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    «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?

    Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка (коэффициент 3.80) на футбол. 06/10/2024 в 16:00

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    «Манчестер Юнайтед»
    6 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Октября 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 16:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: бирмингемский коллектив пока что отлично выступает в текущем сезоне.

    Команда из Бирмингема имеет в своем активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Бирмингемцы забили 12 мячей, а в свои ворота пропустили только 9.

    Последние матчи: «вилланы» в прошлом туре сыграли вничью с «Ипсвичем» (2:2), а до этого победили «Вулверхэмптон».

    Также «львы» переиграли «Янг Бойз» (3:0) и «Баварию» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Календарь и таблица АПЛ

    Помимо этого, «бордово-голубые» выбили «Уикомб» (2:1) из Кубка английской лиги.

    Не сыграют: травмированы Бубакар Камара, Джон МакГин и Тайрон Мингс.

    Состояние команды: подопечные Унаи Эмери отлично смотрятся и показывают хороший результат.

    «Астон Вилла» должна отлично себя показать как в чемпионате страны, так и в евротурнире, но вряд ли сможет зацепиться за какой-то трофей.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: команда из Манчестера продолжает разочаровывать своих поклонников по всему миру.

    Манчестерцы набрали только 7 очков и идут 13-ми в турнирной в турнирной таблице.

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    • Манчестерский коллектив забил только 5 мячей, а пропустил целых 8.

    Последние матчи: в прошлых турах манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (0:3) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Также «красные дьяволы» поделили очки с «Твенте» (1:1) и «Порту» (3:3) в Лиге Европы.

    Не сыграет: травмированы Люк Шоу, Лени Йоро и Тирелл Маласия.

    Состояние команды: подопечные Эрика тен Хага и в этом сезоне не будут ни на что претендовать, поскольку уже многое потеряли и показывают плохой футбол.

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    Думается, что если все так пойдет и дальше, то «Манчестер Юнайтед» не будет бороться даже за топ-4 и вся надежда будет только на кубковым турниры.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах

    • «Манчестер Юнайтед» не может выиграть на протяжении 4 матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.05.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

    Прогноз: встречаются плюс-минус равные команды, поэтому все может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.80.

    Прогноз: также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.

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    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?
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