Кейн и его партнеры сразу понесутся к воротам франкфуртцев.
Статистика для ставок
- «Бавария» пропустила 4 мяча в 5 матчах Бундеслиги
- «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч
- «Бавария» не побеждала в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Баварцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут действовать первым номером.
«Бавария» мотивирована оторваться от конкурентов, да и умница Кейн явно скажет свое веское слово.
Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50