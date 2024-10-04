В пятницу, 4 октября, в рамках 7-го тура итальянской Серии А «Верона» дома сыграет против «Венеции». Начало встречи — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив всего на три очка зону вылета.

А в этом чемпионате за шесть туров «Верона» набрала шесть баллов и идет во второй части таблицы. У нее два выигрыша и четыре фиаско, разница мячей составляет 10:11.

Последние матчи: «Мастифы» в предыдущем своем поединке потерпели гостевое поражение от «Комо» со счетом 2:3. И тем самым продлили свою серию из проигрышей до трех встреч кряду. Ранее они были еще повержены 2:3 в родных стенах «Торино» и в Риме «Лацио» 1:2.

Не сыграют: Фариде Алиду, Хуан Круз, Абду Харруи и Суат Сердар пребывают в лазарете, а Павел Давидович и Томаш Суслов будут отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Верона» за 17 минувших официальных встреч смогла выиграть только в пяти из них. Также за этот период времени коллектив расписал три мировых исхода и девять шесть поражений. В предыдущих же пяти поединках у команды четыре фиаско и одна победа. Однако стоит отметить, что только в двух поединках данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

«Венеция»

Турнирное положение: Этот коллектив прошлый сезон провел в Серии Б, где финишировал третьим и получил повышение через стыковые матчи.

В элите на текущий момент «Венеция» с четырьмя набранными очками идет предпоследней. У нее одна победа, одна ничья и четыре фиаско, разница мячей — 4:10.

Последние матчи: В минувшем туре первенства «трехцветные» потерпели гостевое фиаско от римской «Ромы» со счетом 1:2, забив первыми в этом поединке. игровым днем ранее они добыли пока первую и единственную викторию в сезоне, переиграв в родных стенах «Дженоа» со счетом 2:0.

Не сыграют: Бьярки Бьяркасон не поможет своей команде.

Состояние команды: «Венеция» в отрезке последних 15 официальных встреч проиграла в семи из них, шесть раз за этот период она еще выиграла и расписала две мировые. В рамках Серии А она проиграла четыре встречи из шести проведенных при одной победе и ничьей.

Отметим, что всего в четырех матчах данного игрового отрезка команда уходила с поля без результативного действия.

Статистика для ставок

«Верона» выиграла у «Венеции» в трех из четырех предыдущих очных встреч и раз сыграла вничью

А в четырех из пяти минувших очных противостояний данных клубов играла ставка обе забьют

«Венеция» в новом сезоне в гостях проиграли три игры из четырех при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вероны» — 2.15, победа «Венеции» — 3.75, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.78 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния в первую очередь ожидаем обмена голами, потому что зачастую в очных встречах эти клубы огорчают друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

Прогноз: И также здесь еще поставим на викторию хозяев поля, так как они выиграли у «Венеции» в трех из четырех предыдущих очных встречах.

Ставка: победа «Вероны» за 2.15.