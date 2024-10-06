Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
«Астон Вилла»
Турнирное положение: бирмингемский коллектив пока что отлично выступает в текущем сезоне.
Команда из Бирмингема имеет в своем активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Бирмингемцы забили 12 мячей, а в свои ворота пропустили только 9.
Последние матчи: «вилланы» в прошлом туре сыграли вничью с «Ипсвичем» (2:2), а до этого победили «Вулверхэмптон».
Также «львы» переиграли «Янг Бойз» (3:0) и «Баварию» (1:0) в Лиге чемпионов.
Помимо этого, «бордово-голубые» выбили «Уикомб» (2:1) из Кубка английской лиги.
Не сыграют: травмированы Бубакар Камара, Джон МакГин и Тайрон Мингс.
Состояние команды: подопечные Унаи Эмери отлично смотрятся и показывают хороший результат.
«Астон Вилла» должна отлично себя показать как в чемпионате страны, так и в евротурнире, но вряд ли сможет зацепиться за какой-то трофей.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: команда из Манчестера продолжает разочаровывать своих поклонников по всему миру.
Манчестерцы набрали только 7 очков и идут 13-ми в турнирной в турнирной таблице.
Манчестерский коллектив забил только 5 мячей, а пропустил целых 8.
Последние матчи: в прошлых турах манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (0:3) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).
Также «красные дьяволы» поделили очки с «Твенте» (1:1) и «Порту» (3:3) в Лиге Европы.
Не сыграет: травмированы Люк Шоу, Лени Йоро и Тирелл Маласия.
Состояние команды: подопечные Эрика тен Хага и в этом сезоне не будут ни на что претендовать, поскольку уже многое потеряли и показывают плохой футбол.
Думается, что если все так пойдет и дальше, то «Манчестер Юнайтед» не будет бороться даже за топ-4 и вся надежда будет только на кубковым турниры.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» не может выиграть на протяжении 4 матчей во всех турнирах
- В последней очной игре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.05.
ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.35Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.40Зенит — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: встречаются плюс-минус равные команды, поэтому все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.80.
Прогноз: также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.