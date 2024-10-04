4 октября в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кайрат». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Кайрат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» на 3 очка отстает от искомой позиции. Вот только пропустила команда уже 22 мяча в 20 матчах.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Актобе» провел неудачно. Команда разгромно уступила «Тоболу» (0:3).

А вот после «Актобе» завоевал Кубок Казахстана. В финале команда буквально вырвала победу у «Атырау» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Актобе» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на медали еще и близко не потеряны.

Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и с реализацией у команды ныне относительный порядок — 32 забитых мяча.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» проводит весьма непростой сезон. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кайрат» в 19 матчах чемпионата добыл 35 пунктов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 28 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кайрат» минимально одолел «Кайсар».

После того команда не сумела пробиться в финал Кубка лиги. В серии пенальти алмаатинцы драматично уступили «Женису».

Вообще же, «Кайрат» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда прибавляет. «Кайрат» выиграл в 2 своих последних поединках.

При этом «Кайрат» слишком много очков растерял в течение чемпионата. Зато в двух своих последних поединках алмаатинцы не пропустили ни разу.

Причем «Кайрат» в случае виктории в этом поединке поднимется как минимум на 2 место. Да и оборона команды действует весьма уверенно: лишь 16 пропущенных мячей.

Нет сомнений, что гости будут действовать активно. Бразилец Жоау Паулу настрелял уже 7 мячей, и явно намерен побороться за бомбардискую корону.

Статистика для ставок

«Актобе» совсем недавно выиграл Кубок Казахстана

«Кайрат» победил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: «Актобе» может банально не хватить эмоций после триумфа в Кубке страны.

Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются подняться в лидеры.

Ставка: Победа «Кайрата» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01