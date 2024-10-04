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    Добудет ли «Кайрат» три зачетных балла?

    «Актобе» — «Кайрат». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Кайрат»
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    «Актобе»
    4 октября в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Кайрат». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Кайрат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 04 Октября 2024 года

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 14:00 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Актобе» на 3 очка отстает от искомой позиции. Вот только пропустила команда уже 22 мяча в 20 матчах.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Актобе» провел неудачно. Команда разгромно уступила «Тоболу» (0:3).

    А вот после «Актобе» завоевал Кубок Казахстана. В финале команда буквально вырвала победу у «Атырау» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Актобе» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на медали еще и близко не потеряны.

    Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и с реализацией у команды ныне относительный порядок — 32 забитых мяча.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» проводит весьма непростой сезон. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Кайрат» в 19 матчах чемпионата добыл 35 пунктов. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 28 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кайрат» минимально одолел «Кайсар».

    После того команда не сумела пробиться в финал Кубка лиги. В серии пенальти алмаатинцы драматично уступили «Женису».

    Вообще же, «Кайрат» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда прибавляет. «Кайрат» выиграл в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Кайрат» слишком много очков растерял в течение чемпионата. Зато в двух своих последних поединках алмаатинцы не пропустили ни разу.

    Причем «Кайрат» в случае виктории в этом поединке поднимется как минимум на 2 место. Да и оборона команды действует весьма уверенно: лишь 16 пропущенных мячей.

    Нет сомнений, что гости будут действовать активно. Бразилец Жоау Паулу настрелял уже 7 мячей, и явно намерен побороться за бомбардискую корону.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» совсем недавно выиграл Кубок Казахстана

    • «Кайрат» победил в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: «Актобе» может банально не хватить эмоций после триумфа в Кубке страны.

    Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются подняться в лидеры.

    Ставка: Победа «Кайрата» за 3.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

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    «Актобе» — «Кайрат»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Кайрат» три зачетных балла?
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