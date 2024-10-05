5 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Пари НН». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: сейчас «Акрон» идет на девятом месте в таблице РПЛ с 11 очками, что очень неплохо для дебютанта элитного дивизиона.

Последние матчи: в 10-м туре команда Заурбека Тедеева смогла победить на выезде «Ростов» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала головой неотразимо пробил Беншимоль после отличного навеса Кирилла Данилина, а потом свой первый мяч за «Акрон» закатил Артем Дзюба.

В Кубке России «Акрон» потерпел разгромное поражение в гостях от «Зенита» (1:5), а до этого в РПЛ проиграл дома «Краснодару» (2:5).

Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

Состояние команды: с каждым туром «Акрон» становится все более сыгранным и монолитным коллективом, а последнее приобретение в лице Дзюбы придало ему победный менталитет и характер, а также значительно усилило игру в нападении. Тольяттинцы по праву идут в середине таблицы РПЛ.

«Пари НН»

Турнирное положение: в настоящий момент «Пари НН» идет на 11-м месте в таблице РПЛ с 10 очками, но при этом команда постоянно критикуется за чересчур осторожный и прагматичный футбол.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата подопечные Саши Иличи победили проблемный «Оренбург» со счетом 2:1. Соперник играл лучше, создал намного больше моментов и в целом владел инициативой, но три очка достались «Пари НН», который смог реализовать два своих единственных момента. Забили Царукян и Ожегович.

В Кубке России было поражение от ЦСКА со счетом 0:2, а в чемпионате от «Локомотива» (1:3).

Не сыграют: перебор карточек у Стаматова, травмы у Боженова, Марадишвили, Майги и Жигулева.

Состояние команды: почти с начала чемпионата тренерский штаб «Пари НН» висит на волоске от увольнения, но когда уже маячит откровенная отставка, то чудом умудряется одерживать победы. По игре это сейчас одна из слабейших команд лиги с очень слабой атакой и полузащитой.

Статистика для ставок

В 2023 году в товарищеском матче соперники сыграли вничью со счетом 1:1

Матч годом ранее завершился победой «Пари НН» (1:0)

В сезоне 2020/21 команды встречались в рамках Первой лиги, и тогда «Пари НН» дома выиграл со счетом 3:0, а матч в гостях завершил вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 1,98, а на «Пари НН» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

Прогноз: «Пари НН» играет в очень закрытый футбол с низким блоком, фактически за линией мяча постоянно находятся пять защитников. «Акрон» будет играть с позиции силы, но взломать крепкую оборону ему будет очень трудно, поэтому вряд ли стоит тут ждать много забитых мячей.

Ставка: «Акрон» не проиграет плюс тотал меньше 3,5 за 1,78.

Прогноз: также взять попробовать более рисковый вариант.

Ставка: Акрон« выиграет плюс тотал меньше 3,5 за 2,85.