6 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: бирмингемский коллектив пока что отлично выступает в текущем сезоне.

Команда из Бирмингема имеет в своем активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Бирмингемцы забили 12 мячей, а в свои ворота пропустили только 9.

Последние матчи: «вилланы» в прошлом туре сыграли вничью с «Ипсвичем» (2:2), а до этого победили «Вулверхэмптон».

Также «львы» переиграли «Янг Бойз» (3:0) и «Баварию» (1:0) в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица АПЛ

Помимо этого, «бордово-голубые» выбили «Уикомб» (2:1) из Кубка английской лиги.

Не сыграют: травмированы Бубакар Камара, Джон МакГин и Тайрон Мингс.

Состояние команды: подопечные Унаи Эмери отлично смотрятся и показывают хороший результат.

«Астон Вилла» должна отлично себя показать как в чемпионате страны, так и в евротурнире, но вряд ли сможет зацепиться за какой-то трофей.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: команда из Манчестера продолжает разочаровывать своих поклонников по всему миру.

Манчестерцы набрали только 7 очков и идут 13-ми в турнирной в турнирной таблице.

Манчестерский коллектив забил только 5 мячей, а пропустил целых 8.

Последние матчи: в прошлых турах манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (0:3) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

Также «красные дьяволы» поделили очки с «Твенте» (1:1) и «Порту» (3:3) в Лиге Европы.

Не сыграет: травмированы Люк Шоу, Лени Йоро и Тирелл Маласия.

Состояние команды: подопечные Эрика тен Хага и в этом сезоне не будут ни на что претендовать, поскольку уже многое потеряли и показывают плохой футбол.

Думается, что если все так пойдет и дальше, то «Манчестер Юнайтед» не будет бороться даже за топ-4 и вся надежда будет только на кубковым турниры.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть на протяжении 4 матчей во всех турнирах

В последней очной игре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.05.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

Прогноз: встречаются плюс-минус равные команды, поэтому все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.