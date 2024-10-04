Актобе
Кайрат
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Актобе» на 3 очка отстает от искомой позиции. Вот только пропустила команда уже 22 мяча в 20 матчах.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Актобе» провел неудачно. Команда разгромно уступила «Тоболу» (0:3).
А вот после «Актобе» завоевал Кубок Казахстана. В финале команда буквально вырвала победу у «Атырау» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: у «Актобе» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на медали еще и близко не потеряны.
Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и с реализацией у команды ныне относительный порядок — 32 забитых мяча.
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» проводит весьма непростой сезон. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Кайрат» в 19 матчах чемпионата добыл 35 пунктов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 28 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кайрат» минимально одолел «Кайсар».
После того команда не сумела пробиться в финал Кубка лиги. В серии пенальти алмаатинцы драматично уступили «Женису».
Вообще же, «Кайрат» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда прибавляет. «Кайрат» выиграл в 2 своих последних поединках.
При этом «Кайрат» слишком много очков растерял в течение чемпионата. Зато в двух своих последних поединках алмаатинцы не пропустили ни разу.
Причем «Кайрат» в случае виктории в этом поединке поднимется как минимум на 2 место. Да и оборона команды действует весьма уверенно: лишь 16 пропущенных мячей.
Нет сомнений, что гости будут действовать активно. Бразилец Жоау Паулу настрелял уже 7 мячей, и явно намерен побороться за бомбардискую корону.
Статистика для ставок
- «Актобе» совсем недавно выиграл Кубок Казахстана
- «Кайрат» победил в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.
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Прогноз: «Актобе» может банально не хватить эмоций после триумфа в Кубке страны.
Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются подняться в лидеры.
Ставка: Победа «Кайрата» за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01