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    «Верона» прервет свою серию поражений?

    «Верона» — «Венеция». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Венеция»
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    «Верона»
    В пятницу, 4 октября, в рамках 7-го тура итальянской Серии А «Верона» дома сыграет против «Венеции». Начало встречи — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Октября 2024 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 21:45 Венеция

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив всего на три очка зону вылета.

    А в этом чемпионате за шесть туров «Верона» набрала шесть баллов и идет во второй части таблицы. У нее два выигрыша и четыре фиаско, разница мячей составляет 10:11.

    Верона — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Мастифы» в предыдущем своем поединке потерпели гостевое поражение от «Комо» со счетом 2:3. И тем самым продлили свою серию из проигрышей до трех встреч кряду. Ранее они были еще повержены 2:3 в родных стенах «Торино» и в Риме «Лацио» 1:2.

    Не сыграют: Фариде Алиду, Хуан Круз, Абду Харруи и Суат Сердар пребывают в лазарете, а Павел Давидович и Томаш Суслов будут отбывать дисквалификацию.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Верона» за 17 минувших официальных встреч смогла выиграть только в пяти из них. Также за этот период времени коллектив расписал три мировых исхода и девять шесть поражений. В предыдущих же пяти поединках у команды четыре фиаско и одна победа. Однако стоит отметить, что только в двух поединках данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

    «Венеция»

    Турнирное положение: Этот коллектив прошлый сезон провел в Серии Б, где финишировал третьим и получил повышение через стыковые матчи.

    В элите на текущий момент «Венеция» с четырьмя набранными очками идет предпоследней. У нее одна победа, одна ничья и четыре фиаско, разница мячей — 4:10.

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    • Последние матчи: В минувшем туре первенства «трехцветные» потерпели гостевое фиаско от римской «Ромы» со счетом 1:2, забив первыми в этом поединке. игровым днем ранее они добыли пока первую и единственную викторию в сезоне, переиграв в родных стенах «Дженоа» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Бьярки Бьяркасон не поможет своей команде.

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    Состояние команды: «Венеция» в отрезке последних 15 официальных встреч проиграла в семи из них, шесть раз за этот период она еще выиграла и расписала две мировые. В рамках Серии А она проиграла четыре встречи из шести проведенных при одной победе и ничьей.

    Отметим, что всего в четырех матчах данного игрового отрезка команда уходила с поля без результативного действия.

    Статистика для ставок

    • «Верона» выиграла у «Венеции» в трех из четырех предыдущих очных встреч и раз сыграла вничью

    • А в четырех из пяти минувших очных противостояний данных клубов играла ставка обе забьют

    • «Венеция» в новом сезоне в гостях проиграли три игры из четырех при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вероны» — 2.15, победа «Венеции» — 3.75, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния в первую очередь ожидаем обмена голами, потому что зачастую в очных встречах эти клубы огорчают друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

    Прогноз: И также здесь еще поставим на викторию хозяев поля, так как они выиграли у «Венеции» в трех из четырех предыдущих очных встречах.

    Ставка: победа «Вероны» за 2.15.

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    «Верона» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на футбол. «Верона» прервет свою серию поражений?
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